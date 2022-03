Volvieron las atractivas degustaciones de Patanegra Mercado Gourmet al microcentro de Posadas, en este caso de la mano del reconocido sommelier Emiliano Napimoga. Conocé en esta nota todos los detalles de una noche de aromas encantadores.

Miércoles de Cata es el ciclo que volvió a Patanegra Mercado Gourmet en la tradicional esquina de San Lorenzo y Catamarca. Se trata de un encuentro con los sabores, en el que todos los miércoles a las 20:30 hs un sommelier recorrerá el mundo de las distintas bebidas alcohólicas para contar historias, descubrir secretos y jugar con el público y sus sensaciones.

Ayer miércoles 9 de marzo, ante un restó lleno y con gente que no pudo ingresar porque ya no había más lugares disponibles, se llevó a cabo la degustación de tres varietales y un blend, todos ellos de Alma de Rey, el vino producido por Bodegas del Carmen.

Con el sommelier Emiliano Napimoga como maestro de ceremonia y fantástico guía en tan placentero viaje por lo sabores y los aromas, se presentaron un torrontés, un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon, y dos Malbec: 2020 y 201.

A lo largo de la noche de este Miércoles de Cata, Emiliano Napimoga, sommelier de vinos y representante de la sanjuanina Bodega del Carmen contó que esta línea fue pensada exclusivamente para los consumidores de Misiones y provincias aledañas, debido a las condiciones climáticas y a las altas temperaturas que hay en esta región.

Explicó que no es lo mismo beber vino a temperatura ambiente en una localidad del sur del país, que en una ubicada al norte de Argentina. Por esto, se les ocurrió diseñar y comenzar a comercializar esta línea que está hecha de productos frescos y no tiene contacto con madera, dado que no pasa ni se conserva en barrica.

Napimoga invitó, además, a dejar de lado la costumbre de pensar que cada vino debe ser acompañado exclusivamente por un tipo de comida. Aclaró que no hay mandatos ciertos al respecto, que la elección siempre depende de cada persona y de sus gustos; y animó a los concurrentes a que intenten hacer combinaciones que no se acostumbran.

“Siempre se vinculó a los pescados con el vino banco y a las carnes con el vino tinto, y la verdad es que si eso en algún momento fue lo debido, pues hoy cambió”, aseguró Napimoga.

Señaló que esta línea de vinos viene muy bien para descubrir nuevas combinaciones y resaltó que lo único verdaderamente importante a la hora de compartir el vino es el motivo por el cual se consume, con quién se lo comparte y la ocasión que sirve de marco, como lo fue anoche este Miércoles de Cata.

Y mientras Emiliano conducía a los concurrentes en ese tour de sensaciones, la artista misionera Verónica Almirón deleitó sus vistas con una intervención artística en vivo sobre una copa de cristal para vino, con la técnica del Vitreaux.

Acerca de Bodegas del Carmen

Con una producción anual que supera los 40.000 litros de vino, Bodegas del Carmen está ubicada en la provincia de San Juan, a muy poca distancia del viñedo, situación que se vuelve ideal a la hora de hablar de producción, ya que el traslado de la uva se desarrolla en muy poco tiempo.

“Nuestra uva cuenta con las cualidades ideales para hacer de un vino una gran obra de arte: amplitud térmica, 1450 metros de altura sobre el nivel del mar, clima seco y suelo con sanidad absoluta.

Durante el proceso de creación, sólo utilizamos el 60% de la fruta, obteniendo así, un vino de alta calidad. El equipamiento destinado para el proceso de elaboración en nuestra bodega cumple con los estándares para obtener un producto destacado en la industria”, aseguran desde Bodegas del Carmen.

Miércoles de Cata en Patanegra Mercado Gourmet

Patanegra Mercado Gourmet llega a nuestra ciudad con una clara intención de aportar algo distintivo y original: nacida en Mar del Plata, la marca nos acerca una tríada de experiencias, distintas pero íntimamente conectadas: un mix de café al paso y bar de tapas y cerveza tirada, o lo que podríamos denominar un sabroso “touch & go”; un restaurant gourmet que trae mucho aire de mar, y un mercado de enlatados, conservas, bebidas originales y frutos de mar con todo aquello que no podrías obtener en otro lugar de la ciudad.

“Patanegra desembarca en esta esquina con un mercado gourmet que ofrece no solamente un almacén gastronómico (…) sino que la posibilidad de venir a vivir la experiencia de consumir cosas que no encontramos en cualquier almacén o mercado, y a un precio accesible, para que todos puedan llevar los productos a sus casas y preparar una comida rica, un trago rico, sin necesidad de sentarse en un lugar”, señaló Verónica Baylac.

Patanegra Mercado Gourmet abre sus puertas todos los días de 9 Am a 02 AM en la planta baja del Bagu Grand Crucero Posadas. Esta esquina del centro posadeño esta hoy ambientada con una pérgola y plantas que la transforman en un patio cervecero donde degustar las pintas de Cachalote, la marca de cerveza artesanal tirada y también envasada en latas que es propiedad del mismo Grupo Bagu.

“Desde Patanegra Mercado Gourmet invitamos a todos a disfrutar de los Miércoles de Cata, para vivir una experiencia diferente en la ciudad: deleitarse con un exquisito tapeo y toda la gastronomía de la casa basada en los productos de mar, escuchar buena música y recibir atención de primer nivel”, expresó Veronica Baylac, responsable comercial de la firma.

