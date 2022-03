Un menor se fugó de su casa con una mujer mayor y su hijo: dejó una carta

Un adolescente de 14 años se fue de su casa para fugarse con una mujer y su hijo, dejó una carta a su padre y a los dos días lo encontraron. “No vuelvo, no me busques. Estaré bien", había escrito.

El joven había partido en bicicleta desde su casa, ubicada en Arrecifes, el miércoles pasado y fue hallado este viernes, mientras pedaleaba en Morón. La distancia entre las ciudades bonaerenses es de 167 kilómetros.

El niño explicó que “tenía que cuidar de dos personas a las que amo” y que desea “valerse de sí mismo”, ya que “alguien me planea lejos”. “Quiero que estén bien sin mí”, le redactó a su padre a quien también le dijo que lo amaba en el cierre del texto.

“Me voy a estudiar el mundo, llevo ropa suficiente. También llevo plata que he estado ahorrando estos meses. Ahorré $15 mil. Con eso yo aguanto unos meses, ya me las arreglaré. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme”, agregó.

Inmediatamente el padre hizo la denuncia y se activó un protocolo de búsqueda que terminó en la lluviosa mañana de hoy. Efectivos de la Policía Bonaerense lo encontraron debajo de un puente de la autopista del Oeste, a la altura de Morón con su bicicleta. Estaba bien de salud y con la misma ropa con la que se había escapado.

En un principio, se creyó que la huida había sido a un pueblo cercano por un testimonio en la causa. Un puestero de una granja de la zona de Capitán Sarmiento, aseguró ver al joven con la bicicleta e, incluso, señaló que le dio agua porque estaba con sed.

Luego, la búsqueda se trasladó a la zona de Carmen de Areco, a 45 kilómetros de Arrecifes. Allí los efectivos encontraron una cámara de seguridad donde se veía a T. circulando con la bicicleta. Se lo observaba en las imágenes con el morral con el que había abandonado su casa.

“Los pueblos que fue atravesando nos dieron la idea de que estaba yendo para Capital Federal, por eso la búsqueda empezó a orientarse para ese lado. Con toda la inocencia de un chico de 14 años estaba haciendo un trayecto bastante recto”, dice a Infobae una fuente judicial del departamento de San Nicolás.

La angustia del padre de T. terminó en la mañana de hoy. Dos efectivos de la Bonaerense que circulaban por la zona de Morón, encontraron a T.R. durmiendo debajo de un puente junto a su bicicleta playera. Fue en la Autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 42.

“Si bien estaba en buen estado de salud, se notaba claramente que había estado todos estos días a la intemperie. No se había bañado y tenía la misma ropa que el día de la desaparición”, explican los responsables de la búsqueda.

Si bien prácticamente no dijo nada ante los policías, el joven continúa en la postura de no querer volver a su casa. El próximo paso que tomará la Justicia es el de asistirlo físicamente para luego ser entrevistado con una psicóloga y una asistente social. En base a los resultados de esas consultas, se determinará si vuelve a su casa con su padre o es llevado con otro familiar.

Todavía no se sabe quién es la supuesta mujer mayor de edad a la que iba a ver: la Justicia trabajará para identificarla, ya que es posible la existencia de un delito.

