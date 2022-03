Liga Regional Obereña de Fútbol: este fin de semana se viene la 3ra fecha del Torneo Apertura 2022 «Aníbal Dalton Vera»

La Liga Regional Obereña de Fútbol programó los partidos correspondientes a esta tercera fecha con la novedad del cambio de horario y los mismos arrancarán un poco más temprano de lo previsto.

La fecha de la Liga Regional Obereña de Fútbol dará inicio el sábado 19 con el partido entre Atlético JC/Independiente y AEMO correspondiente a la Zona A. El local viene de sumar su primer punto en el torneo mientras que los «Municipales» aún no lo han podido hacer, e irán por su primera victoria.

Por la misma zona, el domingo 20, Atlético Oberá recibirá a Atlético Aristóbulo del Valle. El Decano Obereño ya suma dos contundentes victorias, podrá seguir de racha o los de Aristóbulo del Valle la cortarán?. Otro que sigue de racha es River de Santa Rita, que volverá a ser local pero esta vez para recibir a Atlético Alem, que aún no pudo sumar de a tres.

Por la Zona B, Atlético Campo Grande intentará lograr su primera victoria en casa, ante el siempre difícil Racing de Villa Svea que de visitante viene sumando empates. Atlético Iguazú y San Martín de 25 de Mayo será otro atractivo partido ya que el último campeón lidera la tabla de la zona y el General viene de sumar tres puntos fuera de casa. En Campo Viera habrá otro partido este domingo, será entre Atlético Campo Viera y River de Villa Bonita.

Y en el Interzonal, clásico barrial entre Ex Alumnos 185 y Olimpia/San Antonio. Los de Villa Stemberg prometen dejar todo en la cancha para volver a quedarse con los tres puntos en casa y los del Tiro Federal buscan seguir sumando para no perderle pisada a Atlético Oberá y River de Santa Rita en la tabla de la zona A.

Liga Regional Obereña de Fútbol 3ra fecha Apertura 2022:

Zona A

Sábado 19/03

Atlético JC/Independiente vs. AEMO. 15 hs. y 17 hs.

Domingo 20/03

14 hs. y 16 hs.

Atlético Oberá vs. Atl. A. del Valle

River de Santa Rita vs. Atlético Alem

Zona B

Domingo 20/03

14 hs. y 16 hs.

Atl. Cpo. Grande vs. Racing (solo en Primera)

Atlético Iguazú vs. San Martín de 25 de Mayo.

Atl. Cpo. Viera vs. River de Villa Bonita.

Interzonal

Domingo 20/03

14,30 y 16,30 hs.

Ex Alumnos 185 vs. Olimpia/San Antonio