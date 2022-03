Taxistas y remiseros se manifestaron ante la escasez de combustible en Puerto Iguazú: “Los litros no alcanzan para la ciudad”

Taxistas y remiseros se manifestaron en las calles a modo de protesta por la escasez de combustible en Puerto Iguazú, ya que la faltante no les permitió trabajar durante el último fin de semana.

Freddy Ríos, representante de taxis y remises lamentó la escasez de combustible en Puerto Iguazú y contó que cuando abastecen a la ciudad, dura poco, tal y como ocurrió el domingo pasado, cuándo no se conseguía combustible en la ciudad y las filas llegaban a tres kilómetros en cada estación de servicio.

“Cuando llega el combustible es poco y los cupos para cargar son pocos” sostuvo Ríos. Además, indicó que en las filas se encontraban los trabajadores, los revendedores, los vecinos y el turista que trata de conseguir el combustible para poder movilizarse.

Actualmente hay cuatro estaciones de servicio en Puerto Iguazú. Pero los trabajadores transportistas pidieron al intendente Claudio Raúl Filippa alguna legislación o regulación donde los trabajadores tengan una bomba exclusiva.

Según afirmó, existe un documento que obliga regular las esperas para cargar combustibles, pero deberían ajustar la metodología, junto a los propietarios y expendedores de la ciudad.

Respecto a las filas diferenciadas establecidas en Posadas, donde los extranjeros pagan por litro una suma superior a la que pagan los consumidores locales, Ríos aseguró que en Iguazú no serviría esta metodología, ya que los revendedores dejarían sin combustible más rápido a los trabajadores transportistas. También, aclaró que en Iguazú los revendedores son todos argentinos.

En Iguazú los extranjeros pueden cargar combustible con un tope de hasta 15 litros.

Por otro lado, Ríos se refirió al reclamo para que el paso fronterizo sea más ágil y contó que los trabajadores tuvieron una reunión con el coordinador del centro de frontera, a quién le pidieron mayor compromiso.

“Los remiseros pagamos una oblea para tener el paso más ágil y no podemos pasar rápido, teníamos un compromiso, pero no se está cumpliendo” aclaró Ríos. También señaló que en el puente “Tancredo Neves” hay falta de personal y no se abren todas las casillas de control migratorio.