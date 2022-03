Juicio por transfemicidio en Misiones | Testigo clave negó que el acusado confesara el crimen y se investigan apremios ilegales

Se desarrolló en el Tribunal Penal Uno sobre calle La Rioja, la cuarta jornada del juicio que busca esclarecer el femicidio de Evelyn Rojas en Posadas. Testigo clave negó que el imputado haya confesado el crimen y aseguró haber sido golpeado por efectivos policiales para que brindara falso testimonio.

El Tribunal compuesto por Viviana Cukla (presidente), Ángel Dejesús Cardozo y Marcela Leiva como subrogante legal, estuvo al frente de una nueva ronda de testigos, quienes brindaron declaración testimonial anteriormente en la etapa de Instrucción.

Evelyn Rojas fue salvajemente asesinada el pasado 27 de octubre de 2016 en una estación de servicio abandonada sobre la intersección de las avenidas Uruguay y Bouchardo. El único y principal sospechoso se trataría de su pareja en ese momento, un hombre de 29 años identificado como Ramón Da Silva.

Da Silva fue detenido por la Policía de Misiones en la localidad de San Vicente, cuatro días después de haber cometido, presuntamente, el crimen. El hombre fue imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y femicidio”, pena que prevé cadena perpetua.

Como se viene repitiendo con el correr de las audiencias, Da Silva no compareció, pero si lo hará el próximo lunes y martes, cuando se concluirá con la ronda de testigos, se procederá a los alegatos de las partes y además, se dictará sentencia.

Falso testimonio o apremios ilegales

Como lo informó oportunamente este medio, un testigo clave habría asegurado que Ramón Da Silva confesó el crimen de Evelyn a las pocas horas de que el cuerpo de la joven haya sido hallado sin vida.

Wilson Javier Gómez, reconoció su firma pero negó las actuaciones que figuraban en el expediente. Según labraba en el escrito que se le exhibió al testigo esta mañana, el habría declarado en sede judicial que se encontró con Da Silva horas posteriores al crimen y que este último le confesó textualmente “me mandé una macana, maté un travesti”.

Pero esta declaración fue negada absolutamente por el testigo ante el Tribunal Penal Uno. Según el hombre jamás fue a pescar al Arroyo de El Zaimán y por ende nunca tuvo esa conversación con Da Silva, a quien conocía de la calle.

“La brigada me pegó para que declaré. Me subieron a los golpes a la patrulla. Yo trabajaba en la terminal, me preguntaron si le conocía a Junior y lo único que yo sabía que era de San Vicente porque él a veces dormía en la terminal”.

Tras la sorpresiva declaración del testigo, Mario Ramírez, defensor oficial, solicitó la nulidad de las actuaciones, pero el Tribunal no dio lugar a su pedido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Rau, pidió derivar lo sucedido a la Fiscalía de turno para la averiguación de falso testimonio o apremios ilegales por parte de la Dirección de Homicidios.

Por su parte, Gustavo Rafael López recordó aquella declaración en sede judicial. En etapa de instrucción, el hombre aseguró haberse cruzado con Evelyn y Ramón en inmediaciones a la estación de servicio abandonada.

“Estaba por la zona, volvía a mi domicilio por Bouchardo, al pasar la Uruguay observo que venía una chica caminando por el boulevard pidiendo auxilio y que llamen a la policía. Coloca sus manos sobre el capo del auto y veo que viene una persona de sexo masculino tras ella”.

Ante la consulta del fiscal, el testigo dijo haber reconocido a Evelyn Rojas y a Ramón Da Silva, quienes se quedaron discutiendo en el lugar, mientras que él arrancó la marcha de su vehículo “para no quedar pegado”

Luego, fue el turno de comparecer de Camilo Flecha, quien integro la patrulla policial que detuvo al imputado en inmediaciones a la terminar de ómnibus de la localidad de San Vicente, tras un llamado anónimo a la línea 101. ”Él no era conocido en San Vicente, no sé resistió al arresto pero si estaba nervioso”.

Tal vez te puede interesar leer: Identificaron al hombre que fue hallado muerto en la Costanera de Posadas con una herida de bala en la cabeza

Por otro lado también declararon ante el Tribunal el médico Alfredo Ramón Zampa y, a través de una videoconferencia, el Dr. Penasino.

Sobre el final, la Licenciada Florencia Del Piano, fue quien examinó a Da Silva luego de haber sido detenido por la Policía de Misiones. Reconoció el consumo de alcohol y otras sustancias por parte del imputado y además, aseguró que el hombre no presenta fallas en la comprensión de su conducta. “No hay ningún criterio de patología o enfermedad en el imputado, puede discernir de lo que está bien o está mal”.

Virasoro | Fue detenida la directora del hogar de niños acusada de corrupción de menores y facilitación a la prostituciónhttps://t.co/aKYkNV8A3b — misionesonline.net (@misionesonline) March 11, 2022

El juicio continuará el próximo lunes con la comparecencia de al menos dos testigos. Se espera que las partes den sus alegatos de clausura y que el Tribunal dicte sentencia para el imputado, quien estará presente en la sala.