Colegio Roque González | La alumna que denunció abuso el año pasado se cambió de colegio y la defensa asegura que los acusados siguen en la institución

La alumna que denunció abuso por parte de sus compañeros de curso el año pasado en el Colegio Roque González de Posadas se cambió de colegio. Su abogado explicó que desde la institución le dificultaron su pase a otro colegio presentándole inconvenientes en la entrega de la libreta de calificaciones, además de que los estudiantes acusados de abuso continúan en el establecimiento.

Miguel Casettai- Red Ciudadana

Miguel Casettai, abogado de la víctima, quién había denunciado abuso por parte de sus compañeros de curso contó que la adolescente debió buscar un lugar en otro colegio ya que donde cursaba no le brindó asistencia adecuada y permitió que los agresores continuaran en sus aulas.

El letrado precisó además que desde la institución le dificultaron la entrega de la libreta, documento necesario para la inscripción en cualquier otro lugar. “En diciembre se pidió la libreta, pero desde la institución pidieron que revea el cambiarse de colegio”, indicó el letrado.

A pesar de las dificultades, la alumna logró anotarse y ya está cursando en otro establecimiento, donde la recibieron de excelente manera. A todo esto, el abogado lamentó que ante una situación de abuso hay que tomar determinados recaudos y señaló que la alumna abusada está con tratamiento psicológico.

Por otro parte, los alumnos presuntamente abusadores se están revinculando en el mismo colegio, por lo que el abogado señaló que es difícil que se revinculen en un mismo lugar el denunciante y los abusadores.

Todos estos alumnos continúan asistiendo a clases con las demás alumnas que también hicieron reclamos contra los abusadores; algunas de ellas no están de acuerdo con realizar las revinculaciones.

“Los alumnos son inimputables, no le va a caer ninguna sanción penal pero la idea es hacer una sanción ejemplar que lleve a hacer tratamientos psicológicos, talleres o cursos”, sostuvo el abogado.

Casettai consideró además que deben hacer algún tipo de tratamiento previo a que vuelvan a clases, dado que considera que no hay garantía de que no vuelvan a hacer lo mismo; esta situación no se trata simplemente de una “revinculación” sino también “debe brindarse contención a los alumnos”.

Con respecto a la causa, el letrado aseguró que la causa penal va contra los alumnos, pero si hay encubrimiento de otros responsables se abrirá otra causa.

