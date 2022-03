Docente denunciado por acoso en Montecarlo fue sobreseído y volvería a dar clases

Alumnas y directivos de la Escuela Normal Nº2 Manuel Belgrano de Montecarlo, denunciaron a un docente por abuso de poder, quien en principio fue separado de su cargo pero luego fue sobreseído. El hombre volvería a dar clases en la Institución.

En las últimas horas, trascendió un nuevo caso de acoso escolar. En esta oportunidad, varias alumnas rompieron el silencio y se animaron a revivir las reiteradas situaciones de abuso de poder por parte de un docente del nivel secundario.

La rectora de la Institución, Nora Arguello, en una entrevista realizada por el canal 5 de Montecarlo, contó el calvario que sufrieron las adolescentes por el constante acoso por parte de un docente.

“Comenzó en el año 2018, con la vice hicimos todos los tratamientos en la escuela, escuchamos a las alumnas, hicimos las denuncias, vinieron psicólogos, acompañamos a las chicas a hacer sus declaraciones, hicimos las actas, absolutamente todo”. Luego de todas estas actuaciones, el profesor fue sacado de su cargo.

Según pudo saber este medio, no fue solamente una alumna la que se animó a contar lo que estaba sucediendo con el educador, sino que fueron varias las jóvenes que rompieron el silencio. “Nos contaron a nosotras porque no tenían el valor de contarle a sus padres”.

“Nos suplicaban que no dijéramos nada porque iban a tener muchas complicaciones en su casa. Yo las escuchaba y lloraba junto con ellas. Lamentablemente, la justicia no es de mujeres, es de varones”, fue contundente.

En una resolución con fecha 6 de diciembre de 2021, el Consejo General de Educación (CGE) autorizó al docente volver a dar clases en la Institución educativa. “El profesor fue sobreseído porque no le creyeron a las niñas, siempre le escuchan a los adultos y a los varones por ser varones”.

Cierto es que pese a la resolución, el docente no se presentó en las instalaciones y los directivos no tienen certezas de si el hombre volverá o no a dar clases a los alumnos del nivel secundario. “La cuestión es que el profesor volvería a ser colocado en la escuela y por ende a dar clases. Yo quiero pedir disculpas públicamente a los padres porque no pudimos hacer absolutamente nada por creer en la justicia”.

En noviembre de 2018, una adolescente acompañada por su madre, fueron las que presentaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Montecarlo, pero aparentemente no se inició ninguna causa penal al educador.

“Le pido a los padres de las niñas de primero, segundo y tercer año, que es donde teníamos problemas, que cuiden a sus hijas, porque yo no sé si las puedo cuidar, o quizás no estoy capacitada para tener gente que me ayude para que las cosas sean diferentes. Les pido disculpas de corazón por no poder haberlas ayudado, pero la justicia es de hombres”.

Tal vez te puede interesar leer: Inesperado giro en la causa de abusos en un hogar de niños en Virasoro pondría freno a la investigación

No se sabe con exactitud si el docente estaría nuevamente al frente del aula o si lo reubicarían en tareas administrativas dentro de la Institución, es una decisión que deberá tomar el Consejo General de Educación.

“Hoy lo tenemos que tener de nuevo en la institución, el seguramente me va a denunciar y no me importa, porque para mí cada una de ellas es como una hija. Pido a los padres que las cuiden porque yo no pude hacer absolutamente nada porque él fue sobreseído, le creyeron a él”.

“Si los padres de una niña del secundario, quieren sacarla de esta escuela porque yo no puedo darles garantía, las entiendo y las perdono porque me siento indignadísima de lo que han hecho en el Consejo. Yo tengo la conciencia tranquila porque con la vice hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no les creyeron a las niñas”.

Colegio Roque González | La alumna que denunció abuso el año pasado se cambió de colegio y la defensa asegura que los acusados siguen en la instituciónhttps://t.co/NJ9PGYCGDL — misionesonline.net (@misionesonline) March 7, 2022



Según se conoció, el docente utilizaba “el poder de las notas”, les decía “te voy a eximir por esto y les escribía textos indecorosos a las chicas por Whatsapp”, concluyendo los mensajes con las siglas T.A., haciendo referencia a “Te amo”.

“Le tengo que pedir perdón de rodillas a la alumna que fue la más valiente de todas porque no le cumplí mi promesa”, cerró la rectora de la Escuela Normal Nº2 Manuel Belgrano.