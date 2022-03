J Balvin demandará a Residente por su nueva canción con Bizarrap

El anuncio de la nueva Music Session de Bizarrap junto a Residente generó caos en las redes sociales. Ahora, el lanzamiento de la canción se vio rodeado por la polémica cuando René Pérez contó que tanto él como su equipo recibieron amenazas de “otro cantante” para evitar que se publicara el tema y todos apuntaron a J Balvin.

En un descargo publicado en su cuenta de Instagram, el excantante de Calle 13 explicó que en la letra de la nueva canción había incluido un mensaje para algunos colegas. Aparentemente uno de los mencionados se enteró y lo amenazó con demandarlo si el tema salía a la luz. Con la music session publicada, muchos aseguraron que la producción está dedicada a J Balvin.

“Tú y yo no somo’ iguale’. Yo no creo que la’ estrella’ de las plataforma’ digitale’. Ni en tu’ Billboards de cremita de pastel. Ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel. Y en el carbón de mi lápi’ corriendo por encima del papel”, dice una de las estrofas de la canción que todos relacionaron al intérprete de “Mi gente”.

Para que no queden dudas sobre el destinatario, René hizo referencia al nombre de uno de los discos de Balvin y hasta mencionó la flor que caracteriza a la imagen del artista. También incluyó los videos que el cantante suele subir sobre su salud mental. Como si esto no fuera poco, mencionó el nombre del reguetonero y lo tildó de “bobolón”.

Cuándo empezó la pelea entre J Balvin y Residente

El enfrentamiento entre J Balvin y Residente comenzó en septiembre del año pasado, después de que Balvin arremetiera contra los Latin Grammy tras los anuncios de los nominados para la edición 2021. Si bien él fue incluido en varias categorías, decidió expresar su opinión respecto a los premios en sus redes sociales.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada en contra de los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió vía Twitter. Antes de cerrar su primer tweet, y para evitar las críticas, aclaró que él fue nominado.

Minutos después, invitó a sus colegas a que tomen partido y no se presenten en la próxima ceremonia “NINGUNO DEBERÍA IR”, expresó. Residente le respondió en un video de IGTV que rápidamente se hizo viral y que luego eliminó.

“Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, disparó el excantante de Calle 13. “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí no pediste boicot. Tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, cuestionó el rapero.

En otro tramo del mensaje, que luego eliminó de su Instagram, Residente definió: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”. Para cerrar, expresó: “Estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana porque, a diferencia de ti, escribe sus canciones”.

J Balvin demandará a Residente