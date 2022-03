La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Misiones se prepara para dar inicio a un ciclo lectivo con la totalidad de sus clases presenciales

Las clases en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) comienzan formalmente el 28 de marzo, 100% presencial y con la posibilidad de la virtualización en aquellas cátedras que son muy numerosas. Además, actualmente se lleva a cabo el curso de ingreso que culminará el 18 de marzo.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2022/03/03-14-LT4-Movil-Luis-Marinelli-Educacion-Clases-Facultad-Exactas-10.19.mp3

Luis Marinelli- Radio LT4

El decano de la facultad, Luis Marinelli, comentó que las carreras que tienen mayor demanda de inscriptos son Bioquímica, Farmacia y Licenciatura en Genética. Según indicó el número total de inscriptos es de 2137 estudiantes, lo que consideró que no es una cifra que se acerque a las históricas, “pero es aceptable”.

Con respecto a la medida de prevención del coronavirus expresó que se tomará la temperatura en la entrada, se mantendrá la exigencia de uso del barbijo y habrá separación adecuada entre asientos. Aclaró que no limitan el acceso a los que no tengan el pase sanitario, pero sí invitarán a quienes no tengan las dosis de vacunas a inmunizarse.

Tal vez te interese leer: Reabrió hoy el comedor de la UNaM con modalidad de viandas

Comedor de la Universidad de Misiones

El comedor de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) reabrió sus puertas este lunes 14 de febrero con modalidad vianda y durante el mediodía. Al respecto Miguel Méndez, jefe de cocina del comedor precisó que al tratarse del primer día se cocinará unas 200 porciones; el menú elegido para la reapertura es un guiso de lentejas con ensalada.

“Mañana sabremos con exactitud cuántos vendrán y si es necesario preparar más porciones”, añadió. Cabe recordar que los alumnos de la UNaM también recibirán pan y frutas para acompañar la vianda.

El comedor, que funciona desde 1983, luego de dos años de pandemia reabre sus puertas con modalidad viandas, por el momento únicamente será para el almuerzo; los estudiantes deben retirar su porción en el comedor de la universidad, ubicado en Félix Bogado casi avenida Uruguay.

“Al mediodía vienen los universitarios inscriptos y para la noche aún se está evaluando cuántos se inscribirán para el horario de la cena”, explicó Méndez. Asimismo, anticipó que se espera la inscripción de entre 80 y 100 estudiantes.

“Nosotros nos encargamos en la semana de organizar y le pasamos al administrador y luego él nos suministra pollo, hamburguesas, carnes, etc. Si sabemos que va a refrescar un día preparamos poroto o lentejas”, cerró.

#Posadas: robaron a un estudiante en el albergue de la UNaM https://t.co/yMCqaFmZ1W — misionesonline.net (@misionesonline) February 1, 2022