Acuerdo con el FMI: “Tenemos la voluntad de acompañar en el Congreso, antes hay que leer la letra chica”, aclaró el diputado Diego Sartori

El diputado Diego Sartori, se refirió a la reunión para debatir el acuerdo con el FMI, que se llevara a cabo este mediodía y adelantó que si bien deben "leer la letra chica", por el momento desde el bloque del Frente de la Concordia Misionera e integrantes del Interbloque Provincias Unidas tienen la "voluntad" de acompañar el acuerdo. Además, se refirió al proyecto de Ley de Humedales.

El diputado nacional se refirió al acuerdo con el FMI y dijo que en el mediodía de hoy se reunieron con el presidente de la Cámara, Sergio Massa y los presidentes del bloque e interbloque para tratar el anuncio del proyecto que se espera hace mucho tiempo.

“Es uno de los arreglos menos malos que se pudo hacer. Seguimos un lineamiento que tiene que ver con la conducción del partido de la Renovación”, resaltó.

Destacó que “el Gobernador de Misiones fue el primero en comunicar, a través de las redes sociales, el beneplácito del acuerdo con el FMI, porque entendemos que la Argentina no vive alejada de todos, y si no se soluciona la situación con la entidad internacional, todo será más complicado. Somos conscientes de que el país no puede caer en default y que debe insertarse en la economía globalizada”, manifestó el funcionario.

Finalmente, se refirió al discurso que brindó Alberto Fernández en el marco del inicio de las Sesiones Ordinarias, y sostuvo que “tendría que haber especificado cómo haría lo planteado desde el optimismo”.

Sobre el gesto del PRO tras retirarse del recito, señaló que “eso marca la grieta nacional, nosotros estamos alejados de eso, también quedó al descubierto que el frente de Juntos por el Cambio está muy fragmentado y dividido”.

Ley de Humedales

Por otro lado, Sartori explicó que la Ley de Humedales busca la conservación del entorno húmedo para que cada ecosistema de ese tipo siga cumpliendo su objetivo y se conserven las especies de fauna y flora. “Para eso, se presentó un mínimo de recursos, porque de lo contrario, es imposible”, sostuvo.

Y precisó que “los recursos se obtendrían del Ministerio correspondiente que debería contar con partidas del medio ambiente para lograr la preservación del mismo. Esto permitirá que el Poder Ejecutivo realice las reservas para efectuar el seguimiento, cuidado, registro de todos los humedales para que no nos pase lo que sucedió en los Esteros del Iberá”.

Además, Sartori detalló que la ley se presenta para que en la planificación que se realiza anualmente al armar el presupuesto, se proyecten los costos necesarios, y se incluyan los recursos que se requieren para la protección del medio ambiente, porque “el cuidado muchas veces sale más barato que reparar los daños”.