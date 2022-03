Se completó la última jornada correspondiente a la fecha número 5 del certamen de primera división. Independiente empató con Godoy Cruz en su visita a Mendoza, Lanús igualó con polémica ante Arsenal y Tigre le ganó 1 a 0 a Colón.

Independiente igualó ante Godoy Cruz 3 a 3 en el cierre de la fecha 5 de la Copa de la Liga

El Rojo dio pelea hasta el final y empató el partido en tres ocasiones. En su zona se ubica octavo con 6 puntos.

El Rojo corrió tres veces desde atrás, pero las esperanzas nunca se le escaparon a Independiente. En un partidazo que tuvo todos los condimentos posibles, con un desarrollo tan cambiante como atrapante, el Rojo cometió muchos errores que Eduardo Domínguez deberá corregir si pretende alcanzar objetivos auspiciosos.

Sin embargo, el equipo también tuvo un mérito: en ningún momento tiró la toalla. Los duros golpes que le propinó Godoy Cruz, que estuvo tres veces en ventaja, no alcanzaron para derribar a un conjunto que siempre reaccionó, que jamás cayó en el terreno de la resignación, que no se frustró ni siquiera cuando las cosas no le salían.

En cuanto a Godoy Cruz, el conjunto mendocino tuvo dos caras: cuando atacó mostró un rostro con facciones más agradables, pero perdió el sentido de la estética cuando tuvo que defenderse, ya que dejó espacios por todos lados, los mediocampistas retrocedieron lento y de forma desordenada y el Rojo supo aprovechar esa falencia para igualar las acciones cada vez que estuvo en desventaja.

Los goles del partido fueron de Bullaude en dos ocasiones y Ojeda para el Tomba mientras que Benavidez, Meneses y Benegas convirtieron para Independiente

Con un escandaloso arbitraje, Arsenal perdía por dos goles y logró empatar con Lanús

El árbitro Dóvalo le anuló mal el tercero al Grana y no cobró una evidente falta en el descuento de Arsenal. Fue determinante en el resultado.

El partido fue polémico. Y el arbitraje de Dóvalo, influyente. Porque nada había hecho hasta el 1 a 0 Lanús cuando se encontró con un tanto de José López, siempre oportuno. Menos había elaborado cuando Aguirre metió un derechazo desde afuera del área, inatajable para Werner.

Pero ahí empezó el problema, porque aunque Arsenal era más, la visita se encontró con el 3 a 0 tras un disparo de Malcorra que se desvió en Ángel González: estaba habilitado por Gariglio. Lanús reclamó, el asistente Maximiliano Castelli no lo observó.

Un envío al área de Lanús terminó con una dura infracción de Alexander Díaz sobre Monetti. Un planchazo al tobillo izquierdo, claro, evidente. El juez no cobró foul y el rebote lo transformó Brochero en el 2 a 1. Justo desde lo que hacía Arsenal pero inmerecido del modo en el que llegó. Todo Lanús se descontroló.

El golazo de Krupszky para el 2 a 2 en el segundo tiempo fue lo mejor de un partido con mil ocasiones por lados, en el que ninguno defendió bien y en el que el reparto de puntos no les terminó sirviendo.

Tigre ganó con justicia ante Colón en el cierre de la fecha

El equipo de Victoria jugó mejor que el Sabalero y le alcanzó con el 1 a 0 para estirar a 10 su invicto como local.

Tigre desplegó una vez más el buen fútbol que viene demostrando desde el inicio del campeonato y superó al último campeón de la Copa de la Liga, Colón de Santa Fe. El único tanto del partido lo marcó Alexis Castro a los 32′ de la primera parte para cumplir con la inexorable ley del ex.

El conjunto de Diego Martínez por momentos fue bastante superior ante un equipo Sabalero que nada recuerda al equipo campeón de hace 12 meses y que competirá desde el próximo abril por la Copa Libertadores.

Lo mejor de Tigre se vio en la primera parte y exclusivamente en los pies de Equi Fernández, el juvenil de Boca que se encuentra a préstamo en el conjunto azulgrana y que nuevamente dio una clase magistral en el mediocampo.

De esta manera, Tigre se ubica tercero en la clasificación de la Zona B de la Copa de la Liga con 9 puntos. Estudiantes se mantiene líder de ésta Zona B con 13 unidades, Colón con ésta derrota suma 10 puntos, el mencionado Tigre con 9 unidades y Huracán también con 9 cierran los clasificados, de momento, para la siguiente fase.