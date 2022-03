Misiones recibió al Bayern Múnich como parte de un convenio sin precedentes en Sudamérica

En la tarde de este domingo arribaron a Misiones los dos primeros coaches enviados por el gigante de Baviera, el Bayern Munich para empezar a ejecutar el acuerdo firmado hace poco más de un mes entre el gobierno provincial y el equipo más exitoso de Europa.

Se trata de Christopher Loch y Antonio Vatany, combinados suman más de tres décadas de trabajo con el equipo alemán y vinieron acompañados por uno de los colaboradores en Latinoamerica del Bayern, Francisco Quiñones.

Quiñones dialogó con la prensa local y aseguró que “es un gran placer para el FC Bayern dar inicio a las actividades de fútbol juvenil en la Provincia de Misiones. Llegamos con las maletas llenas de conocimiento y experiencias para compartir con los jóvenes misioneros. El primer paso, en esta ocasión, es formar a sus entrenadores con la metodología y el ADN de una academia que ha producido campeones mundiales. Con un cuerpo técnico involucrado desde hace muchos años en todas las categorías inferiores del club».

Luego, Quiñones dijo que siente un gran entusiasmo «por contribuir con el desarrollo deportivo y personal de los chicos, fomentando en ellos nuestros valores: el respeto, el trabajo en equipo, el creer en sí mismos, luchar siempre hasta el final para lograr las metas. Eso significa nuestro lema «Mia San Mia» y llegamos a Misiones para compartirlo con ustedes.

Para recibirlos en la tierra colorada estuvieron el intendente de Posadas, «Lalo» Stelatto, el ministro Javier Corti, responsable de la cartera de deportes provincial, José María Arrúa, ministro de turismo, la diputada Alicia Zalezack, el presidente del Club Crucero del Norte, Dardo Romero y el cocejal de Posadas Daniel «Colo» Vancsik.

El intendente de la ciudad capital se expresó diciendo que «muchos por ahí no saben pero mi otra pasión además de ayudar a mejorar la calidad de vida de los posadeños es la cancha. sigo jugando cuando tengo un tiempo libre y es dentro de la cancha, haciendo el deporte que sea, donde uno suma valores a los de la casa y la escuela».

Continuó analizando que «es el trabajo en equipo lo que nos permite estar poniendo a Posadas Linda de Nuevo, y ese es uno de los valores que se aprenden haciendo deportes y por eso nos pone orgullosos y felices que sea nuestra ciudad uno de los puntos estratégicos para el desarrollo de este Programa de Formación de Entrenadores del FC Bayern».

El ministro de Deportes de Misiones, Javier Corti no ocultó el orgullo que produce este convenio al indicar que «tener al Gigante de Baviera en la tierra colorada es un orgullo, no solamente porque es la primera vez que este programa se desarrolla en Sudamérica sino porque en nuestra provincia entendemos que decir que el deporte es una escuela de valores no es un cliché, es una forma de entender lo que pretendemos para nuestra gente. Son esos valores, que pareciera que ya vienen en el ADN de cada misionero y misionera, los que nos movilizan, rigen nuestra forma de hacer y ser. Esta es una oportunidad enorme para nuestros misioneros y la podemos ofrecer porque entendemos al deporte como una política de estado provincial. Bienvenidos a Misiones y espero que además de enseñar lo que mejor saben hacer, también puedan aprender de nuestra gente.

A su turno, el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa aprovechó para darle la bienvenida a Misiones indicando que llegaron a «la provincia que protege el 52% de la biodiversidad de nuestro país, estamos convencidos que esta oportunidad va a cambiar la vida de muchos de nuestros jóvenes y para eso trabajamos a diario; para que Misiones sea una provincia para visitar pero también para quedarse. Queremos que quienes nacieron en la tierra colorada y aquellos que la eligen para empezar de nuevo, para trabajar, para generar empleo, para disfrutar después de haber trabajado por décadas, y que aquellos que como uds. nos visitan, puedan decir y sentir que en Misiones se vive mejor. Bienvenidos a Misiones, recórranla y charlen con su gente que este es un gran hotel verde a cielo abierto»

La diputada Zalezack recordó sus orígenes en el deporte: «si bien lo mío es el Taekwon-Do, puedo decir con seguridad que no nos estamos equivocando al realizar este convenio como provincia. No nos estamos equivocando al apostar a nuestros chicos y chicas. No nos estamos equivocando cuando nivelamos para arriba, dándole a Misiones la misma calidad humana y técnica a la que accede el mundo en estas capacitaciones.

¡El deporte cambia vidas! ¡El deporte es una forma de educar que garantiza sociedades mejores! Y por eso es tan importante para nosotros»

Luego, Dardo Romero, Presidente del Club Crucero del Norte, reconoció que desde su rol se ve «obligado a reflexionar sobre esto que está sucediendo. Esta es la patada inicial para un programa de formación que va a hacer eco por décadas en nuestra provincia. Una buena muestra de lo bueno que sucede cuando trabajamos juntos, Estado, empresas, organizaciones sociales y deportivas.

Porque al final del día todos queremos lo mismo: una provincia de Misiones más competitiva en lo comercial, más pujante en lo económico y más sana para vivir; así que celebro estos acuerdos y el trabajo conjunto que vendrá. Gracias al gobierno de Misiones por invitarnos a ser parte de este pedacito de la historia deportiva de nuestra amada provincia».

El concejal de Posadas Daniel “Colo” Vancsik, también reflexionó sobre sus orígenes al sostener que «quienes venimos del mundo del deporte no podemos esconder nuestra emoción por este camino que hoy empezamos a recorrer con el Bayern Munich.

La provincia de Misiones y Posadas como ciudad, comparten la visión sobre la importancia de invertir en actividades que nutran de manera integral a nuestros chicos y chicas. Felicitaciones por una gestión más que exitosa al gobierno y bienvenidos a la tierra colorada, juntos vamos a hacer un gran equipo».