Abuso en el Roque González: «No me querían dar la libreta para cambiar de colegio a mi hija», aseguró la madre de una de las víctimas

Una madre de las víctimas que sufrió abuso en el Roque González , aseguró que desde el colegio no le querían dar las notas para cambiarla de colegio y ella no quería seguir en esa institución.

La madre de una de las víctimas que sufrió abuso en el Roque González, por parte de sus compañeros habló con Misiones Online y aseguró que «el colegio le puso trabas a la hora de darle la libreta para cambiarse de institución y recién fue otorgada en el día de ayer con el ciclo lectivo ya empezado».

Tal vez te interese leer: Abuso en el Roque González | El abogado de la víctima denunciante solicitó que el juez Jiménez sea apartado de la causa

Haciendo referencia a los directivos de la institución la madre dijo: «Ellos querían hacer de cuenta que no pasó nada, mi hija desde finales de octubre no fue al colegio porque no hubo respuesta favorable. En diciembre le mandaron 25 trabajos prácticos y los hizo. Quedó con libre abierta y no la podía inscribir en otro colegio, pero mi hija no quería continuar en el Roque porque a los varones les renovaron como si nada».

«Cuando me dan la libreta el 21 de febrero, no tenía las notas. Después de una nota que me hicieron y yo cuento, a la hora me llaman para decirme que tenían si las calificaciones. El miércoles comenzaron las clases y mi hija estuvo llorando porque es la única que no pudo empezar».

La mujer aclaró que hasta el momento su hija está desescolarizada, pero aseguró que ya hay un colegio al cual podrá asistir. Directivos de esta institución, de la cual no brindó el nombre, se contactarse y le aseguraron que se encargaran de brindarle la mayor contención.

En cuanto a los jóvenes abusadores, la mujer criticó que los directivos de la institución le permitieron que continúen en la misma. «Cuando pregunté si la ley los amparaba más a ellos que a mi hija que fue abusada me dijeron que sí».

La madre explicó que el único castigo que recibieron los chicos fue dar clases virtuales el año pasado pero la última semana si asistieron. «Ellos no querían que digamos, pero quisieron que hagan un taller de revinculación con la víctima».

«En lo legal voy a llegar hasta lo último, no me voy a quedar de brazos cruzados. A mi hija la voy a contener como esta siendo ahora, por mi familia, amigas, psicóloga que ni eso le dieron en el colegio. Le dije que la secundaria es la etapa más linda, que va a poder ir y ver ahora», finalizó la mujer.

Abuso en el Instituto Roque González | El director del SPEPM insistió en la implementación de la ESI https://t.co/iYmBmk0ljI — misionesonline.net (@misionesonline) November 1, 2021