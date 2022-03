Guerra en Ucrania: las fuerzas de Putin cercan la región de Kiev con intensos bombardeos mientras los civiles intentan escapar

El undécimo día de la guerra en Ucrania llega tras la suspensión de la evacuación de la población civil de Mariupol y Volnovaja planeada el sábado debido a la continuación de la ofensiva rusa.

Luego de los brutales ataques a Kiev, Jarkov y Mariupol, las tropas rusas se ensañan contra otras ciudades ucranianas en su invasión al territorio. Por su parte, los integrantes del gobierno ucraniano han pedido mayor apoyo a la comunidad internacional en medio de la crisis. Guerra en Ucrania

Nuevas empresas se sumaron a la lista de organizaciones que dejaron de operar en Rusia como medida de protesta por la guerra en Ucrania.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora ucraniana, GMT+2):

12.45 Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia se prepara para bombardear el puerto ucraniano de Odessa. “Esto será un crimen militar. Será un crimen histórico”, alertó.

12.15 El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que Estados Unidos está “trabajando activamente” en un acuerdo con Polonia para suministrar aviones de combate a Ucrania. “No puedo hablar de fechas, pero puedo decir que lo estamos estudiando muy, muy activamente”, dijo a los periodistas durante una visita a Moldavia.

11.45 El gobierno británico advirtió que la guerra en Ucrania puede alargarse durante años, y consideró que Putin subestimó las dificultades de una invasión.

“Debemos tener claro que nuestra misión, junto con nuestros aliados, es asegurarnos de que Putin fracasa en Ucrania, y eso va a tomar cierto tiempo. Estamos hablando de meses, si no de años”, sostuvo el vice primer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, en una entrevista con Sky News.

11:30 Las tropas rusas atacan la ciudad de Iripin en medio de la evacuación de civiles. Infobae presenció cómo decenas de ucranianos intentaban salir desesperadamente de la zona atacada en medio de los bombardeos.

Las fuerzas rusas centran sus ataques contra Irpin, Hóstomel, Makariv, en la región de Kiev, donde hay intensos “combates”, siendo “el punto más caliente” en la autopista de Zhitómir, a 144 kilómetros al oeste de Kiev, informó el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania.”Combates en Irpin, Hóstomel, Makariv”, señaló en su cuenta de Telegram.”El área de la autopista Zhitómir sigue siendo el punto más caliente”, añadió.

11:15 El número de personas que huyeron del conflicto en Ucrania superó la barrera de los 1,5 millones, lo que constituye la crisis de refugiados más acelerada desde la Segunda Guerra Mundial, advirtió la ONU el domingo.

“Más de 1,5 millones de refugiados de Ucrania han cruzado a los países vecinos en diez días. Esta es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, tuiteó el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.

9:00 La ciudad portuaria ucraniana de Mariupol, asediada por tropas rusas, anunció este domingo un nuevo intento de evacuar a la población civil, luego de que los esfuerzos anteriores se vieran frustrados por las violaciones del alto el fuego.

“A partir de las 12H00 (hora local) comienza la evacuación de la población civil”, dijeron funcionarios de la ciudad en un comunicado, que indicó que se acordó un alto el fuego con las fuerzas militares rusas que asedian Mariupol.

8:30 Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron a primera hora de este domingo que las tropas rusas “están desmoralizadas” y “continúan sufriendo grandes pérdidas en armas, equipo y personal”.

En concreto, en su informe diario, explicaron que “los invasores” llegan al enfrentamiento directo con la resistencia ucranianas en “una condición moral y psicológica muy baja”, debido, según argumentaron, a que toman conciencia “de la situación real”.

“Las Fuerzas Armadas y las unidades de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania están librando feroces batallas para mantener ciertas fronteras. El enemigo, que sufre bajas, está constantemente tratando de evitar el contacto de fuego directo con nuestras tropas”, dice el comunicado.

8:00 El jefe de la delegación negociadora ucraniana para las conversaciones con Rusia, David Arakhamia, se mostró confiado en que se abra un corredor humanitario en la ciudad de Jarkov para que puedan salir los civiles.

“Si Dios quiere, en Jarkov habrá un corredor”, escribió el negociador en Facebook en respuesta al comentario de una mujer que le dijo que debía escuchar y acordar un alto el fuego con Rusia.

Este comentario ha tenido lugar después de que el propio Arakhamia anunciase este sábado en su perfil de Facebook que la tercera ronda de negociación entre Ucrania y Rusia tendría lugar el próximo lunes 7 de marzo.

7:00 La corporación radiofónica estadounidense Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) anunció que dejará de informar desde Rusia después de que las autoridades rusas aprobaran el viernes 4 de marzo una ley que endurece las penas de cárcel hasta los 15 años por “difundir información falsa” sobre la invasión a Ucrania.

