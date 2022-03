Juicio por transfemicidio en Misiones | “Ella para él era una basura, le tenía tanto odio”, afirmó la hermana de Evelyn Rojas

Con la declaración de cinco testigos, se llevó a cabo la tercera audiencia en el juicio para esclarecer el asesinato de Evelyn Rojas en Posadas. El imputado nuevamente no compareció, mientras que la hermana de la victima revivió el calvario que sufría a manos del presunto criminal.

Ramón Da Silva (29), figura en el expediente como único y principal sospechoso del crimen de la trabajadora sexual, imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y femicidio”, pena que prevé prisión perpetua.

Por un pedido de su abogado defensor, Mario Ramírez, sin objeción por parte de la Fiscalía y la querella y el visto bueno del Tribunal, Ramón Da Silva no compareció a la audiencia ni lo hará en las próximas dos, aunque se espera que esté presente en el reciento el próximo 15 de marzo para escuchar su sentencia.

Se tiene previsto que se presenten en total veinticuatro testigos y, por el momento brindaron declaración ante el Tribunal Penal unas quince personas, entre policías, médicos, licenciados, familiares y allegados a la víctima.

Este jueves, entre los testigos más destacados estuvieron Jeylin Rojas (hermana de Evelyn), Walter Darío Da Silva (padrastro) y Enrique Recalde (ex pareja). Además, comparecieron ante el Tribunal Gustavo Bistoletti (oficial auxiliar) y Ramón Orlando Querencio (médico).

“Evelyn era la chica más hermosa que conocía”

Sin dudas, uno de los testimonios vitales para esclarecer los hechos era el de Jeylin Rojas, hermana menor de Evelyn. La joven trans era la persona que mejor conocía a la víctima y quien confrontó en varias oportunidades con Ramón Da Silva, como consecuencia de la violencia que ejercía sobre su hermana. “Cuando yo tenía 8 años, mi hermana paso a ser Evelyn, fue la chica más hermosa que conocí”, comenzó relatando con la voz casi entrecortada.

Recordó que tanto ella como su hermana sufrían discriminación por percibirse mujeres y es por ello que Evelyn no pudo concluir los estudios primarios, a diferencia de su hermana menor, quien logró graduarse. “Desde muy chica yo tenía habilidades para peinados, ella siempre me pedía que le peine, siempre estaba muy arreglada y era muy dulce”.

Comentó que además de hermanas, ambas eran mejores amigas. “En mi barrio tanto yo como ella sufríamos mucha discriminación, ella siempre se lo tomaba con tranquilidad”.

Aclaró que en el momento en que Evelyn conoció a Da Silva, su vida se volvió un calvario para su hermana y toda su familia. El hombre no solamente ejercía violencia física sobre la víctima sino que también verbal y psicológica. “Él nos insultaba mucho a ella y a mí, nos decía maricones”.

“Yo llegue una mañana a casa después de una cena con amigas, entro a casa y mi mamá me dice que Evelyn había llegado golpeada. Cuando entro a la casa de ella, estaba golpeada y el tipo sentado como si nada. Que una persona llegué y le golpee nos dolía mucho. Le pregunte qué había pasado y me dijo que se había caído, siempre decía lo mismo. Le pegue dos piñas a él pero se metió en la pieza y se escondió”.

Destacó que cada agresión física por parte del imputado hacia Evelyn iba acompañado de un insulto, siempre relacionado con su género. “Ella no hablaba de Junior (Da Silva) porque le daba miedo, ella me lo decía”.

No dejo duda alguna de que el hombre la trataba a Evelyn como un objeto y eso hizo que perdiera contacto con sus allegados y se descuidara con su aspecto físico. “Antes de su noviazgo con Junior ella tenía muchas amigas en el barrio y fuera. Él le prohibía a ella tener amigas, hasta no le dejaba que hable conmigo, con mi hermana y con mi mamá”.

Por cuestiones laborales, Jeylin se mudó a la provincia de Buenos Aires pero aún así compareció ante el Tribunal Penal esta mañana. “Antes cuando mi mamá se iba a dormir, poníamos música y nos empezábamos a pintar y arreglarnos con Evelyn”.

Entre lágrimas, por último mencionó la frase que constantemente el imputado utilizaba para referirse a su hermana “Ella para él era una basura, le tenía tanto odio a mi hermana. Todo el tiempo le decía puto”.

“Él le despreciaba totalmente a ella”

Walter Darío Da Silva fue otro de los testigos que compareció en la audiencia de este jueves. El hombre es la pareja actual de la madre de Evelyn y fue quien reconoció el cuerpo de la joven luego de ser salvajemente asesinada. “Yo era padrastro de Evelyn, cuando le conocí a la mamá me presentó a su hija como Evelyn”.

