Acuerdo con el FMI: Agustín Domingo confirmó el voto positivo del Interbloque Provincias Unidas

Dentro de la bancada están los legisladores misioneros del Frente Renovador Diego Sartori y Carlos Fernández. Se espera que el memorandúm con el organismo internacional sea aprobado después de la medianoche.

El diputado nacional, Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro confirmó esta tarde que el interbloque Provincias Unidas votarán a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno nacional se prepara para tener aprobado el texto pasada esta medianoche.

La bancada está compuesta por cuatro diputados, entre ellos los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia: Diego Sartori y Carlos Fernández.

Dentro de los argumentos de su decisión, el legislador recalcó que el país «debe evitar el default» y destacó las características del memorandúm, entre ellos «una tasa de interés baja para el mercado y con un plazo de gracia de 4 años para empezar a pagar».

“Si entramos en default ponemos en riesgo muchas obras para Misiones”

Desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno y mientras se presentaba la convocatoria para proyectos de innovación tecnológica en el sector privado, el gobernador se tomó unos minutos en la videoconferencia de este miércoles por la mañana, para fundamentar la postura de Misiones, con relación al acuerdo con el Fondo Monetario Nacional, cuyo proyecto fue enviado al Congreso nacional.

“Con respecto a las reuniones que mantuve en Buenos Aires y que tienen que ver con el acuerdo con el FMI que fue girado a la Cámara de Representantes de la Nación, nuestra presencia fue institucional y constructiva”, comenzó diciendo Oscar Herrera Ahuad.

“Fuimos con los demás gobernadores para garantizar que los diferentes acuerdos marcos de la Argentina, puedan llegar en los diferentes tipos de obras y recursos que son necesarios para el país y en especial para Misiones”, agregó.

Para el jefe del Ejecutivo misionero, “debemos entender que no hay muchos caminos y que este es el mejor acuerdo que se puede lograr, porque el otro camino es la cesación de pagos, es el default”. En se sentido, explicó que “si eso ocurre, pone en riesgo muchas cuestiones que hemos encarado desde Misiones con financiamiento internacional que bajan a través del gobierno nacional”.

Mencionó Herrera Ahuad que las obras con financiamiento internacional que benefician a Misiones, “están las de energía eléctrica que ya hemos firmado en estos días que benefician a Iguazú. Hay líneas de 132 y hay una solicitud de una línea de 500”. También incluyó, “obras de infraestructura vial”.

Remarcó el gobernador que “si entramos en default, corremos el riesgo de que no obtengamos estos financiamientos y que se encarezcan los mismos para los diferentes programas que encaramos”.

Confirmó el gobernador que “junto al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, el ingeniero Carlos Rovira, decidimos fijar la postura de Misiones y garantizar que los recursos que no van a ser usados para pagar al Fondo Monetario Internacional, sean volcados a la provincia”.

Reiteró que “la postura es trabajar en conjunto para lograr el mejor acuerdo y que los recursos sean volcados en forma federal, para que se genere una matriz productora fuerte y que ayude en la recuperación de la economía”.

“Les decimos no al default, no a la cesación de pagos y como lo dijo el ingeniero Rovira, la toma de deuda que no llega a la gente es muy dañina y si garantizamos con nuestro voto esta nueva etapa del acuerdo, queremos que lleguen recursos al pueblo misionero”, completó.

Rovira ya se había expresado el pasado lunes, en la apertura del ciclo lectivo 2022 de la educación disruptiva y defendió la política de desendeudamiento que hace décadas encara la provincia.

Vale recordar que el gobernador misionero, formó parte de la comitiva de mandatarios provinciales que el martes por la tarde, asistió al Congreso para respaldar el acuerdo de la Nación con el Fondo Monetario Internacional, que permita refinanciar los 45.000 millones de dólares de deuda.

Durante su estadía en Buenos Aires, mantuvo reuniones con los diputados del Frente de la Concordia Misionero e integrantes del Interbloque Provincias Unidas. También participó de un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y con el presidente de la República, Alberto Fernández.

El voto del Interbloque Provincias Unidas puede ser clave cuando el dictamen se ventile en el recinto, ante la paridad de votos del oficialismo y la oposición.