“Radio Free Europe/Radio Liberty ha suspendido sus operaciones en Rusia después de que las autoridades locales iniciasen un proceso de quiebra contra nuestro delegación en Rusia y después de que la Policía haya intensificado la presión sobre sus periodistas”, ha explicado el medio estadounidense en un comunicado.

Según el medio, “estos ataques del Kremlin a la capacidad de RFE/RL” para operar en el país son “la culminación de una campaña de presión” de años contra la radio, que había mantenido una presencia física en Rusia desde 1991 cuando estableció su oficina en Moscú por invitación del entonces presidente, Borís Yeltsin.

6:30 El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró este domingo que las tropas rusas quieren apoderarse de una central hidroeléctrica en la ciudad de Kaniv, 130 kilómetros al sur de la capital, Kiev.

La presa de la central hidroeléctrica de Kaniv, que está ubicada en el río Dniéper, es uno de los objetivos de Rusia en su estrategia ofensiva, según explicó un informe de las Fuerzas Armadas ucranianas, recogido por la agencia Unian.

Según el informe, la estrategia de Rusia consistiría en penetrar en las afueras del suroeste de la capital de Ucrania, Kiev.

5:40 La Guardia Nacional de Ucrania aseguró que 100.000 ucranianos se han unido a voluntariamente a “la defensa territorial” del país desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

“Desde el inicio de la invasión rusa, a la defensa territorial han entrado 100.000 ucranianos (…) ¡Gracias a cada valiente ucraniano que demuestra junto con nosotros el espíritu de guerrero. La luz vencerá a la oscuridad”, esgrime un comunicado de la Guardia Nacional de Ucrania.

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, explicó que las unidades de voluntarios no se desmovilizarían una vez acabe el ataque, sino que se incorporarán a las fuerzas de defensa ucranianas, según informó la agencia Unian.

“Rusia permanecerá donde está. Por lo tanto, (tras la invasión) tendremos enemigos como nuestro vecino del norte (…) Por lo tanto, siempre debemos estar listos para la resistencia”, expresó Malyar.

5:30 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló que la Unión Europea (UE) debe liberarse de la dependencia “del gas y el carbón ruso” y tratar de diversificar las fuentes de energía para afrontar las consecuencias económicas que “la guerra de Putin” está provocando en la región.

4:30 El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSC) condenó los “nuevos esfuerzos” por parte del Gobierno de Rusia por “socavar la libertad de prensa”, así como de “difundir desinformación”.

“Para ocultar la verdad a sus propios ciudadanos, la agencia de censura rusa cerró medios de comunicación rusos independientes, bloqueó las redes sociales y restringió el acceso en Rusia a los medios de comunicación internacionales”, aseguró la portavoz del NSC, Emily Horne.

Asimismo, el NSC condenó la decisión del Consejo de la Federación de Rusia de aprobar una ley “que amenaza” con penas de prisión de hasta 15 años para los periodistas y ciudadanos de a pie que difundan información “falsa” sobre “la desmesurada guerra de Putin en Ucrania”.

Horne instó a “todos los sectores de la sociedad” de Rusia a que “promuevan los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”. “Esto incluye la desinformación que pretende dividir a la comunidad mundial y ocultar la responsabilidad del Kremlin en esta crisis”, ha continuado la portavoz.

3:00 Dan Schulman, CEO y presidente de PayPal informó al ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhalio Fedorov, que suspendió los servicios de pagos en Rusia en apoyo a la nación invadida.

“Recibimos una carta de @Dan_Schulman, CEO de PayPal. Así que ahora es oficial: PayPal cierra sus servicios en Rusia citando la agresión de Ucrania”, publicó el ministro en sus redes sociales.

El ministro agradeció el apoyo del CEO de PayPal y dijo que esperaba que este método de pago pronto esté disponible en Ucrania.

2:30 El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a los ciudadanos ucranianos a mantener su resistencia y a “pasar a la ofensiva” en las ciudades del país que Rusia ha invadido. “¡Ucranianos! En todas nuestras ciudades, donde el enemigo ha invadido, pasen a la ofensiva. Salgan a las calles. Tenemos que luchar cada vez que tengamos una oportunidad”, declaró el mandatario en un discurso en video publicado en su página oficial de Facebook, mencionando a las ciudades invadidas de Kherson, Berdiansk o Melitópol.

Zelensky también se ha dirigido a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, diciendo a sus ciudadanos que “si los rusos no les han borrado la memoria a través de la propaganda, si sus ojos no están cerrados por el miedo, luchen, por sus derechos, por su libertad, por Ucrania”.

