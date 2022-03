Oriozabala destacó el acuerdo por el precio del tabaco, pidió evitar el laudo en la yerba y sentenció: “La decisión de eliminar el glifosato está tomada”

El titular de la cartera Agraria afirmó que el incremento del 50% pactado entre la industria y los productores va evitar perjuicios en el sector. Sostuvo, además, que es posible que el valor de la hoja de yerba mate alcance los 60 centavos dólar por kilo y por último señaló: “Ha quedado en evidencia que es un mito que la producción orgánica tiene menos productividad”.

El año comenzó con muchas novedades en el sector agroindustrial nacional, pero principalemente en el misionero, con negociaciones que terminaron en acuerdos, otras que aún están en marcha y con anuncios a futuro con eje en lo ambiental que anticipan cambios estructurales en los modos de producción de la provincia.

Precio del tabaco, de la yerba mate, convenios y glifosato fueron los puntos centrales que el ministro de Agro y Producción de Misiones, Sebastián Oriozabala, abordó en diálogo con los medios este miércoles, donde el contexto global y la coyuntura particular de la región fueron puntualizadas por el funcionario.

Sobre el primer punto, valoró el acuerdo logrado ayer, martes, entre los industriales y los gremios, que aumentó el valor del tabaco para la compra un 50%, lo que signfica una recomposición del 30% en dólares para los productores, y elevó el kilo de mayor calidad, tipo D1F a $243.

«Para el contexto global del tabaco y para la economía de los commodities que tiene hoy el país, el 50% es un muy buen precio. Venimos con negocios del tabaco, principalmente los que se exportan, aumentando los últimos 3 u 4 años en dólares con diferencias muy pequeñas. El año pasado terminamos con un promedio de venta de US$1,39 y con este acuerdo de precios, incrementamos un 50% de dólares y en la media va a terminar en un promedio de US$1,08. Es una recuperación histórica», evaluó.

El titular de la cartera Agraria explicó que la celeridad en lograr el consenso, que se alcanzó en tres reuniones, se debió a dos factores: las inclimencias climáticas (sequía e incendios) que azotan a la región y al contrabando de ese producto a Brasil que «perjudica al sector».

En referencia a las consecuencias de la venta ilegal al vecino país, precisó que en primer lugar las empresas que tienen contratos internacionales no pueden dar previsibilidad y en segundo, que esa maniobra impacta en el Fondo Especial del Tabaco (FET). «Kilo de tabaco que no entra a la provincia, no se contabiliza dentro de ese fondo y cambian coeficientes y es menos dinero para la provincia», argumentó.

Precio de la yerba

El próximo lunes el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se volverá a reunir para intentar definir un precio para esa materia prima. Oriozabala pidió por un lado evitar el laudo y, por el otro, solicitó un acuerdo «sensato» que beneficie a los productores remarcando que la posición de la Provincia es un piso de 0,50 centavos de dólar.

El presidente de la Legislatura y líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, indicó ayer que se puede pensar un precio de 60 centavos de dólar. Consultado al respecto, el ministro respaldó los dichos del exgobernador.

«Tranquilamente es posible (los 60 centavos). En virtud del contexto de sequía, los 50 centavos se van a alcanzar en el corto plazo y por la conyuntura global de guerra(Rusia-Ucrania) se podría alcanzar los 60. Las guerras suelen traer mayor consumo, eso lleva más demanda y esto puede traccionar poco precios internacionales», agregó.

Fin del glifosato

En el inicio del Ciclo de Educación Disrupitiva, Rovira anunció que Misiones avanzará hacía a la eliminación total del glifosato para ser reemplazado por el uso de bioconsumos. Desde el 2018, este pesticida esta prohibído en áreas urbanas y ahora se extenderá al sector forestal y rural.

“La decisión de eliminar el glisofato está tomada políticamente», sentenció Oriozabala, quien recordó que hace un año y medio iniciaron un programa de distribución de fertilizantes y pesticidas orgánicos que «han aumento el rendiminiento en el sector tabacalero entre un 30 y 40%.

Para el entrevistado, ha quedado en derribado el mito de que» la producción orgánica tiene menos rentabilidad y menos niveles de producción” e hizo enfásis en las consecuencias negativas que tiene el uso de glifosato.»

«Es un proyecto que está todavía en un proceso de discusión, pero es el horizonte», aclaró.

