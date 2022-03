Se cumplen dos años de la pandemia en Misiones y sin dudas, el personal de la salud fue la pieza clave para luchar contra el coronavirus, salvar la mayor cantidad de vidas posible y acercar el conocimiento necesario para que los misioneros se cuiden.

Para recordar estos dos años de la pandemia en Misiones, el doctor Norberto Sotelo recordó el arduo trabajo y los desafíos que enfrentó el personal de salud desde el día 0. El desconocimiento de la enfermedad les causaba miedo, pero sabían que eran los únicos que podían ayudar a los misioneros.

Hablamos de médicos, terapistas, enfermeros, residentes, personal de maestranza, camilleros, choferes de ambulancia, bioquímicos, administrativos y una innumerable cantidad de personas que estuvieron firmes en cada hospital y CAPS de la provincia.

Norberto Sotelo era el asesor del Subsecretario de Salud, el doctor Héctor Proeza, quiénes junto a un equipo de profesionales y del ministro de Salud, Oscar Alarcón, estuvieron junto al Gobierno de Misiones para actuar antes que las otras provincias y prevenir el colapso de las unidades de atención médica.

“Misiones fue un ejemplo en las decisiones que se tomaron a partir de la visión del gobernador que es médico y citó a un grupo de personas para contarnos de la situación. Fui convocado por el ministro de Salud, Oscar Alarcón, se armó la Comité de Emergencia Sanitaria, con el vicegobernador Carlos Arce y un equipo de especialistas”, recordó Sotelo.

Los primeros días fueron raros. Todavía no estaba establecido un protocolo claro que indique como actuar, como debían protegerse ante la llegada de un caso positivo. La OMS había declarado la pandemia de coronavirus el 11 de marzo del 2020 y la desesperación generaba informaciones dispares todo el tiempo, pero mantener la calma era el objetivo de todo este personal.

Cuando llegó el primer caso positivo de coronavirus en Misiones, un 27 de marzo del 2020, Norberto había viajado con Proeza a Puerto Iguazú para activar el protocolo de aislamiento del paciente.

Tal vez te interese leer: Se cumplen dos años de la pandemia en Misiones: el virus que nos cambió para siempre

“Cuando llegó el primer paciente de coronavirus, nosotros lo recibimos en la Aduana de Iguazú y no todavía no teníamos la ropa adecuada, solo barbijo y con distancia prudencial. A las 48 horas de enterarnos que el paciente era positivo, tenía dudas un montón de dudas. El desconocimiento de la enfermedad nos generaba miedo, pero si eso nos paraliza no podíamos trabajar. El Gobierno nunca dejó de asistirnos y de moverse con nosotros”, contó.

Misiones fue la primera provincia en suspender las clases y alertar a su población de la Emergencia Sanitaria. Sus acciones prematuras le permitieron preparar las salas de internación y de terapia intensiva, para estar listos cuando llegarán los primeros casos de coronavirus.

“Todas las fuerzas del Gobierno de Misiones, la Policía, el Ejército estuvieron desde el día cero, ayudando en los controles, acercando alimentos en los barrios más lejanos y los demás entes del gobierno colaborando en lo que podían, porque toda la situación generaba miedo y dudas, todavía no sabíamos lo que era este virus”, agregó.

Estar preparados para lo peor

El Comité de Emergencia creado para combatir la pandemia y cuidar la salud de los misioneros invirtió tiempo y dinero para responder a las necesidades de la población en un contexto de crisis global.

La Provincia hizo frente a la situación y en tiempos difíciles se logró reforzar la Salud Pública misionera y se inauguraron hospitales en San Antonio, San Vicente, Santo Pipo, Hospital de Pediatría de Eldorado, sumando 45 camas de internación con oxígeno y aspiración central que se suman a la red de alta complejidad.

También se puso en marcha la remodelación del servicio de clínica médica del Hospital Samic Eldorado- Internación y Terapia Intermedia con una capacidad para 35 camas en total (33 para internación y 2 en Terapia Intermedia).

Se inauguró la Sala de Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. René Favaloro, con 7 camas con sus respectivos respiradores que se suman a la red de alta complejidad de Misiones.

En el 2020 hubo obras nuevas, remodelación y readecuación de los CAPS Santa Ana Puerto, Nemecio Parma de Posadas, KM 18 Puerto Piray, CAPS KM 24 y 28 de 9 de Julio, CAPS San Isidro Km 1251 de San Vicente, CAPS Iberia Eldorado.

“Misiones es un ejemplo en salud y muchas provincias miraron lo que hicimos. Tenemos una salud de primera, un hospital increíble, y con el nivel que alcanzaron los hospitales en el interior de la provincia, creo que no tenemos que envidiar a nadie. Los profesionales y su trabajo, siempre fue importante y lo sigue siendo hoy en día. Para nosotros encontrarse con un paciente que tuvo COVID y que pudimos salvarle la vida es muy gratificante y eso fue gracias a nuestro equipo de salud”, recordó el doctor Sotelo.

Perder a quienes más lucharon

La pandemia en Misiones, hasta este 11 de marzo del 2021, se cobró la vida de 923 personas, y cada una de ellas tenía una historia para contar. Entre esas historias está la del personal de salud que perdió la vida y muchos de ellos tenían factores de riesgo, la vacunación no estaba cerca, pero no les importo nada de eso. Lo importante era estar listos para atender a los 83.734 misioneros que tuvieron la enfermedad.

