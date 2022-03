Palito Ortega disfrutó una cena con amigos y el artista misionero Juan Regis Rolón: “Fue una experiencia hermosa conocer a uno de los últimos grandes de la música”

El pasado sábado el popular músico argentino Palito Ortega visitó la provincia de Misiones para brindar un espectacular show en la Cascada de la Costanera y luego de deleitar a más de 25 mil personas el artista se relajó en una cena con amigos y músicos misioneros, entre los que estuvo Juan Regis Rolón del grupo Salamandra.

En diálogo con Misiones Online Regis Rolón contó que para él fue una sorpresa terminar compartiendo un ameno momento con el cantante, dado que fue una casualidad que ambos terminaran en la casa donde se realizó el encuentro.

Durante la reunión, según contó, comenzó a tocar la música que habitualmente realiza, algo que llamó la atención del Palito: “La música de nuestra región le llama mucho la atención, nos contó que le gusta las guarañas y el idioma guaraní es algo que le interesa”, contó.

Pero más allá del valor como artista que tiene Palito Ortega, el músico misionera destacó las cualidades que representa en el plano personal: “Siempre supe que era un hombre humilde, con ideas profundas nada superficial como sus canciones y pude corroborar que es así, una persona amable y atenta”, destacó.

Tras esta velada inolvidable Regis Rolón hizo hincapié en que más allá de la trayectoria de Palito Ortega, luego de compartir un rato con él, valora aún más su forma de ser como persona. Si bien no pudo cantar uno de sus temas en conjunto, deleitó al cantante con sus canciones.

“El venía de un show y no podía cantar y me pedía cosas nuestras de acá, eso es normal en un artista no querer escuchar sus temas. Mi idea es mostrar lo que uno conoce en realidad y profundidad”, recordó el músico que ya compartió momentos con otros grandes de la música argentina como Víctor Heredia y Alberto Cortes.

Finalmente manifestó que la noche del sábado fue una “experiencia hermosa” el “conocer a uno de los últimos grandes de la música de esta parte del mundo y que es argentino”.

“Su vida es un ejemplo de tenacidad, constancia, de no rendirse nunca, es un ejemplo de artista y de persona”, concluyó.

#Música | Seguí el show de Palito Ortega en Posadas a través de Misiones Online TV https://t.co/vLqaO9aLJ6 — misionesonline.net (@misionesonline) March 6, 2022