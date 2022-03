Daniela, una posadeña, propietaria de una vivienda en el barrio San Isidro de la capital provincial, denunció que el ex concejal Daniel Amarilla se niega a devolverle la casa que le había prestado en el año 2016. “Le pedí mi casa y no me la quiso devolver, dijo la damnificada que suplicó “por favor, que me devuelvan mi casa”.

Daniela y el ex concejal se habrían conocido por la actividad política, según indicó la damnificada. “Yo le preste al señor mi casa, más o menos en 2016. Lo conocí a él trabajando por política, yo trabajaba para él”, comentó.

Agregó que eran amigos, y por ese motivo le prestó la casa, que “tenía desocupada en ese momento, porque tengo un hijo más grande que es asmático, entonces, yo tenía que estar cerca de la zona del hospital”.

A eso se sumó que el ex concejal y su pareja “no tenían en ese momento donde vivir”, entonces le prestó la casa. Pero ahora que su hijo está mejor y completó su tratamiento, Daniela necesita volver a su casa. Por ese motivo, se acercó hasta la vivienda para pedirle al ex edil que se la devuelva.

“Le pedí mi casa y no me quiso devolver. Me fui la primera vez, me dijo que le dé un tiempo para buscar alquiler. Le di un tiempo. Volví la segunda vez, cuando volví, de vuelta me dijo que no había conseguido nada. Entonces, le dije que trate de conseguir, porque yo ya me estaba por mudar”, comentó.

“Y cuando volví por tercera vez me dio un papelito con el nombre de un abogado y un número de teléfono. Ahí decía que me comunique con él, que esa ya no era más mi casa. Que él se iba a encargar de todo, que él tenía todos los papeles de la casa, lo cual es mentira, porque los papeles tengo todo yo”, explicó la denunciante.

Aseguró que ella tiene todos los papeles a su nombre, “título, boleta de servicio, todo”.

Comentó, además, que actualmente se encuentra alquilando con familiares. “Por favor, que se mueva mi expediente”, suplicó la denunciante.

“Yo empecé por lo legal, como corresponde, y ahora ya estoy desesperada. Yo tengo mi bebé, tengo otro hijo más grande que está en la escuela y no tenemos donde vivir. Estamos en un lugar súper chiquito, apretados, que ni entramos”, explicó.

La causa

Respecto a la lucha judicial, dijo que “se comenzó todo judicial, yo hice la denuncia, exposición, todo. Está todo en una causa penal, está todo en el Juzgado 2”.

La denunciante explicó que “nunca avanzó la causa, justo me agarró la época de feria, después la pandemia y ahora todo el 2021 que no se movió nada del expediente”.

“Tengo número de expediente y causa, y nunca se movió nada. Yo me presenté como querellante, como para averiguar también, y no. Todo el año pasado embarazada fui y no hubo respuesta”, agregó.

MisionesOnline se comunicó con el ex concejal denunciado, Daniel Amarilla, quien manifestó desconocer esto y no tener declaraciones para hacer respecto al tema.