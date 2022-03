Dos años de la pandemia en Misiones | Fue el segundo caso de coronavirus y hoy vive con el recuerdo de ese momento

El 28 de marzo de 2020 se confirmaba el segundo caso de coronavirus en Misiones. Se trataba de Luis Franco, tenía 27 años y trabajaba para una empresa de transportes en Puerto Iguazú. A dos años de la pandemia en Misiones, recuerda lo que vivió y sintió al ser el primer caso.

El primer caso del coronavirus se había confirmado en Posadas un día antes y el desespero e impaciencia comenzó a notarse en la sociedad misionera. Luis Franco ya tenía síntomas, fue hisopado y dos días después recibió el resultado menos esperado. Positivo para coronavirus. Hoy, a dos años de la pandemia en Misiones, recuerda lo que aquel momento en su vida.

Para Luis ese momento fue extraño y fueron muchas las emociones que sintió. La falta de conocimientos sobre el virus, la repercusión que tuvo su caso en la comunidad y el miedo a perder familiares contagiados, giraban en su cabeza mientras estaba completamente aislado.

Su caso se hizo conocido, ya que había causado conmoción en la sociedad. Y Luis aprovechó que todos pusieron la atención en él para dejar uno de los primeros mensajes de concientización que circulaban por esos días.

“Hola, buenas noches, soy Luis Franco, aparte del comunicado oficial nacional y provincial quiero comunicarles que lo mío dio positivo COVID-19. Sé que muchos me están escribiendo y llamando, pero no puedo atender a todos los aprecio mucho pero (necesito estar tranquilo más que nada). Gracias a los directivos de la empresa que están a disposición de todo, gracias Gobernador Oscar Herrera Ahuad que se comunicó conmigo y estuvimos charlando. Gracias al Hospital Samic de Iguazú, a los médicos que también están arriba mío todo el tiempo”, había publicado el joven en su cuenta de Facebook.

Dos años después de ese mensaje, Luis habló con Misiones Online y recordó lo que vivió cuando tuvo un coronavirus. “Con mis compañeros de trabajo estábamos enfocados en nuestra labor, cuidando de nuestra salud lo máximo posible. Cuando detectaron que estaba enfermo, para mi familia fue terrible. Fue como recibir un balazo”, recordó.

Era el segundo caso de coronavirus y toda la atención estaba puesta en él. “En el primer encierro de una semana veía la respuesta de la gente en la televisión, lloraba, sentía que se me terminaba el mundo”, relató. “Después todo fue mejorando, tres psicólogos ofrecieron su servicio gratuito aunque yo les decía que no lo necesitaba”.

“Nunca viví una pandemia, fue difícil ser uno de los primeros casos”, expresó. La madre de Franco, quien es paciente de riesgo, contrajo coronavirus por ser su contacto estrecho, “yo me sentía culpable, pensaba que si le pasaba algo sería el responsable, trataba que los médicos y enfermeros controlaran su estado porque mi mamá se deprimió mucho”, narró.

Los antisolidaridad

Durante la pandemia, sobre todo los primeros meses, algunas de las personas que atravesaban el coronavirus fueron atacados por sus vecinos del barrio o del edificio. Muchos de ellos fueron echados de sus hogares o violentados por el simple hecho de tener la enfermedad.

Luis conoció esa situación pero también recibió el apoyo de sus vecinos. Una gran parte los apoyaron mientras que otro porcentaje, por el desconocimiento, los atacaron en los grupos vecinales pidiendo que sacaran a las personas enfermas del barrio.

“Nos pidieron disculpas pero fueron momentos difíciles, sobre todo para ella que es muy sociable”, subrayó. “En su casa hay un merendero y no entendía cómo la discriminaban de esa forma sabiendo que da de comer a los chicos del barrio; lo tomó como una prueba y ahora está bien”.

Volver a empezar

Dos años después de la pandemia en Misiones y de haber padecido coronavirus, hoy Luis sigue con su vida, luego de tener una pancreatitis aguda y perder más de 50 kilos, recuerda lo que pasó en ese mes de marzo.

“El personal de salud siempre estuvo activo y pendiente de los protocolos pero una parte de la sociedad, el año pasado, comenzó a relajarse respecto al cuidado y los casos positivos aumentaron”, reflexionó.

Los familiares de Franco ya están vacunados, su madre cuenta con las tres dosis mientras él y su hermana se aplicaron dos. “Faltan mis hermanos pero estamos en ese camino”, dijo.

“Creo que si no nos hubiéramos cuidado, las muertes hubieran aumentado, en Misiones se controló la situación”, manifestó. “La gente recuerda lo que pasé, los periodistas también, yo estaba haciendo mi trabajo y no pensé que me iba a tocar”, dijo Luis.

Ayudar a quienes padecian coronavirus

Luego de haber superado el coronavirus, Luis Franco, deicidó donar plasma para ayudar a los misioneros que todavía estaban en tratamiento con la enfermedad. “Cuando vi que estaba siendo útil eso, la verdad que para mí fue un gusto, me sentí lleno de orgullo”, mencionó Luis.

El plasma es la porción líquida de la sangre donde se encuentran suspendidos los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. El mismo posee una cantidad de proteínas muy importantes, donde se encuentran los anticuerpos. Es decir, el plasma de pacientes recuperados tiene anticuerpos que desarrollan para expulsar la enfermedad, si un enfermo recibe estos anticuerpos es fundamental para su defensa y poder así batallar al virus. Por lo general, el plasma se aplica a los pacientes graves.