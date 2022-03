Boca sonríe por Benedetto y tiene esperanzas de que Óscar Romero esté en perfectas condiciones para el Superclásico

En la previa del Superclásico, Boca sonríe por Benedetto ya que el delantero entrenó a la par del grupo y, salvo que suceda algo extraordinario, será titular ante River. El paraguayo, por su parte, todavía no está al 100 por ciento, pero crecen las esperanzas de que esté para el encuentro en Núñez.

El Xeneize no piensa en otra cosa que no sea el Superclásico ante River y ya prepara el partido con dos posibles retornos al once inicial. Por un lado, Boca sonríe por Benedetto y, por otro lado, crece las esperanzas por Óscar Romero. El Pipa entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros, mientras que el paraguayo cada vez está más cerca de meterse en el equipo.

Benedetto vuelve a Boca y se prepara para el Superclásico

La situación de Benedetto es clara desde ya hace más de una semana. El delantero sufrió una contractura en la zona del peroné que lo marginó de los partidos ante Huracán -día en el que además había fallecido su abuela- y Estudiantes. Ese tiempo de reposo le permitió ponerse en forma y, así, ya entrenó con normalidad y a la par del equipo en la práctica vespertina del Xeneize. Salvo un imponderable, el Pipa será titular en el Monumental ante River.

Tal vez te interese leer: Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca y las esperanzas de contar con Romero para el Superclásico

Por el lado de Óscar Romero, la situación es un poco menos clara, aunque la esperanza existe. El paraguayo sintió la acumulación de partidos en tan poco tiempo luego de una larga inactividad. Así, no pudo estar presente ante Estudiantes por una sobrecarga.

Lo cierto es que, si bien todavía no entrenó a la par del grupo, el correr de los días parecen haberle sentado bien al volante ofensivo, quien de a poco suma serias chances de estar ante River el domingo, desde las 19. De no llegar, su lugar será ocupado por Aaron Molinas, de gran partido ante el Pincha.

Diego González no estará ante River

El Pulpo González parece ser una suerte de «rueda de auxilio» para Boca en el mediocampo. Es que, si bien no parece ser titular, forma parte de esa base de 12 o 13 jugadores sobre los que Sebastián Battaglia construye a su equipo, sea como titulares o como variantes durante los encuentros.

Sin embargo, el desgarro en el isquiotibial derecho sufrido el 28 de febrero y que lo marginó ante Central Córdoba de Rosario, Huracán y Estudiantes, le impedirá también decir presente en el Superclásico.

La probable formación de Boca Juniors para enfrentar a River Plate

Así, el probable once de Boca para enfrentar a River en el Superclásico sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández; Sebastián Villa, Óscar Romero o Aaron Molinas, Juan Ramírez; Luis Vázquez o Darío Benedetto.

El historial entre Boca Juniors y River Plate

En la historia del fútbol argentino, el Xeneize y el Millonario jugaron en 257 oportunidades, contando el amateurismo (y sólo partidos oficiales, sin amistosos) y también los duelos a nivel internacional. Son 89 victorias para el Xeneize (332 goles) y 84 para el Millo (313 goles), con 84 igualdades.

En cuanto a los partidos disputados en campeonatos locales, en el profesionalismo se enfrentaron en 203 ocasiones de las cuales en 74 ganó Boca, en 66 River y empataron en 63 oportunidades.

Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca en el Monumentalhttps://t.co/jqTTHzn2kV — misionesonline.net (@misionesonline) March 15, 2022

Boca sonríe por Benedetto

FUENTE: TyC Sports.