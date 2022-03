Automovilismo | Oscar Mieres tendría las horas contadas al frente de la FeMAD

El destino de Oscar Mieres al frente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), parece estar juzgado. En los últimos días se lo vio solo, alejado de sus laderos y mantuvo un silencio con el periodismo.

El fin de semana, el titular de la FeMAD, acompañó a la AMPyNaR en el inicio del Campeonato Misionero de Súper Prime de Rally en Alba Posse, pero no quiso dar declaraciones a la prensa sobre el pedido de renuncia que hicieron los pilotos a través de la Asociación Misionera de Pilotos y Propietarios de Automóviles de Competición (AMPPAC).

Tal vez te interese leer: Liga Nacional de Básquet: Oberá Tenis Club recibe esta noche a Peñarol de Mar del Plata

Siempre estuvo al lado del jefe de la técnica José Luis Gritti y no se mostró mucho por la asistencia. Antes de la entrega de premios se retiró en su camioneta y no fue parte de la premiación, algo que no cayó bien en el municipio organizador.

Siguen las repercusiones

El piloto de Kevin Johnson, una de las caras nuevas del automovilismo provincial dio su punto de vista sobre la situación de la FeMAD y la situación de su presidente Oscar Mieres.

“No veo ninguna intención de la FeMAD de conciliar con los pilotos. Lo de la semana pasada de no ir a las reuniones en Oberá y citar a otra reunión el mismo día y a la misma hora en Apóstoles. Después dejar pasar toda una semana de silencio habiendo recibido los pedidos de la AMPPAC y de los pilotos. Es claro que no quiere arreglar las cosas, ni tener en cuenta los pedidos de la Asociación”, comenzó diciendo en charla con Mundo Motor Misiones.

Mieres siempre afirmó que hablaba con todos los pilotos y sobre el tema Johnson explicó: “Mieres a mí nunca me llamó. Una sola vez lo llame yo para sugerir cambios en la forma que organizan las series, pero hace de cuenta que cayó en saco roto. La actitud de la FeMAD me hace acordar a cuando llamas a una obra social, donde te atiende un contestador y nadie te soluciona nada o no podés hablar con nadie. Es como hablar con una maquinita”, Reflexionó.

“Yo creo que hay varios puntos que están mal en el Reglamento Deportivo, como por ejemplo entregar puntos a todas las tandas clasificatorias y no a la fusión y es algo que yo lo comente el año pasado, pero no paso nada y así sigue este año. Y si miras eso esta en los reglamentos de los últimos años, y no se si copian y pegan y no cambian nada. Hoy la FeMAD pasó a ser un ente recaudatorio y no de apoyo al piloto y al automovilismo provincial”, disparó.

UEFA Champions League: Real Madrid y PSG se enfrentan por los octavos de final en el partido de vueltahttps://t.co/CY7ZKgu3DF — misionesonline.net (@misionesonline) March 9, 2022

Sobre el mensaje para los nuevos pilotos frente a este conflicto dijo: “Que es el momento que hay que aguantar. Nunca se logró una unión de piloto que hay hoy, ni siquiera cuando se resolvió no ir a la tierra, porque había pilotos que iban igual. Ahora gracias a la unión que logramos, se cambió la fecha, pese a que ellos digan que fue por pedido de Oberá. Además, vuelven a sacar un calendario sin consultar con la AMPPAC y de forma unilateral. La verdad es que no se que ganan ensuciando así el terreno, solo lograron que nos unamos más todavía”.

“Yo veo muy pocas ganas de colaborar de parte de la FeMAD y lo que le diría a los pilotos nuevos es que aguantemos y busquemos una alternativa. Ahora tenemos el apoyo de un club, como el de Posadas, que tampoco había sido reconocido como club y se comió casi un año de maltratos. Y bueno hay que seguir trabajando para que los otros clubes se den cuenta que queremos un cambio real”, explicó.

“La FeMAD siempre fue igual, yo vengo del karting y todos nos acostumbramos al tema de tener malos comisarios deportivos que pases cosas en la técnica y no pase nada, que tengan una mala organización. Lo que paso el año pasado de que nos cobraban el derecho a pista porque arrancamos pocos autos y sin publico y éramos 60-70 pilotos y nos seguían cobrando el derecho a pista, tuvimos que movernos los pilotos para que dejen de cobrar. Creo que hay que aprovechar esta unión de pilotos y si la FeMAD no quiere dar el brazo a torcer hay que buscar una alternativa”, indicó

Fuente: Mundo Motor Misiones