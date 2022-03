El hijo del Kun Agüero probó en un equipo de primera división argentina y quedó. Así lo confirmó el propio Agüero durante una charla por stream con Coscu y aseguró: "Si quiere jugar en serio lo acompaño, si es por hobby a mí no me va".

Desde que se retiró de la actividad profesional producto de un problema cardíaco, comenzó a volcarse con aún más fuerza dentro del mundo del stream y en su última transmisión sorprendió a los fanáticos con un anuncio. Durante una charla con Coscu por Twitch, el Kun confirmó que su hijo Benjamín quedó en las divisiones inferiores de un club que milita en la Primera División del fútbol argentino.

“Gente, ¿sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”, comenzó su relato el hombre surgido de la cantera de Independiente al referirse sobre su primogénito, fruto de una relación con Giannina Maradona, hija de nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona.

“Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé’”, esbozó el ex Barcelona mientras mostraba con una sonrisa dibujada en el rostro una foto desde su celular de su hijo con toda la indumentaria del Matador, entidad que acaba de regresar a la máxima categoría.

El Kun Agüero mostró una foto de su hijo Benjamín durante una práctica en Tigre

No obstante, rápidamente explicó: “Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…”. El hijo del Kun Agüero, máximo goleador del Manchester City y nieto de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos actualmente tiene 13 años.

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, remarcó Agüero, dejando en claro su postura con respecto a la nueva aventura que inició su descendiente.

Para concluir el tema, el Kun sostuvo que Beja “está contento, entusiasmado. Cuando vaya lo voy a ir a ver, lo voy a llevar y lo voy a apoyar para que le dé para adelante”.