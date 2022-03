Transfemicidio en Misiones | Declaró la testigo clave y se conocieron detalles perturbadores del crimen de Evelyn Rojas en Posadas

Este miércoles, en el Tribunal Penal Uno sobre calle La Rioja del microcentro posadeño, se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio para esclarecer el crimen de Evelyn Rojas. El acusado no compareció, mientras que la testigo principal y otros seis, declararon ante los Magistrados. Continúa mañana.

El juicio por el transfemicidio de Evelyn Rojas comenzó en la jornada de ayer martes, con una primera audiencia que duró cerca de siete horas. El principal y único acusado del asesinato, Ramón Da Silva (29), se abstuvo de prestar declaración y solicitó retirarse del recinto y no volver a comparecer, decisión que no tuvo objeción alguna.

Esta mañana, fueron citados a declarar otros siete testigos, sumados a los tres que se presentaron en la jornada del martes. En total, comparecerán ante el tribunal alrededor de 24 personas.

Hoy declaró María Ignacia Galeano, quien es la principal testigo del hecho por haber sido la última persona en ver con vida a la víctima.

En esta oportunidad, la mujer se presentó ante el Tribunal Penal y brindó detalles sobre su relación con la Evelyb, coincidiendo con su primera declaración testimonial en la tapa de instrucción ante el Juzgado de Instrucción Nº3, a cargo del Magistrado Fernando Verón.

“Evelyn era mi amiga”

María Ignacia Galeano, conoció a Evelyn en la calle, debido a que ambas eran trabajadoras sexuales. “La noche de su muerte, Evelyn estaba en la esquina de Alemania y Uruguay, viene este muchacho Ramoncito y a falta de uno o dos metros empiezan a hablar. El la siguió, se sentaron y discutieron”.

Tal como lo declaró en la etapa de instrucción, recordó que esa noche Da Silva compró un vino en caja en la despensa del barrio y se reunió nuevamente con Evelyn. Tomaron y forcejearon, ella se sienta en su regazo y vuelven a discutir. Él le abraza y van para la YPF vieja que no funciona, yo no los seguí, vi hasta que llegaron a la esquina de la estación pero no sé si ingresaron o no”.

Fue la misma Galeano quién encontró junto con su pareja el cuerpo de Evelyn Rojas dentro de una fosa en la estación de servicio abandonada, casi doce horas después del crimen. “Evelyn andaba muy mal, como era mi amiga le daba de comer algunas veces. Yo había cocinado y eran como las 2 de la tarde, puse en una vianda la comida y le lleve con mi pareja hasta la estación abandonada. Yo no quise ingresar al lugar, le gritaba para que me escuchara y así poder entregarle la comida, como nadie me contestó mi pareja ingresó”.

Así fue como presenció en primera persona una de las escenas más traumáticas de su vida. Mi pareja vio el cuerpo y puso las manos en la cabeza y yo pegué un grito, salió el muchacho del gimnasio de enfrente y le digo que parece que a mí amiga le hicieron algo y le dejaron tirada. El hombre me dijo que no me preocupe que solamente era un travesti, pero ella era mi amiga”.

Su relación con Evelyn

Hacía dos o tres años Galeano conoció a Rojas debido a que ambas eran trabajadoras sexuales. “Nuestra amistad era de la calle más que familiar, como no tengo amigas y ella tampoco, nos juntamos y hablábamos. Ella siempre estuvo sola, no tenía junta. Cuando la veía mal le llevaba comida a la esquina”.

Evelyn siempre se posicionaba en la intersección de la calle Alemania y avenida Uruguay. Fue por aquella profesión que conoció a Ramón Da Silva. “Ella me contaba que el muchacho del que ella estaba enloquecida la maltrataba pero no podía salir de ahí, de esa relación. Me contaba que sufría violencia física y verbal del acusado, yo le decía que tenía que separarse”.

Para tratar de olvidarse de sus problemas, Evelyn pasaba la mayor parte del día alcoholizada. “Las veces que yo le encontraba sana, sin haber tomado alcohol me decía que ella iba a tratar de dejarlo a él, pero ella siempre estaba con alcohol encima”.

Dejó en claro que nunca tuvo contacto con Da Silva, que lo conocía de vista y por comentarios de la víctima. Adelante mío nunca le maltrato, siempre veía que discutían, pero si ella tenía golpes sabía que era de él”.

La descripción del acusado coincide con el relato de la madre y de la hermana de Evelyn. “Él era de poco hablar, no hablé con él porque no le gustaba mi relación con ella. Cuando yo hablaba con ella, el pasaba y le llamaba”.

Como es sabido, Evelyn tenía su domicilio en casa de su madre, en Fátima, pero en los últimos tiempos frecuentaba la estación abandonada sobre la Avenida Uruguay. “Evelyn me dijo que frecuentaba ese lugar porque este hombre no tenía dónde llevarle a ella, pero ella estaba enamorada de él”.

Por último resaltó que “ella dos meses estuvo sin trabajar. Ella siempre fue muy coqueta, en el último tiempo ya no”.

Alto grado de alcohol en sangre

Se presentó ante el Tribunal, el comisario Aníbal Ledesma, quien actuó como perito y analizó los rastros capilares en la escena del crimen pero aseguró que no eran aptos para reconocer la identidad de una persona.

