Martín Guzmán aseguró que “la alternativa al acuerdo con el FMI es la incertidumbre”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo este lunes en el Congreso, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "establece un camino transitable" que "se contrapone a la incertidumbre" y permite un "principio de solución a un problema muy grave al desarrollo de la Argentina".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso este lunes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde destacó la importancia de la aprobación parlamentaria del entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para despejar el perfil de vencimientos y consolidar el crecimiento económico del país.

En este marco, Guzmán afirmó que “es la primera vez en la historia que un acuerdo entre un gobierno y el FMI será puesto a consideración del Congreso de la Nación”, e hizo hincapié en que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos del programa stand by” firmado por la administración de Juntos por el Cambio. De esta manera, el Ministro sostuvo que hoy el país «enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador que es la deuda con el FMI, su carga, y la secuencia de vencimientos”.

Por este motivo, Guzmán señaló que el acuerdo alcanzado con el FMI es “un principio de solución ante un problema realmente muy grave al desarrollo de la Argentina” que “se contrapone a una alternativa que es un crecimiento de la incertidumbre que desde nuestro punto de vista no puede redundar en nada mejor, y por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiario con consecuencias inflacionarias, y negativas sobre la actividad económica, el empleo y la pobreza”. “Este es un programa para la recuperación y para la reducción de la inflación y por lo tanto nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo”, añadió, al tiempo que aclaró que el nuevo programa “no está agregando un solo dólar de deuda a la deuda que se tomó en el programa stand by del 2018”.

Asimismo, Guzmán destacó que el entendimiento incluye un conjunto de compromisos de políticas “consistentes con los objetivos económicos y sociales a los que estamos apuntando de generar trabajo y empleo, mayor dinamismo productivo, ayudar a fortalecer estabilidad económica y poder atacar nuestros problemas sociales”. En esta línea, el titular de Economía indicó que, a diferencia de los programas convencionales del FMI, “no hay una filosofía en la cual el Estado cumple un rol que daña en lugar de ayudar a las posibilidades de desarrollo económico y social”. “En este acuerdo no hay ninguna reforma que implique restricción de derechos, no hay reforma previsional y no hay reforma laboral”, agregó.

Sobre la política fiscal, Guzmán precisó que se conjugará una política de gasto real creciendo de forma moderada con una reasignación de la utilización de los recursos del Estado para continuar potenciando el crecimiento de la inversión en los segmentos que más ayudan a tener una economía más dinámica. Al mismo tiempo, el Ministro remarcó que “es importante poder ir bajando, reduciendo el déficit fiscal, de modo de depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria”. En este sentido, Guzmán detalló que el sendero de resultado primario en relación al PBI trazado para los próximos 3 años será de 2,5% para 2022; 1,9% para 2023, y 0,9% para 2024. En la misma línea, el financiamiento monetario será de 1% en 2022, 0,6% en 2023 y convergiendo a 0% en 2024.

En relación a la inflación, Guzmán explicó que se deben implementar políticas productivas junto a medidas que mejoren el perfil de financiamiento y las expectativas de los actores económicos. Con respecto a este último punto, el Ministro aseguró que “el Estado juega un rol fundamental en las políticas de precios e ingresos” y que “en ese esquema también se apunta a que haya un crecimiento del poder adquisitivo”. También remarcó que “poder contar con más reservas en el Banco Central es la primera condición necesaria para calmar las expectativas y para que ayude a atacar con más fuerza el mal inflacionario”.

Finalmente, Guzmán sostuvo que “el acompañamiento del Congreso va a ser decisivo para actuar de forma que fortalezca a la República y nos fortalezca como Estado Nación”. “Desde la conducción del Presidente Alberto Fernández se ha estado negociando defendiendo los intereses de la Patria, defendiendo condiciones cumplibles”, concluyó el Ministro.

Por su parte, el jefe de Gabinete destacó ante los legisladores presentes la necesidad de que “el conjunto del sistema político demuestre una actitud responsable que ponga el interés de los argentinos por encima de las cuestiones electorales de la compulsa política”. Manzur también pidió que el Congreso trate el Proyecto de Ley con celeridad para darle un cierre a la negociación con el FMI y “evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina”. “El programa que se ha presentado asume como compromiso central que nuestro país continúe con la senda del crecimiento sostenible con inclusión, evitando un acuerdo basado en políticas de ajustes y reformas que quiten derechos laborales y previsionales”, añadió.

También disertaron en la Cámara Baja el titular del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el representante de la Argentina y el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz, y la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro.

