8 de marzo | Espacios conquistados por las mujeres misioneras: conocé la historia de las bomberas voluntarias de San José

En el mes de la mujer, Misiones Online, buscará conocer las historias de mujeres misioneras que fueron conquistando espacios tradicionalmente ocupados por hombres. En esta oportunidad la jefa de bomberos voluntarios de San José, Giorgina Cabañas y la primer Brigadista mujer de la provincia, Luciana Godoy, compartieron su experiencia.

El cuartel de bomberos voluntarios de San José es uno de los más jóvenes de la provincia, y al frente de la institución se encuentra, Giorgina Cabañas, una de las mujeres misioneras que pudo cumplir su sueño en un ámbito tradicionalmente ocupado por hombres, ser bombera. Y llegó más lejos, es la jefa del cuerpo activo de esta localidad.

Cabañas contó que, “hace 3 años que me recibí de bombera junto a 2 chicas más, y ahí se formó la parte de jefatura, una de ellas es Luciana Godoy que es la segunda jefa, y Vanesa Pereyra, que es la instructora del cuerpo activo”.

El cuartel de bomberos tiene 4 años dentro de la localidad, y fue allí mismo que las 3 mujeres se formaron para ser bomberas durante 1 año, luego se hicieron cargo del cuartel. “Para mí es un orgullo, haber logrado estar donde estoy ahora. Cuando me nombraron jefa fue felicidad absoluta, pero a la vez teniendo la conciencia de que es un trabajo de mucha responsabilidad”, dijo Cabañas.

Atentos las 24 horas

La jefa del cuerpo activo, afirma que es un trabajo al cual se debe, “estar atento las 24 horas, esperando cualquier llamado, que puede llegar cuando estamos en nuestro trabajo o en casa con nuestra familia o estando acá en el cuartel, en cualquier llamado tenemos que estar preparados para salir”.

El cuerpo de bomberos de esta localidad, actualmente cuenta con 6 bomberos y 6 aspirantes. La formación que han recibido y la que imparten en la institución, es para asistir “en incendios forestales, que son los que más salidas tenemos también asistimos en los incendios estructurales, y en accidentes, en caso de que sean graves, nosotros ya estamos listos para salir a realizar primeros auxilios”, señalo Cabañas.

Actualmente, los bomberos de San José no cuentan con vehículo propio, “pero si contamos con el camión cisterna municipal, y con eso nosotros estamos saliendo a los incendios. También tenemos la colaboración de las comisarias primera y segunda para el traslado de nuestro personal”, dijo.

Objetivos personales

Como jefe del cuartel de bomberos, Cabañas tiene muy claros sus objetivos, quiere “sacar adelante el cuartel, junto a bomberos profesionales, que estudien y se capaciten día a día”.

Asegura que tanto bomberos como aspirantes respetan su autoridad, y que “nunca me faltaron el respeto, les inculcamos siempre eso, que ante todo para presentarse a una persona o ante mi con respeto primero”.

Y agregó que, “es un orgullo inmenso para mí, el poder estar acá, asistir a las personas que en su momento están necesitando de nosotros”.

Primera brigadista de la provincia

El cuartel de San José también cuenta con la primera brigadista mujer de la provincia, ella es Luciana Godoy, quien se refirió a su labor, “combatimos incendios forestales, somos un grupo de 12 brigadistas, los primeros de la Academia Provincial de Bomberos Voluntarios, que empezamos el año pasado”.

Para llegar a ocupar este lugar, Godoy tuvo que asistir a “un campamento de selección, donde se eligieron los 12 primeros brigadistas. En julio obtuvimos nuestra certificación nacional que nos dio Plan del Manejo del Fuego Nacional y de ahí, empezamos a trabajar, nuestro bautizo de fuego fue en Comandante Andresito, que hubo incendios grandes en el mes de diciembre”.

Godoy también se refirió a su vida personal y contó que su motivación es su hija de 7 años, quien creció junto a ella y al cuartel de bomberos de la localidad, “muchas veces me tocó verle llorar antes de salir, que no quería que me vaya. Otras veces me decía mami cuídate, te quiero. Es complicado dejar a la familia e ir a trabajar, pero uno avanza. No es cosa de otro mundo salir adelante y hacer lo que nos gusta”.

Y agregó que, “las mujeres no tenemos limites, estamos arrasando con todo”.

Desde que recibió la certificación nacional, Godoy ya tuvo que asistir a “en 5 convocatorias, en cada una de ellas trabajamos alrededor de 8 días”. Los fuegos de grandes magnitudes en los cuales se requirieron sus servicios fueron en “San Vicente, San Pedro, Aristóbulo del Valle, El salto encantado y el Cuña Pirú, ahí fuimos 2 veces, estuvimos una semana volvimos a descansar unos días en casa y tuvimos que regresar otra semana”.

La brigadista contó que, “al llegar los incendios, nosotros contamos con un acceso disponible, pero donde está el fuego siempre queda lejísimo de donde estamos nosotros. La mayoría de las veces nos toca caminar en el monte hasta llegar al frente del fuego y la topografía en la provincia no nos ayuda mucho”.

Y agregó que, deben enfrentar “cerros, cañadones, pedregullos, bajadones que no dan ni para entrar con helicóptero, pero igual entramos a veces. Tratamos de ir al objetivo siempre y brindar un buen trabajo”.