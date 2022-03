Copa de la Liga: este viernes continúa la fecha 5 con tres partidos

El fútbol argentino continúa este viernes con tres partidos de la fecha 5 en la Copa de la Liga, Unión vs Platense a las 19:15, Gimnasia vs Argentinos a las 21:30 y Barracas Central vs Aldosivi a la misma hora.

Este viernes continúa la Copa de la Liga, por la fecha 5 habrá tres partidos, Unión recibirá en su cancha a Platense a partir de las 19:15 por la zona A y en el mismo grupo pero a las 21:30 en el Bosque, Gimnasia se va a medir ante Argentinos Juniors. Por la zona B a partir de las 21:30, Barracas Central con técnico nuevo porque se va a producir el debut de Berti, se enfrenta con Aldosivi de Martín Palermo.

Unión viene de perder en la última fecha ante Sarmiento de Junín, pero el Tatengue en cuanto a resultados y juego mostró cosas interesantes en las primeras tres fechas, le ganó a River superándolo ampliamente y a Atlético Tucumán. Platense, por su parte también ganó dos, empató uno y perdió el restante, es una de las revelaciones del torneo por lo mostrado hasta ahora.

Gimnasia y Argentinos se verán las caras en el último turno este viernes, el Lobo está necesitado de puntos, solo ganó un partido, empató la misma cantidad y los restantes dos fueron derrota. El Bicho está con siete puntos, los mismos que del segundo al séptimo y quiere volver a sumar de a tres para no perderle pisada al puntero en soledad que es Banfield.

En un duelo de necesitados, Barracas y Aldosivi se cruzan a las 21:30. El Guapo viene último en la tabla, hasta el momento no consiguió sumar puntos, perdió los cuatro que jugó y es uno de los que cambió técnico. Ahora Berti deberá encontrar la manera de revertir esta situación para el equipo recién ascendido.

Luego de caer en las dos primeras fechas, Aldosivi comenzó a enderezar su camino. Le ganó a Godoy Cruz y consiguió un empate en la última ante Central Córdoba. El Tiburón debe sumar para no tener que mirar la tabla de los promedios.

