Se presentó un proyecto en el Concejo Delibernate de Posadas, que buscará identificar y proteger los humedales de la ciudad

Por medio de una iniciativa de Ordenanza, los ediles concientizarán sobre la importancia de conservar y utilizarl de forma sostenible los humedales para beneficiar al ecosistema posadeño. El proyecton presentado esta a cargo de el concejal Facundo López Sartori y la concejal, Malena Mazal.

Durante la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, se presentó un proyecto de Ordenanza, para identificar, conservar, proteger, restaurar y hacer uso racional y sostenible de los humedales de todo el ejido de la ciudad.

Entendiendo que un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporal o permanente agua superficial o superficial causa flujos bioquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, se pretende por elaborar un inventario de los mismos para el aprovechamiento sostenible de estos ecosistemas y realizar capacitaciones para concientizar sobre su uso responsable.

“La definición de humedales compleja no resulta evidente en lo inmediato. Parte de esta dificultad radica en que no hay un aspecto estructural particular que facilite identificarlos sino que pueden adoptar una multiplicidad de formas cuerpos de agua”, destacó Mazal.

Desde una mirada antropocéntrica los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano por la cantidad y diversidad de bienes y servicios ecosistémicos que brindan al desempeñar sus funciones entre los que es posible mencionar la diversidad biológica.

Proyectos Ingresados

Durante la tercera sesión ordinaria, el concejal Pablo Argañaraz, envió a comisión una iniciativa para adherir el municipio al programa “Ahora Patente” implementado por el Gobierno de la Provincia de Misiones para el año 2022. El concejal Pablo Velázquez, giró a comisión un proyecto de Ordenanza para declarar Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad al Cerro Pelón.

En la misma línea, el edil Facundo López Sartori incorporó una iniciativa de Resolución para designar a la cjal. Marlene Haysler (por la mayoría) y al cjal, Santiago Koch (por la minoría) para que sean los titulares para integrar el Consejo de la Magistratura, tal como lo establece la Ordenanza I- XLV. Los ediles Ramón Martínez y Rodrigo De Arrechea, serán los suplentes. Además, envió a comisión la conformación del Jurado de Enjuiciamiento, para que sea analizado, por el periodo de marzo 2022 a marzo 2024: María Eva Jiménez, Daniel Vansick y Pablo Velázquez (titulares) y Mariela Dachary, Malena Mazal y Pablo Argañaraz (suplentes).

Por su parte, el concejal, Rodrigo De Arrechea, giró a comisión un pedido de informe para saber qué pasó en el Corralón municipal por el incendio que afectó automóviles y motovehículos particulares.

Proyectos aprobados

Concejales aprobaron un proyecto del defensor del Pueblo, Alberto Penayo para que solicite al Ejecutivo Municipal arbitre los medios necesarios para que las empresas proveedoras del servicio de internet, obtengan un subsidio del ENACOM, y brindan conectividad de banda ancha en los barrios populares.

Por otra parte, prestaron acuerdo legislativo a la nota presentada por el secretario de Gobierno Municipal, para aceptar en calidad de donación un Equipo Ecógrafo Digital Portátil, marca Mindray Z50, con pie móvil, una mochila de transporte y tres transductores, por parte del Banco Galicia y Buenos Aires SAU.

Además, aprobaron un proyecto para declarar Personalidad Destacada de la ciudad a las señoras Graciela Franzen y Amelia Báez por sus trayectorias, militancia y sus luchas en contra de las políticas represivas de la última dictadura militar Argentina de 1976 y también se declaró Huésped de Honor al emblemático músico brasileño Antonio Pecci Filho “Toquinho”.

Homenaje:

En el marco de conmemorarse el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, la concejal María Eva Jiménez, se refirió a la fecha, recordando a la activista Claudia Baudracco y la fortaleza de sus acciones: “hoy quisiera tomar la palabra para hablar sobre una fecha muy especial. Mi objetivo dentro de la gestión es representar desde mi lugar a los sectores que no están representados. Mañana es el día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans donde se conmemora a Claudia Pía Baudracco, activista de los derechos humanos de la comunidad brutalmente asesinada en la búsqueda de sus derechos y lo seguiremos haciendo no solo en honor a Claudia sino por todas las que deben ser representadas. Sabemos que las personas trans se ven atravesadas por cuestiones muy difíciles. Los travesticidios son efectos de una sociedad que excluye. Hoy quiero rendir homenaje a todas estas personas que buscan reconocimiento, su lugar, su inclusión”.

Por su parte, el concejal Santiago Koch, hizo una pequeña referencia al 24 de marzo, fecha que este año conmemora los 46° años de la última Dictadura Cívico Militar en Argentina: “este 24 se cumplen 46 años del proceso más oscuro que tiño la historia argentina. Todos los desaparecidos, no solo músicos, médicos y estudiantes sino por quienes sean hijos, padres, hermanos, hermanas. Últimamente en la sociedad están surgiendo ideas que me parece importante destacar que no van al son de la Democracia. Pero hay muchos jóvenes que somos militantes políticos que vivimos y que estamos absolutamente convencidos de que la democracia es el lugar para conseguir lo que queremos. Y hacer saber que los jóvenes podemos expresar nuestras ideas, nuestras voces para que nunca más nadie deje de vivir en democracia”. En el mismo sentido, la edil Mariela Dachary sumó, “el Estado en ese tiempo, pasó a ser un objeto de represión no solo física sino también económica. Reforzamos nuestro pedido de igualdad y de justicia para que nunca más haya estos proyectos coloniales”.

Por su parte, la edil Marlene Haysler, revalorizó la tarea de los artesanos que celebran su día el 19 de marzo: “todo lo hecho a mano puede transmitir emociones y dejar una huella y en ese arte, en esa imperfección podemos ver la originalidad y la labor de cada artesano. Y en estos tiempos en que se buscan las prácticas sostenibles, ellos colaboran ampliamente con el reciclado. Debemos todos los ciudadanos revalorizar ese trabajo”.

Cerrando la sesión, el concejal Pablo Velázquez, resaltó la importancia de aprender de los hechos ocurridos en nuestra historia con miras a “ser mejores”: “Hay patrones que deberíamos atender que es el respeto a la vida humana por encima de todas las instituciones. Eso es algo que deberíamos entender para evitar tener que recordar fechas con dolor del pasado. Muchas veces volvemos a apostar a la violencia y deberíamos revalorizar el tiempo”.