Luego, comparecieron dos licenciados en bioquímica, la primera realizó el test de alcoholemia a la víctima en la escena del crimen, mientras que el segundo participó de la autopsia y extrajo las muestras de sangre.

Edith de los Ángeles González tomó las muestras de sangre humor vítreo, las cuales son indispensable en la investigación de casos de muertes sospechosas, inexplicables o violentas, puesto que su ubicación proporciona un medio estéril para determinaciones como la confirmación post mortem de la ingestión de etanol.

El resultado del alcohol en sangre era de 3,52 gramos por litros. “Este resultado de alcohol en sangre era muy elevado, no es muy común”.

El bioquímico Carlos González participó de la autopsia al cuerpo de Evelyn Rojas y el resultado de alcohol en sangre era mucho más elevado que al anteriormente mencionado, 4,44 gramos por litro de alcohol en sangre.

“El grado de intoxicación que tenía la víctima puede ser compatible a un estado de coma. Ese resultado tiene un alto compromiso para la salud adulta, ello puede generar alteración en el equilibrio y coordinación. Aclaró que “estaba absolutamente indefensa en esa situación”. En la autopsia, la toma de alcohol se hace desde la vena femoral.

Con esta explicación, quedó en claro que la víctima no pudo defenderse de las agresiones de Da Silva, su presunto asesino.

Con el torso descubierto

El quinto testigo de la jornada fue Darío Acosta, médico a cargo de la autopsia al cuerpo de Evelyn Rojas. La víctima fue violentamente atacada a golpes pero lo determinante fue un traumatismo de cráneo gravísimo. Tenía rotura de cráneo, fue golpeada contra una superficie dura”.

Según trascendió, la mayor parte de las lesiones se encontraban en el cráneo, contaba además con hematomas bilaterales y lesiones en casi todo el cuerpo. “Lo más llamativo era una contusión en los dos párpados”.

Destacó que tenía lesiones en el cuello, en el tronco y en el pecho. Pos mortem tenía lesiones en el abdomen, dejando en evidencia que había sido arrastrada. “Evelyn tenía la zona genital al descubierto. Estaban en exposición sus genitales”.

Por otro lado, la licenciada en criminalística, Cecilia González, trabaja en la Policía Científica y aquel 27 de octubre fue comisionada hacia el lugar del crimen. “En el sector donde se encontraba el cuerpo era vidreado pero con los vidrios quebrados”.

En el informe incorporado al expediente, la profesional hizo una descripción del cuerpo al momento del hallazgo. Se encontraba dentro de una fosa, la mitad se veía y la otra no. “En el sector de baños, hallamos un short de jean y restos de cabello”.

Manifestó que había manchas de color escarlata en el baño, en el piso y la pared. Había una gran cantidad de sangre y restos de mechones de pelo. Evelyn estaba semidesnuda, con una remera pero sin ropa interior y calzados”.

Detención en San Vicente

El 31 de octubre del 2016, “Ramoncito”, “Junior” o “Polaco” como se solía apodar a Da Silva, fue detenido en la localidad de San Vicente, cuando andaba merodeando por la terminal de ómnibus.

El último citado de la jornada fue el Comisario René González, quien trabajaba en la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones, y estuvo a cargo del operativo de búsqueda del sindicado femicida.

#EnterateEnTapa Apresaron en San Vicente al sospechoso buscado por el crimen de la travesti Evelyn https://t.co/6h7xX2E3M5 — misionesonline.net (@misionesonline) November 1, 2016

“Por los indicios que nos daba la Policía Científica empezamos a hacer el trabajo de calle, tratamos de ubicar testigos, de ubicar el domicilio de la víctima. Nos entrevistamos con la mamá y con la hermana en Fátima. Todo se iba a informando al juez de turno”.

Aclaró que la búsqueda y captura del acusado se dificultó porque su identidad era desconocida, solamente era reconocido por sus diversos apodos. “No tenía un lugar de residencia, convivió un tiempo con Evelyn en la casa de ella. Nos contaron que Evelyn había tenido un incidente tiempo atrás en la estación de servicio, empezamos a buscar información y había una fotografía dónde Ramoncito aparecía como el sereno”.

Transfemicidio en Misiones | El imputado se abstuvo de declarar y la familia de Evelyn Rojas relató hechos desgarradoreshttps://t.co/EMJBa8Oek5 pic.twitter.com/klPL29a9aO — misionesonline.net (@misionesonline) March 9, 2022

A raíz de un llamado al Comando, tras cuatro días de incansable búsqueda, una comisión policial dependiente de la comisaría de San Vicente detuvo a Ramón Da Silva en inmediaciones a la terminal de San Vicente. “La detención la hizo la policía de San Vicente, nosotros hicimos el traslado”.

Por último, el comisario aseguró que un joven dijo haber tenido contacto con Da Silva a pocas horas del crimen, cuando aún se encontraba prófugo. “En la terminal de Posadas encontramos a un chico en situación de calle, el nos contó que Da Silva se escondió bajo el puente de El Zaimán después del crimen”, cerró.