La vicepresidenta Cristina Kirchner difundió hoy un nuevo video del ataque que sufrió su despacho en el Senado, en el marco de la sesión en Diputados sobre el acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI. El nuevo documento audiovisual muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro, cómo fue la agresión.

A través de las redes sociales, la exmandataria aseguró que se trató de un ataque “que alguien planificó y mandó a ejecutar, grave”, completó.

El nuevo material corresponde a las imágenes de la cámara de seguridad de la policía federal ubicada en la esquina de las calles Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Y muestran cómo un grupo de no más de 15 personas rompen el asfalto de la calle y arrojan piedras y escombros contra las oficinas del Senado. También cómo uno de sus colaboradores ingresa al despacho para colocar un teléfono celular y grabar los incidentes.

Este nuevo mensaje de Cristina Fernández de Krchner se da en medio de un nuevo enfrentamiento interno dentro del Frente de Todos, sobre todo por el reclamo de dirigentes cercanos a la ex mandataria como Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de La Cámpora, sobre un repudio más explícito por parte del presidente Alberto Fernández ante los incidentes.

Hoy, durante la mañana, el funcionario bonaerense fue más allá de este hecho puntual y acusó al sector del oficialismo liderado por el Presidente de intentar proscribir al kirchnerismo.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, aseguró.

Y ante una repregunta durante un reportaje, Larroque reiteró: “Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”.

Más allá del mensaje de hoy, Cristina Fernández de Kirchner ya había mostrado el pasado viernes imágenes de los destrozos de su oficina dentro del Senado. En aquella ocasión se trató de un registro de 2 minutos y 29 segundos que incluyó un relato realizado por la propia ex Presidenta en off que termina con fuertes críticas al FMI: “Como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía “siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”.

Parte de las imágenes, posteadas junto al mensaje “Otra vez… inmensa pena”, fueron grabadas durante el ataque y muestran cómo ingresaban las piedras al despacho a través de una ventana dañada. También se pueden ver daños en la oficina de reuniones, donde en el momento de la violenta protesta se encontraba reunida con los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien finalmente votó en contra del acuerdo.

El video grabado en alta calidad repasa detalladamente los daños causados en bienes icónicos que se encuentran en el despacho de CFK: una imagen de Diego Armando Maradona en el piso, los libros “Juan Perón, ese hombre” y “Eva Perón, esa mujer”, escritos por María Seoane y Gisela Marziotta, repletos de vidrios estallados en sus tapas y una artesanía en homenaje al padre de la Patria, José de San Martín.

La ex jefa de Estado ya había sugerido el viernes que el ataque a su despacho no fue casual. “Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los Fondos Buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente”, resaltó.

