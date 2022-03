Festejó sus cinco años con motivo de la Prefectura Naval: “El amor por sus tíos lo motivó” dijo su mamá

Fernando cumplió cinco años el pasado 13 de febrero y celebró su cumpleaños con el motivo de la Prefectura Naval. Según contó Jimena, su mamá, desde que su hijo tenía tres años le pedía esta decoración.

“Desde que tiene 3 años me pedía que le haga de Prefectura y no le hacía caso porque no sabía cómo hacerle sobre eso y bueno este año salió y le hicimos” dijo a este medio la mamá de Fernando, el niño de tan solo 5 años que celebró su cumpleaños con el motivo de la Prefectura Naval.

Además, contó que los tíos del niño, que también son sus padrinos, son prefectos, por lo que “el amor por sus tíos y verlos con el uniforme le motivó”.

Tal ves te interese leer: Es de Misiones y sorprendió con la temática de su cumpleaños inspirada en un héroe patrio

“Mi hijo cumplió 5 años y quiso hacer su cumpleaños de la Prefectura Naval, tiene a sus tíos en la fuerza y es loco por ellos. Le tuve que mandar a hacer el traje tal cual y los tíos le regalaron los identificadores para ponerle en su camisa” relató la madre.

También motivado por la admiración y cariño hacia sus padrinos, Fernando desea entrar a la fuerza y trabajar en la Prefectura Naval Argentina cuándo sea mayor de edad.