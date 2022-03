8 de marzo | Espacios conquistados por mujeres misioneras: conocé la historia de una mujer que se dedica a la política partidaria

Claudia Gauto es una de las mujeres misioneras que desde su juventud tuvo una participación plena en la política. Tiene 56 años y dos hijos, fue ministra de gobierno, ministra de trabajo, diputada provincial, y el año pasado estuvo muy cerca de ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente es la directora del Parque del Conocimiento.

En una entrevista para Misiones Online Tv, esta representante de las mujeres Misioneras , contó que “siempre me consideré una persona que se interesó por lo social, por la construcción colectiva, siempre fui una persona comprometida con los espacios comunes en la sociedad”.

Este interés por la participación en política, asegura que inició ya en los últimos años de la escuela secundaria y la facultad, junto a la incipiente democracia argentina tras la dictadura cívico –militar, “yo termine el secundario en el año 83, año en que regresa la democracia en la República Argentina, así que todos los de mi generación transitamos toda nuestra adolescencia, con nula participación, no había participación en nada”.

Y agregó que la “Dictadura bajó la persiana de cualquier espacio de construcción colectiva, lo quiso arrancar de raíz. Y acá estamos de pie con nuevas generaciones militando, las mismas ideas que nosotros en aquellos momentos, en una adolescencia tardía. Estábamos aprendiendo con 18 años, lo que era una democracia, lo que era una elección, ni que hablar lo que era una participación política”.

Participación en política desde la universidad

Gauto es abogada, realizó sus estudios superiores en Corrientes, y allí nació su participación en política, “participe en centros de estudiantes, y siempre me interesó esto de la construcción de lo colectivo y de lo solidario”.

Tras haberse recibido y dedicar gran parte de su vida a su profesión, “nunca pensé que me iba a involucrar fuertemente en la militancia y en la participación política partidaria. Más que haber elegido yo un espacio de participación, siempre digo, que el espacio me encontró a mí. Porque nací a la participación política partidaria con la Renovación, en el año 2003”.

Aunque reconoció que, antes de esa fecha “comulgaba con el ideario justicialista, aunque nunca fui una militante. No lo hice porque no se daba, aparte ser mujer y joven, estaba bastante más complicado que ahora. Las puertas a los jóvenes se habrían mucho demagógicamente y de palabra, pero no en la real participación en los espacios de toma de decisiones y de poder”.

“El año 2003, me encuentra trabajando como abogada, en el ministerio del agro y la producción, ya con dos niños. Y la renovación se gesta como un nuevo lugar”, es allí que ella asegura encuentra su lugar para participar en política.

La familia su mayor logro

Por otra parte, Gauto también hizo referencia a su familia, tiene 2 hijos, “Ivan y Lara, que hoy ya son adultos, de 25 y 22 años, sigo casa con ese mismo señor, que es el padre de estos chicos. Una familia que es mi mayor triunfo en la vida, es mi mayor logro”.

Reconoció que el acompañamiento, siempre fue fundamental en su vida, “siempre estuvieron, muy acostumbrados a tener una mamá que, como tantas mujeres, trabajaba y trabaja mucho tiempo. La mamá de ellos por ahí estaba un poco más expuesta públicamente”, pero “siempre a mi lado, creo que el amor es lo que nos contiene, nos sostiene, nos marca el camino, nos lleva para adelante, y tengo la bendición de estar rodeada del amor de mi familia”.

Como ejemplo del acompañamiento, Gauto se refirió al acompañamiento de sus hijos, que vinieron a quedarse con ella durante el tiempo que duró la campaña el año pasado, “viajaban conmigo, me ayudaban con las redes. Creo que la buena política es saber escuchar para poder resolver, y escuchar la voz de los jóvenes es sumamente importante. Entonces tener mis hijos de esa edad, a mí me abre mucho la cabeza, me permite ver otras cosas, y me permite trabajar para resolverlo”.

La directora del Parque del conocimiento afirma que estar cerca de los jóvenes, permite “actualizar la agenda política, porque quienes estamos en la política, hombre y mujeres, el peor error es quedarnos estáticos pensando que las soluciones de los problemas de hace 10 años, siguen siendo las mismas para hoy, y no es así. La buena política tiene que ser dinámica, disruptiva y en eso tener unos hijos de esta generación ayuda y mucho”.

Mayor participación de las mujeres en política

“En lo personal, nunca fue un tema el género, accedí a los espacios, trabaje milite, como cualquier compañero varón o mujer. Pero sé que mi experiencia personal, no es la misma que para todas las mujeres”, dijo en referencia en sus inicios en la política misionera.

Y agregó que, “era un tiempo en el que la paridad de género en las listas electorales no existía, recién arrancábamos con el cupo del 30 % que fue esa discriminación positiva, fue útil y sirvió. Lo que creo hoy con respecto a esto es que se recorrió un camino importante, se ganaron muchos derechos, no solo las mujeres, también las diversidades, creo que cada vez vamos rumbo a una sociedad más igualitaria en el derecho”.

También se refirió a la paridad de género destacando que, “creo que la política dio el primer paso, pero hay muchos sectores que todavía están en deuda con esta participación real, plena y efectiva de las mujeres. Los sindicatos, las cooperativas, los mismos espacios de decisión en el poder ejecutivo”.

Gauto asegura que todavía queda un camino por recorrer, porque, “hay cada vez mayor participación de las mujeres y las diversidades en los espacios de decisión, porque las mujeres siempre participamos, siempre militamos, siempre trabajamos, pero no siempre nos tocan los espacios de decidir, y eso creo que es el camino que hay que transitar, creo que es la deuda que aún se tiene”.

Y agregó que, “y para mi ese es el desafío, que las mujeres tengamos espacios de poder y de decisión y que se traducen otro tipos de políticas públicas, porque tenemos otra visión, tenemos otra percepción, tenemos otra sensibilidad, afortunadamente somos diferentes, entonces eso creo que se nota y se traduce en la política y lo digo desde la experiencia, lo digo de haber sido 8 años ministra y ver que los varones a veces en la misma situación deciden cosas distintas, y está bien que así sea, pero las mujeres tenemos mucho más aun de lo que damos para aportar en la decisión de las políticas públicas, de la ejecución de los recursos, de la distribución de las rentas, creo que ese es un caminito que todavía está faltando”.

Participación en el Consejo de la Magistratura

Desde hace aproximadamente 10 años, Claudia Gauto, también es integrante del Consejo de la Magistratura, y contó que ese es “también este es un espacio que cuando arranco en el año 2001, las necesidades y las demandas eran unas, hoy 20 años después, otra es la historia”.

“Y nosotros como consejo de la magistratura, tenemos que adaptarnos, tener plasticidad para hacerlo, porque el perfil de juez que hoy la sociedad necesita no es el mismo que era hace 20 años y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias en esa selección y en eso seguimos también trabajando en la capacitación, en la formación de los colegas abogados para tener cada vez un mejor servicio de justicia”.

En referencia a sus proyectos a futuro, Gauto contó que continuará, “trabajando cada vez con mayor convicción de que la política es el camino, para resolver los problemas de justicia social, para seguir garantizando el acceso a los derechos de aquellos que menos tienen, la política es el único camino, y orgullosamente soy una mujer de la política, y seguiré trabajando para los misioneros”.