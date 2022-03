El presidente de México apoyó a Alberto Fernández y acusó a los medios argentinos de impulsar “un golpe blando y una guerra sucia”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contó este jueves que le envió una carta a su par argentino, Alberto Fernández, para apoyarlo y aconsejarlo sobre las negociaciones con el Fondo monetario Internacional (FMI), en momentos en que el Congreso se disponía a darle media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En una conferencia de prensa, el mexicano apuntó contra los medios de comunicación, a quienes acusó de armar una supuesta “campaña” en contra de la gestión oficialista y denunció: “Es un golpe blando”.

“En Argentina, le acabo de mandar una carta a Alberto Fernández porque los medios de información, igual, al servicio de las minorías, han echado a andar toda una campaña en su contra. Y fíjense lo injusto. Él recibe un país que endeudó su antecesor (Mauricio Macri), pero sin límites, el anterior presidente endeudó a Argentina con el apoyo de gobiernos extranjeros y del Fondo Monetario Internacional, para ser claros, que le dieron más dinero del que podía recibir Argentina”, relató López Obrador durante una de sus habituales conferencias de prensa.

En ese sentido, el mandatario mexicano cuestionó al FMI por haberle otorgado una suma importante de préstamo a Macri: “Querían mantener al mismo presidente. Entonces, los endeudaron, no pueden pagar y ahora los medios al servicio de esos intereses empiezan una campaña en contra del actual presidente, a culparlo a él. Y como decía, Goebbels, propagandista de Hitler, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, pues llegan a tener efecto esas campañas, esa guerra sucia. Es una especie de golpismo, ya no es el golpe de Estado tradicional militar, es un golpe blando con el poder de los medios que por lo general tienen el control de la opinión pública”.

“Es oportuno porque están ahora en Argentina decidiendo sobre el qué hacer con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, y son dos posibilidades: aceptan una propuesta que les están haciendo de prórroga o declaran la moratoria, y yo respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero si me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar, o sea, que sí consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad, que les dé facilidades, pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago o la incapacidad de pago o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo”, resaltó.

Desde sus redes, Alberto Fernández compartió el momento en el que recibió la carta de López a través de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO y a Lilia Rossbach, embajadora de México en Argentina. “Me hace bien, decile que me hace bien”, respondió el Presidente al leer la misiva.

