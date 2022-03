Hoy es el Día de San Patricio: ¿Cuál es el verdadero origen de esta celebración y qué rol cumple la cerveza?

El Día de San Patricio se celebra el 17 de marzo, no solo en Irlanda, sino en muchas partes del mundo, y no solo se trata de beber cerveza. Conocé los orígenes de esta celebración y por qué se brinda con cerveza en conmemoración a una figura religiosa.

Cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, y aunque es una fiesta en honor al patrón de Irlanda, lo cierto es que se trata de una tradición envuelta en leyendas. Tréboles, collares, aros y sombreros en color verde son los elementos más representativos de este festejo. Sin embargo, detrás de los miles de litros de cerveza que se consumen en esa fecha, la verdadera historia parte de un hombre que -con símbolos y misticismo- convirtió a la población al cristianismo.

El Día de San Patricio es, a los ojos de la cultura popular actual, un festejo en bares y pubs donde se bebe cerveza y se celebra la identidad irlandesa. Fuera del país europeo, Estados Unidos es el segundo lugar donde la festividad se hace por todo lo alto, a tal punto que incluye desfiles en diferentes ciudades, desde Boston, Filadelfia, Chicago y Kansas, hasta Nueva York.

Asimismo, dado el importante éxodo irlandés que se estableció en la Argentina, ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario son conocidas por el despliegue de actividades cada 17 de marzo.

Ahora bien, al tomar distancia del alcohol, algunos destacan que la conmemoración de este día como una fiesta nació en Estados Unidos y no en Irlanda. De hecho, según señalan algunos medios, Patricio no era irlandés, y tampoco fue un santo, ya que no pasó por el proceso de canonización. Al tratarse de una leyenda, son muchas las versiones de las que se tiene cuenta, pero una de ellas refiere que se trató de un hombre llamado Maewyn Succat, que nació en el siglo V como ciudadano de la Britania romana, lo que sería actualmente el centro y sur del Reino Unido.

Cuando tenía 16 años, Maewyn Succat fue esclavizado y llevado en barco hasta Irlanda, país en el que vivió seis años hasta que pudo escapar a Britania. Poco tiempo después y tras formarse bajo el cristianismo, regresó a la isla y fue el responsable de divulgarlo por todo el territorio hasta su muerte el 17 de marzo de 461.

Una vez convertido en sacerdote, Patricio dedicó su vida a la fundación de escuelas, iglesias y monasterios en toda Irlanda. Pese a que su labor de evangelización fue importante, no llegó a ser canonizado, ya que en los años 400, la Iglesia Católica no contemplaba este proceso formalmente.

¿Cuándo se celebró el primer Día de San Patricio?

Desde la perspectiva religiosa, en 1631 la Iglesia celebró una fiesta en honor a Patricio, quien ya figuraba como patrón de Irlanda. Dado que la fecha coincidía con la Cuaresma, la misma sirvió para que muchos cristianos hicieran un paréntesis de 24 horas, y así descansar de las demandas de abstinencia previas a la Pascua. A partir del 1700, ya la conmemoración tomó un aire mucho más de festejo.

Una de las antiguas restricciones cuaresmales era no beber bebidas alcohólicas durante este periodo. Por tanto la cerveza estaba prohibida durante este tiempo especial en espera de la Pascua. Salvo que sea interrumpida la abstinencia por alguna festividad litúrgica. Por ser San Patricio el patrono de Irlanda ese día se rompe la abstinencia y estaba permitido tomar cerveza. Luego de los oficios religiosos, los cuales eran muy de madrugada, se abrían los pubs y los irlandeses, daban rienda suelta a su gusto por esta bebida.

Tal vez te interese leer Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor: ¿En qué consiste el consumo responsable y por qué es tan importante?

La celebración verdaderamente tomó fuerza gracias a la migración irlandesa en Estados Unidos. Sobre nuevo suelo, la fecha dejó de ser religiosa y se convirtió en secular. Según refieren algunos medios, el primer desfile de San Patricio del que se tiene registro fue en Boston en 1737. No fue sino 25 años después que Nueva York se unió a la tradición. Asimismo, Chicago optó por teñir su río de verde en marzo, una imagen que se repite año tras año.

Precisamente en relación al verde de la vestimenta, accesorios y hasta el agua de un río, el color es característico de Irlanda, debido a que sobre su geografía se extienden amplias zonas de abundante vegetación. Asimismo, el trébol describe una de las leyendas alrededor de San Patricio y que se trata de la planta que usó como ejemplo para explicar a los irlandeses la Santísima Trinidad, durante su proceso de convertirlos al cristianismo.

Fuente: lanacion.com.ar