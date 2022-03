Cultura urbana: desde Lima a Misiones, el peruano «Json» Ortega conecta su arte y experiencia en Hip Hop FreeStyle

Nació entre la riqueza cultural de las danzas peruanas, y con el tiempo las conjugó con lo aprendido en Brasil y Argentina abrazando el Hip Hop Dance desde la adolescencia. El coreógrafo y bailarín Jheison Ramos Ortega llegó a la provincia, en el marco del “Tours Sudamericano 2022” que retomó en la región pospandemia.

En su gira por países de Latinoamérica, Json Ortega comparte su arte y busca conocer la cultura urbana e identidad local para enriquecer así sus conocimientos. “El aprendizaje del bailarín es constante”, afirma al compartir su historia de vida.

Es Profesor, Coreógrafo y bailarín de Danzas Urbanas, especializado en Hip Hop FreeStyle. Se encuentra en la provincia de la mano del referente local de la cultura urbana, el artista y coreógrafo misionero Gustavo Escobar, fundador del Grupo High Quality Crew y director de Quality Dance Move Studio, donde dictarán este fin de semana un curso intensivo para compartir técnicas, estilos y mucho baile.

Json nació y se crió en su primera infancia en Lima, Perú, un país que se caracteriza por tener una rica cultura en danzas, mucho folklore, además de tener excelentes artistas urbanos, se reconoce a nivel mundial por su gastronomía y una riqueza natural única en sus paisajes amazónicos. “Su gente se caracteriza por llevar con orgullo sus raíces y costumbres por el mundo, y para mí esto es muy importante, mantener en alto nuestras tradiciones y difundir nuestros orígenes, y conservar estos valores”, expresó el bailarín.

Explicó que es una realidad que en la actualidad “son muchos los bailarines de hoy que están perdiendo sus orígenes, pero este no es mi caso. Llevo conmigo a todos lados la profundidad de cada provincia de mi país, donde cada región tiene su identidad, su forma de hablar y de expresar su arte urbano. En Perú hay diferentes géneros musicales, desde la música criolla, de la Costa, la Marinera, el Huayno, el guaila, de la Serranía, música de la amazonia peruano, música afro descendiente, cumbia de la Selva, música del cajón, está la música negra (conocida como negroide), y son un montón de culturas que nos han servido para enriquecernos como bailarines y marcar nuestra esencia”, comentó el profesional.

Asimismo, en la entrevista con Misiones Online consideró que en su país es muy agradable el hecho de que en las escuelas fomenten el arte de la música y las danzas, y la tengan muy presente en la educación desde muy pequeños. “Se hacen habitualmente concursos de danzas folklóricas del país, concursos de comidas regionales de la Costa, de la Sierra y de la Selva. Siempre para mantener vivas nuestras raíces y costumbres, por delante de todo. Eso es algo que me marcó en lo personal como bailarín, como ser humano, como persona. Estoy muy agradecido por ello, con Dios especialmente, por haber nacido en Perú”, expresó con orgullo el artista urbano.

En paralelo, por circunstancias de la vida, Json afirma que tiene una fuerte influencia de la cultura urbana argentina, ya que desde la edad de 10, y hasta los 14 años, viajó al país con su madre, y vivieron en La Plata, Buenos Aires. “Después regresé a Perú unos años, y nuevamente cuando tenía 19 años nos instalamos en Buenos Aires. Desde entonces estoy viajando todo el tiempo entre ambos países, ya que fue en Lima donde desarrollé mi profesión en el Hip Hop Dance y en Argentina, que me abrió las puertas como profesor”, relató el bailarín.

Tiene hermanos de danza, con los cuales conformó el grupo “Alianz Street” que se fundó en la Argentina con tres integrantes, del cual forma parte y que a través de su trayectoria representan Comunidad, Conexión y Expansión. “Juliano Alcántara, Tuto Style y Pablo Moreno son mis hermanos en el Hip Hop, pero tengo muchos más entre Brasil, Argentina y Perú”, sostuvo Ortega.

El profesional dicta clases, organiza eventos y competencias internacionales, es jurado en determinados torneos en su país. y desde hace varios años realiza este clásico “Tours por Sudamérica” con el objetivo de conocer la comunidad urbana en todos los rincones de Latinoamérica, intercambiando aprendizajes con bailarines de la región y enriqueciendo su propia experiencia.

MOL: ¿Cómo fue tu formación de bailarín a profesor de Hip Hop Dance?

Me fui formando como profesor a través de los años. Participando de torneos y competencias, realizando capacitaciones y cursos. Sin dudas, fue Brasil el lugar que más aprendizaje me brindo en cuanto a la formación como bailarín, y cuando regresé a la Argentina me dieron la oportunidad de empezar a dar clases en un estudio, y comencé a arriesgarme. Desde entonces, comenzó mi travesía, y fui tratando de mejorar cada vez más en técnicas y estilos, sin perder la idea de que lo importante es disfrutar de bailar.

Al principio no fue fácil. Me hicieron pagar derecho de piso como bailarín por ser nuevo en esto y extranjero. Pero poco a poco me fui ganando el respeto, tanto como bailarín, coreógrafo, profesor, y como competidor en Hip Hop Dance.

MOL: ¿A los cuantos años comenzaste a bailar en Hip Hop y en qué momento hiciste el “click” y decidiste encaminarte de manera profesional?

A tomar clases comencé en el año 2014. Esa es mi fecha de inicio como bailarín. En 2016 ya comencé a dar clases en la Argentina.

