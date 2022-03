Este lunes se informó que Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de abuso sexual. La Sala 7 revocó la “falta de mérito” que el actor obtuvo a fines de diciembre sobre la denuncia realizada por la locutora Viviana Aguirre. A partir de este fallo, deberá enfrentar un juicio.

Este lunes se informó que Fabián Gianola fue procesado y embargado por el delito de abuso sexual. La Sala 7 revocó la “falta de mérito” que el actor obtuvo a fines de diciembre sobre la denuncia realizada por la locutora Viviana Aguirre. A partir de este fallo, deberá enfrentar un juicio.

En la resolución se especifica que el embargo judicial es de 800 mil pesos. El ex Televisión Registrada seguirá gozando de su libertad porque no se dictaminó prisión preventiva.

Tras la noticia, Viviana Aguirre conversó con el equipo A la Tarde (América). “Esperaba esto desde que dictaron la falta de mérito, que la viví como una injusticia. Me enteré hace media hora y no lo podía creer de la emoción que tengo”, aseguró. Y añadió: “Con la falta de mérito me había sentido de nuevo violada. No quiero llorar, pero este momento es muy importante para mí. Les agradezco a ustedes porque gracias a eso, muchas chicas se animaron a denunciar”.

Aguirre no dudó en remarcar que este procesamiento marca un precedente valioso. “Desde el año 93 que este tipo abusa sexualmente y estamos en el 2020. Lo que yo digo es que los violadores no van a cambiar y este tipo es un violador, más que un abusador. Esta es la oportunidad de que la Justicia escuche a las víctimas”, completó.

La denuncia de Viviana Aguirre: “Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites”

Tiempo atrás, Viviana Aguirre había hablado acerca de los momentos incómodos que vivió durante su convivencia con Fabián Gianola. “En pleno aire te manoseaba. Él era el toquetón que te agarraba fuerte y te toca las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa”, detalló en el programa radial El Show del Espectáculo (Urbana BA).

Y completó: “Iba avanzando a medida que una no le ponía los límites. Me gustaba ir a trabajar, pero la pasaba mal. Tenía que correr la cara cuando me daba un beso, y me lo daba en la oreja, en el cuello”. Esa situación la llevó a renunciar a su trabajo para evitar el hostigamiento y el acoso constante.

Los audios de los mensajes que Fabián Gianola le mandaba a Viviana Aguirre

Como prueba, Viviana Aguirre presentó algunos audios que fueron incorporados a la causa y que salieron a la luz hace algunos meses.

Tratando de minimizar las acusaciones, Gianola había dicho que solo había visto a Aguirre en tres oportunidades y en lugares públicos. Una versión que ella desmintió con el material que presentó al aire de A24.

“Si hay que poner el cuerpo, Vivi, lo tenés que poner por la profesión. Si hay que poner el c…, ya sabemos, lo ponemos; en este caso, lo ponés vos”, le decía el acusado en uno de los mensajes.