“Perdimos a mucho personal de la salud, pero nunca dejaron de trabajar y ellos estaban amparados por un decreto del gobernador que por el riesgo de edad tenían que quedarse en su casa, pero no lo hicieron. Me emociona el equipo de salud que tenemos y cómo enfrentaron a esta pandemia”, dijo conmocionado Norberto Sotelo.

“La pandemia enseñó lo que es la salud, el equipo de salud, desde el personal médico hasta el de maestranza”

No fue fácil para todas las personas que trabajaron en los centros de salud de la provincia. Tuvieron que aprender estrictamente el protocolo para no contagiarse, dejaron el miedo en su hogar y cruzaron las puertas de los hospitales con la esperanza de que ese día no iban a perder una vida más. Se aislaron de sus familias para cuidarlos del contagio.

“La fortaleza que tuvo el equipo de salud es admirable, no se puede poner en palabras lo que significa el trabajo de cada médico que estuvo en las terapias, de los enfermeros, los vacunadores. Todos ellos se pusieron en lugar del otro, pensaron en el que estaba al lado o en el que no tenía acceso. Son muchísimas las cosas que hizo el personal de la salud”, recordó.

El propio gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, agradeció a los trabajadores de la salud por el esfuerzo realizado durante los meses más difíciles de la pandemia. “Quiero agradecerles a ustedes, en nombre de todos los misioneros, que estuvieron, están y seguirán estando, velando por la salud de más de unas 1.200.000 personas”, había dicho en el mes de diciembre del 2020.

El reconocimiento y homenaje se realizó en varias localidades de la provincia, para recordarles a todo el personal de la salud que Misiones recordaría para siempre su lucha.

“Todos ellos tienen que estar con el pecho bien cargado porque nadie les puede recriminar nada, se tomaron las decisiones correctas, se hicieron las cosas correctas y tuvimos los elementos que necesitábamos. La gente no vio que teníamos todo, pero siempre se ve el vaso medio lleno, pero nosotros vimos otras cosas”, dijo Sotelo.

Hasta que llegó el alivio

El 29 de diciembre del 2020 comenzó el Plan de Vacunación en Misiones y los primeros que recibieron las dosis fue el personal de salud, ya que eran los más expuestos al virus a diario. Hasta el día de hoy fueron vacunadas 21.820 personas pertenecientes al área de salud de la provincia.

Ese día fue un alivio para todos. La batalla en las trincheras seguía activa, con varios casos de coronavirus por día e internaciones en las Unidades de Terapia Intensiva. Estar vacunados disminuyó ese miedo que todos tenían cada vez que se exponían a un caso positivo de coronavirus. “La llegada de la vacuna nos dio calma, sobre todo al personal médico porque cuando llegaron las primeras vacunas y se pudieron vacunar para ellos fue un alivio”, expresó Norberto.

“Mucha gente hasta el día de hoy niega el uso de las vacunas, pero queda demostrado que la cantidad de casos es mucho menor y los óbitos que tenemos hoy en día tienen que ver con personas que no están vacunadas o que recibieron una sola dosis. Todavía tenemos niños que no están vacunados y la gente no mira al resto del mundo dónde está demostrado que la vacuna está salvando vidas, siempre salvan vidas”, reflexionó.

Con el correr de los meses, la vacunación llegó a mayores de edad, adultos, jóvenes y niños, que pudieron volver a sus vidas casi normales, sin sentir el pánico que alguna vez sintieron al comienzo de la pandemia.

“Hoy en día seguimos trabajando, nos seguimos cuidando, seguimos teniendo el barbijo y tenemos muchas libertades gracias a la vacuna y la campaña de vacunación sigue, ya llegaron las terceras dosis y se habla de una cuarta dosis en el mundo y creo que vamos a tener que convivir con este virus y va a ser parte de nuestro día a día cuidar a los más vulnerables”, dijo.

Misiones actuó a tiempo

Norberto Sotelo reconoció que fue clave haber tomado medidas anticipadas en Misiones, para generar conciencia en su población y prepararse para el contagio masivo, que provocaría internaciones y una presión en todo el sistema sanitario.

“Me da mucha esperanza tener este equipo de salud. Para el común de la gente siempre va a faltar algo, van a decir que no se hizo todo o que estuvieron guardados mucho tiempo, y si uno mira la cantidad de personas que perdimos y la cantidad de enfermos que tuvimos, hay que aceptar que estamos en el camino correcto”, explicó.

Y agregó que, “hubo cosas que se pudieron hacer mejor pero no sabíamos con quién estábamos peleando, hoy en día estamos viendo las cosas que pasan en el mundo y nosotros podemos decir que hicimos las cosas correctas”.

Ya pasaron dos años de la pandemia en Misiones y todavía sigue estando muy presente, con el uso de barbijo, la vacunación y nuevas variantes del virus. Por eso sigue siendo importante el comportamiento social para mantener la estabilidad en los casos y muertes, hasta alcanzar la inmunidad de rebaño. “El objetivo es seguir trabajando para hacer frente a este virus de otra manera, pero da orgullo trabajar con esas personas que estuvieron enfrentando la pandemia”, dijo.

“Para atrás muchas cosas fueron muy malas, muchas personas se perdieron, pero también hubo mucha gente agradecida porque tuvo a su familiar internado en las peores condiciones y hoy están compartiendo su vida. Esta enfermedad diezmó a toda la población en el mundo y en Misiones hoy podemos caminar tranquilos sabiendo que se hicieron las cosas bien”, concluyó.