Pero mucho antes, de muy chico, era inquieto y jugaba al fútbol, al básquet, por seis años practiqué Skate, y en cada actividad que realizaba me destacaba porque siempre daba todo.

En un momento, por internet de casualidad pude ver un video de youtube donde había dos bailarines que llamaron mucho mi atención, era el duo “Les Twins”, de Francia. De inmediato quedé impactado. Siempre baile, pero ese fue el momento del “click” en mí y fue cuando dije: “Yo quiero hacer eso”.

Desde entonces, busqué la forma de hacerlo. Tenía en ese momento 19 años, y decidí viajar a la Argentina, y comencé a transitar este camino. Busqué un lugar donde tomar clases y capacitarme y encontré un estudio que se llamaba “Prodance” y había un brasileño que se llamaba Juliano Alcántara. Es a él a quien reconozco como mi primer mentor y maestro de Danzas Urbanas, quien encaminó mi vida por esta disciplina del Hip Hop.

Juliano me abrió el camino para capacitarme en academias de Brasil, país donde sentí que realmente aprendí de esta danza y me formó profesionalmente.

MOL: ¿ Y quiénes son tus referentes hoy?

En la actualidad mi maestro y referente en Sudamérica es el artista brasileño Vovô Uantpi. Otros referentes con quienes me he capacitado son de Europa: Kevin Paradox, Mr. Wiggles, Batalla CL, Martha Nabwhire, Phys ,Jimmy Yudat, Niako, Henry Link, Brian Green, entre otros que tuve el placer de conocer y capacitarse con ellos. De alguna forma, todos ellos forman parte de mi crecimiento.

Con los años, me fui capacitando para dar clases, participando de competencias y eventos. En Brasil y Argentina comenzó mi travesía como profesor, pagando el derecho de piso por ser extranjero, siendo nuevo, pero poco a poco fui ganándome el respeto de todos como bailarín, competidor y profesor.

MOL: ¿Cuál es tu visión de la cultura urbana en tu país y en la región?

Perú en la actualidad está en un muy buen nivel de Danzas Urbanas, podría decir que está segundo en el top de Latinoamérica, después de Brasil.

Se están dando más oportunidades para el Hip Hop gracias al esfuerzo de muchas personas que aman esta danza. Habitualmente como sucede en varios países, no hay mucho apoyo a la cultura urbana. En general, no hay mucho apoyo al Arte, pero lejos de quejarme, porque eso hace que el trabajo y los logros se disfruten en doble, la satisfacción es el doble cuando uno sabe lo que costó alcanzar cada una de sus metas y objetivos.

Por ende, no me quejo. Es una manera de entender que no todo es fácil de conseguir, y en cada avance que veo la cultura del Hip Hop en la región es un gran disfrute para mí.

Si bien tengo mi opinión sobre el posicionamiento de cada país, quiero ser respetuoso, porque cada uno tiene lo suyo. Pero quienes estamos en esta disciplina sabemos que Brasil lidera, seguido por Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, y Ecuador. Ese sería mi ranking.

MOL: Y en el intensivo a dictarse el sábado en Posadas ¿qué técnicas son las que utilizarás para la clase de FreeStyle?

Bailo Hip Hop, y habitualmente uso todas las herramientas del FreeStyle (Feeling, Flows y Bounce). Esto es fundamental para mostrar la danza. En lo personal, me gusta más el hecho de bailar más que lo técnico, pero ambos se necesitan, por ende, hasta el día de hoy sigo trabajando en muchas cosas y trato de superarme cada día. Soy consciente del buen nivel que tengo, pero no estoy, y sigo aprendiendo todo el tiempo, superándome día a día.

MOL: ¿Consideras que los bailarines de Danzas Urbanas deben participar en las competencias internacionales? ¿Cuál fue tu experiencia en este sentido?

Si. Considero que cada bailarín o bailarina debería siempre salir a conocer y aprender de otros bailarines y su cultura, buscar otros rumbos. Eso los lleva a una experiencia única para poder desarrollar otras técnicas en sus danzas y mejorar su técnica y estilo.

El hecho de compartir y ver culturas distintas es muy importante en las competencias internacionales, para ampliar la mente e ir en búsqueda de otras experiencias. Es muy importante viajar para los bailarines, te eleva a otro nivel esa experiencia, y por ello también fomento eso. En Lima organizo este año un gran evento latinoamericano.

MOL: ¿Y cómo se define a un buen bailarín / bailarina de Hip Hop? ¿Qué condiciones tenés que encontrar para decir que lo es? (además de profesor, fuiste seleccionado como Jurado en eventos internacionales)

Buena pregunta. Para empezar, para bailar Hip Hop se necesitan unas bases que son fundamentales, por ende, primero debe tener eso. Después de ello, ir desarrollando otras técnicas y estilo.

Como jurado, siempre trato de dejar de lado mis gustos personales en tema danzas. Me enfoco en forma neutra en lo que veo en ese momento para calificar a cada competidor en su salida. En las competencias hay que ver de manera neutra lo que muestran en la batalla, y considerar otros puntos del reglamento.

MOL: ¿Porqué elegiste el Destino Misiones para el Tours Sudamericano 2022?

Siempre tuve ganas de conocer Misiones, desde chico, y esta fue una oportunidad de concretar la visita y las clases. Quiero conocer la comunidad urbana de la provincia, su gente, y compartir con ellos mi danza.

Estoy feliz de estar en la provincia y poder aportar un poco de la cultura de mi país, y desde mi experiencia, brindar más herramientas para los bailarines misioneros.

Por Patricia Escobar