2:10 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó que conversó por teléfono con el mandatario estadounidense Joe Biden. “Como parte del diálogo constante, tuve otra conversación con @POTUS. La agenda incluyó los temas de seguridad, el apoyo financiero a Ucrania y la continuación de las sanciones contra Rusia”, escribió en su cuenta de Twitter.

1:45 El primer ministro británico, Boris Johnson, presentará la semana próxima un plan de acción internacional para detener la invasión rusa a Ucrania y multiplicar los encuentros diplomáticos los próximos días en Londres, informó el sábado su despacho.

Tras una ola de sanciones occidentales “sin precedentes” contra los intereses rusos por la ofensiva miliar en Ucrania, Johnson va a apelar a la comunidad internacional a renovar “su esfuerzo concertado” contra Moscú mediante un “plan de acción de seis puntos”, que deberá detallar el domingo, indicó Downing Street en un comunicado.

El presidente ruso Vladimir “Putin debe detener (el ataque) y nosotros debemos estar atentos a que él detenga este acto de agresión”, declaró Johnson en el comunicado. “No basta con expresar nuestro apoyo al orden internacional sustentado en las reglas, debemos defenderlo contra un intento de reescribir las reglas mediante la fuerza militar”, agregó.

Para ello, Johnson se reunirá el lunes en su despacho con sus colegas de Canadá, Justin Trudeau, y Holanda, Mark Rutte. Y el martes recibirá en Londres a los dirigentes del grupo de Visegrad, que integra a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.

El plan de acción contempla movilizar una coalición humanitaria internacional para Ucrania, fortalecer su capacidad de defensa y maximizar la presión económica sobre el gobierno ruso.

También prevé impedir “la normalización insidiosa” de la acción rusa en Ucrania, seguir la vía diplomática para obtener la desescalada y lanzar una “campaña rápida” para reforzar la seguridad en la zona euro-atlántica.

1:30 Canadá pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Rusia o a abandonar ese país por la ofensiva de Moscú en Ucrania.

En una actualización de sus consejos para viajeros, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a los canadienses “evitar todo viaje a Rusia debido a los impactos del conflicto armado en Ucrania, incluida la disponibilidad limitada de enlaces aéreos y restricciones a las transacciones financieras”.

“Si está en Rusia, debería irse mientras siguen disponibles las opciones comerciales”, agregó Ottawa.

Canadá, que ya tomó numerosas sanciones económicas contra Rusia, “seguirá imponiendo castigos a Putin y a los oligarcas” para que entiendan su “error monumental”, afirmó el primer ministro Justin Trudeau.

Trudeau anunció el mismo día que debería salir de gira a Europa el domingo. Según el itinerario previsto viajará primero de Ottawa a Londres, antes de dirigirse a Riga, Berlín y Varsovia para evocar el respaldo a Ucrania.

1:15 Zelensky habló con Elon Musk e informó que la próxima semana Ucrania recibirá otro lote de sistemas Starlink para las ciudades destruidas.

00:20 Oleksiy Kuleba, jefe de la Administración Regional del Estado de Kiev, dijo que una ciudad al noroeste de Kiev está “casi completamente destruida”. “Allí no hay agua ni electricidad… No hay Borodyanka. Está casi completamente destruida. El centro de la ciudad es simplemente horrible. Borodyanka está bajo la influencia de las tropas rusas; ellos controlan este asentamiento”, dijo.

El 2 de marzo pasado las tropas rusas atacaron con misiles un edificio de departamentos y, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania todavía puede haber personas atrapadas entre los restos.

Borodyanka ha sido objeto de constantes bombardeos en los últimos días, al igual que las pequeñas ciudades de los alrededores.

00:15 Visa y Mastercad anunciaron que suspenderán todas sus operaciones en Rusia

00:07 El negociador ucraniano Mykhailo Podolyak afirmó que Rusia “se está dando cuenta del costo real de la guerra” ante la resistencia ucraniana, con lo que las negociaciones entre las delegaciones de los dos países comienzan a ser “constructivas”, afirmó el sábado un negociador ucraniano.

Entrevistado en Lviv (Ucrania) por el diario canadiense The Globe and Mail, y presentado como un colaborador cercano al presidente ucraniano, dijo comenzar a percibir una inflexión en la actitud rusa ante la resistencia ucraniana y las sanciones internacionales. “Al principio de la guerra, (los rusos) insistían en una dominación total. No esperaban una resistencia tan fuerte de Ucrania”, declaró.

Apenas ahora “se están dando cuenta del costo real de la guerra. Y comenzamos a tener negociaciones constructivas”, agregó el hombre, que participó en las dos primeras sesiones de negociaciones entre Rusia y Ucrania en la frontera bielorrusa.

Una tercera sesión de diálogos debe llevarse a cabo el lunes, según la delegación ucraniana.

Fuente: Infobae