Herrera Ahuad se reunirá con el presidente de YPF para buscar una solución ante la demanda y el aumento en el precio del combustible en Misiones

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció que el lunes mantendrá una reunión con el presidente de YPF, Pablo González, ante la disparidad nacional en el precio del combustible luego del último aumento. El mandatario misionero busca conseguir un valor diferencial.

Herrera Ahuad anunció su reunión con Pablo González, luego de conocerse el pedido para autorizar más envíos de combustibles y que se considere una baja en los impuestos relacionados con el producto. De este modo, el valor descendería, se reconocería el consumo y disminuiría la brecha nacional.

“Tuve conversaciones con el presidente de YPF, donde le he planteado las cuestiones de la suba de combustible y del cupo de la provincia, así que estamos en diálogo. Me han pasado documentos muy importantes sobre la situación y hemos expuesto cuáles son las posturas y donde se ha generado una cuestión que es netamente discriminatoria para la provincia de Misiones, con esas palabras se lo he dicho”, dijo Herrera Ahuad, en el marco de la entrega de títulos de propiedad en Puerto Rico.

La demanda de combustibles en la provincia de Misiones se elevó al doble y supera los valores de la prepandemia. Considerando esta situación es necesario complementar esa demanda adquiriendo más barriles. En relación con ello, la tierra colorada se mantiene como la primera provincia del Nea con mayor consumo.

Frente a esta situación el Gobernador de Misiones adelantó que el lunes viajará a Buenos Aires para reunirse con el presidente de YPF y buscar una solución para esta situación que afecta hace meses a la provincia. “Vamos a trabajar, no digo en qué pero vamos a llevar el reclamo que me hace el pueblo de Misiones, no el de los industriales, el que me hace la persona que carga combustible todos los días, y vamos a buscar una política que sea igualitaria para todos los argentinos”, agregó Ahuad.

Las diferencias en el precio que se detectan en las distintas regiones del país, alcanzan un 35% entre el valor que se comercializa en el centro, el norte del país y el sur. En la Patagonia, los combustibles no cuentan con la carga impositiva que se aplica en el resto del país pues se reconoce su carácter de zona productora.

La petrolera nacional YPF y las refinerías presentes en el país habían acordado mantener el precio de los combustibles congelados. La medida se mantuvo desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022. La actualización de los valores hace que el litro de nafta súper en Posadas alcance $120,70 y en Puerto Iguazú llegue a $123,20 mientras que en Ushuaia y Río Gallegos se paga $90.

En pos de contrarrestar el efecto producido por el aumento, Misiones mantiene el boleto estatal gratuito para que sus estudiantes puedan acceder a sus instituciones sin preocuparse por el valor de la movilidad. El Gobierno provincial se hace cargo del costo del pasaje, establecido por ley para todas las modalidades educativas.

Misiones está dentro de las provincias que más impuestos nacionales recauda, sin embargo es la que menos dinero recibe de coparticipación. “es un esquema mezquino, no es federal y lo venimos reclamando hace muchísimo tiempo. Misiones aporta cuatro veces más a la Nación de lo que vuelve como concepto de coparticipación”, especificó hace poco el presidente de la Legislatura Carlos Rovira cuando inició el ciclo de educación disruptiva.

Con aportes provinciales se mantienen los programas “Ahora” que permiten que los misioneros accedan a beneficios en las compras de diversos productos y bienes de consumo. La economía familiar se ve favorecida con la financiación y los reintegros que implican la compra de todo tipo de objetos, desde los libros escolares a electrodomésticos.

Además el mandatario reconoció la difícil situación que atraviesa la sociedad respecto a los números que dejó la inflación en el último mes. “La mayor dificultad es cuando llega a la mesa de la familia con los índices inflacionarios que estamos teniendo ahora y siempre es un problema. Uno tiene que ponerse del lado de quienes lo sufren, porque dia tras dia todo sale más caro y desde allí nosotros buscamos los mecanismos para que la provincia pueda compensar esa pérdida adquisitiva, por eso están los programas Ahora, en donde el Estado actúa de una manera facilitadora para ayudar a los sectores más vulnerables. Tratamos de generar esa medidas para los momentos tan difíciles y eso hace que Misiones sea una provincia que sigue ordenada, previsible y que podemos hacer este tipo de entregas de títulos de propiedad o como ayer inaugurando un centro de interpretaciones en un momento difícil para construir, invertirse y Misiones lo hace en escuelas, hospitales, rutas, agua potable, pozos perforados”.

Rumbo a la soberanía alimentaria, Herrera Ahuad presentó la escuela de formación en agricultura familiar para agentes municipales @herrerayflia @gobmisiones https://t.co/qqQhpDK9OW — misionesonline.net (@misionesonline) March 16, 2022

Entrega de titulos de propiedad

Esta mañana se realizó la entrega de titulos de propiedad a más de 110 familias de Puerto Rico. Herrera Ahuad acompañó al presidente del IPRODHA, Santiago Ros, en la entrega de las regulizaciones de viviendas.

“No es común ocuparse de estos temas, hay que tener una visibilidad profunda del querer resolver los problemas de la gente, porque a veces se genera problemas con el terreno de un privado y hay otra persona que está viviendo en ese lugar. Y esto tiene que ver porque nuestra responsabilidad es intentar resolver el problema de ustedes, que por más que sean de otros también son nuestros”, Herrera durante el acto.

Y dijo que, “dónde está la necesidad de un misionero y hay un derecho, nosotros tenemos que estar. Y honrando las palabras y el mandato del Papa Francisco, si nosotros seguimos ese trillo en gran parte no nos vamos a equivocar, la tierra, el techo y el trabajo. La tierra para el trabajo, el techo para el trabaja, produce y genera”.

Discusión salarial docente

Ahuad se refirió a la mesa salarial con los gremios de docentes que aún no llegaron a un acuerdo. Insistió en que el diálogo está abierto para seguir trabajando.

“Siempre hubo diálogo y es grupo de docentes que hace el paro, no todos los docentes, un grupo que no llegó a un acuerdo salarial con lo planteado por el gobierno provincial en las diferentes mesas de gestión que hemos tenido. No es que nunca nos hemos sentado, lo hicimos al igual que lo hicimos con los otros gremios pero con ellos no hemos podido lograr la posibilidad de acordar los incrementos salariales, cada uno tiene sus derechos y nosotros los respetamos. Se pide que nos sentemos a una mesa para volver a exigirnos más de lo que nosotros ya hemos acordado con los otros gremios”, expresó.