El hombre también escuchaba los repetitivos actos de violencia por parte de Da Silva hacía la joven Evelyn. “Ramoncito siempre ejercía violencia contra Evelyn, siempre escuché que peleaban, cuando hacíamos la denuncia Evelyn minimizaba todo”.

Como es sabido, antes de conocer a su presunto asesino, Evelyn estaba en pareja con Enrique Recalde, con quien compartió varios años, pero esa relación llegó a su fin cuando el mencionado cayó preso. “Evelyn tenía una pareja anterior, Enrique, se llevaban bien pero el cayó preso. Después le conoció a Ramoncito que era de pocas palabras. “Él le despreciaba totalmente a ella”.

La relación de Da Silva con los familiares la víctima era nula, el hombre era de pocas palabras. “No teníamos relación con Junior, era un tipo muy violento, siempre escuchábamos que había peleas pero a mí nunca me enfrentó”.

Relató una de las oportunidades en que Evelyn tuvo que ser trasladada en ambulancia hacía el Hospital, como consecuencia de los golpes que le efectuaba el presunto homicida. “Nosotros le llevamos a Evelyn en ambulancia porque se cayó y convulsionó, fuimos con Junior, la enfermera le pregunto a él si era su pareja pero él decía que no eran nada”.

Da Silva no solamente ejercía violencia constante hacía Evelyn, sino que también le robaba las pertenencias a la mujer y las vendía por el barrio. “Le internaron a Evelyn, Junior me pidió plata y me dijo que enseguida volvía pero nunca volvió. Cuando estábamos en el Hospital él fue a la casa nuestra, agarró cosas de Evelyn y las vendió en el barrio”.

“Muchas veces le decía puto de mierda, cuando ella no le daba plata se ponía violento. Puto de mierda necesito plata”, eran los constantes insultos que recibía la víctima.

Por último, mencionó que fue él quien reconoció el cuerpo de Evelyn en la morgue judicial. Lo que más me llamo la atención fue el pelo de ella, ella siempre tenía largo y se cuidaba mucho”, dijo en relación a que el cabello de Evelyn estaba mal cortado.

También prestó declaración en la tercera audiencia fue la ex pareja de Evelyn, Enrique Recalde, quien convivió con la victima por varios años, antes de conocer a Ramón Da Silva. “Yo era pareja de Evelyn pero terminamos porque quedé detenido. Cuando salgo del Penal me entero que ella estaba en la Uruguay, voy y le veo toda golpeada. Ramoncito le estaba pateando y le gritaba puto, sos un hombre. Me ve a mí y sale corriendo”.

Recordó que compartió con Evelyn varias horas, antes de ser hallada sin vida dentro de una fosa. “Al otro día me voy a casa a buscar un biblia para darle a la mamá de Evelyn, cuando vuelvo no estaba más ella y después nos avisan que estaba muerta”.

Recalde conoció a Evelyn cuando tenía 22 años, mientras que ella 18. Subrayó a su vez que desde el primer momento ella se presentó como una mujer y que su relación concluyó porque él fue detenido. “Ella me iba a visitar, después no fue más. A veces me iban a visitar la mamá y la hermana, me llevaban cosas. Primero estaba en la Décimo cuarta, pero cuando me pasaron al Penal nunca más me visitaron”.

Por otro lado, Gustavo Bistoletti, quien ejercía como oficial auxiliar de la Policía de Misiones al momento del crimen de la trabajadora sexual, fue quien realizó las tareas de campo y entrevistó a diversos testigos para lograr dar con el paradero del femicida. “El dato clave fue el de la señora María (Galeano)”.

Da Silva era escurridizo y su identidad era todo un misterio debido a que era reconocido con diversos apodos, entre ellos “Ramoncito”, “Junior” y “Polaco”. “En internet surgió la información y una fotografía, ahí lo identificamos como la pareja de Evelyn, a través de una persona conocida de ella”.

Los efectivos policiales realizaron rastrillajes en lugares cercanos a la estación abandonada sobre Uruguay y Bouchardo donde fue hallada sin vida la víctima. “No sé lo encontró en Posadas y pedimos información en San Vicente como él era de allá. Fue detenido y trasladado a Posadas”.

Por último, Ramón Orlando Querencio, trabajador de la salud, recordó el ingresó de Evelyn al Hospital Madariaga el 3 de agosto de 2016, luego de ser violentada por Ramón Da Silva. “Tenía traumatismo craneoencefálico, ingresa con el antecedente de una convulsión similar a una epilepsia. A los dos días le dieron el alta”.