Copa de la Liga: River visita el sábado a San Lorenzo y Boca recibe el domingo a Huracán

La Copa de la Liga nuevamente tendrá clásico este fin de semana, el Ciclón recibe al Millonario a las 17 por TNT Sports y el Globo visita al Xeneize en la Bombonera a las 19:15 por Fox Sports Premium

Este fin de semana, por la fecha 5 de la Copa de la Liga, River se medirá ante San Lorenzo el sábado cuando lo visite en el Nuevo Gasómetro a partir de las 17:00 y Boca el domingo a las 19:15 recibirá finalmente en la bombonera a Huracán.

El clásico entre el Millonario y el Ciclón este sábado tendrá un nuevo capítulo, ambos equipos llegan muy necesitados en cuanto a sus aspiraciones. Los de Gallardo por haber perdido dos puntos en la última fecha luego de que Racing les empate un partido que parecía tenerlo en el bolsillo y los de Troglio porque hasta el momento no pudieron sumar de a tres puntos en el torneo.

La preocupación de Gallardo corre por el hecho de que hasta el momento no encontró el equipo, el River arrasaba y superaba en todo sentido durante la temporada pasada aunque tenga los mismos jugadores todavía no se vio. Aunque tampoco pudo contar con todos en cancha, Palavecino que fue el eje recién está volviendo, Enzo Pérez sufrió una lesión el último partido, Angileri no es tenido en cuenta y Gómez de a poco se va acomodando.

El Cuervo tiene pasajes breves en los que busca ser protagonista, las ganas con el equipo y el plantel renovado aparecieron pero no así el fútbol, algo que impide que los resultados se den en la cancha.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Sebastian Torrico; Francisco Flores, Federico Gattoni, Cristian Zapata; Malcom Braida, Yeison Gordillo, Nicolas Mercau, Ricardo Centurion, Agustin Martegani; Nicolas Fernandez.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Elías Gómez o Milton Casco; Enzo Fernández, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Julián Álvarez y Esequiel Barco.

Boca Juniors recibirá a Huracán en próximo domingo en su estadio La Bombonera, al que regresará después de ejercer su condición de local en Vélez Sarsfield en el anterior partido, oficializó esta tarde la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro, válido por la quinta fecha de la Zona B de la Copa Binance, se jugará desde las 19.15 con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Boca tenía previsto jugar en Racing para continuar con las obras en el césped de La Bombonera pero deberá retornar a su casa luego de la negativa de los organismos de seguridad para albergar un partido correspondiente a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

El equipo de Sebastián Battaglia jugó por última vez en La Boca ante Colón de Santa Fe (1-1), en la primera fecha, el pasado 13 de febrero.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Aaron Molinas u Óscar Romero; Sebastián Villa, Darío Benedetto.

Huracán: Marcos Díaz; Ismael Quílez, Fernando Tobio, Jonathan Galván, Céesar Ibáñez; Santiago Hezze, Federico Fattori, Franco Cristaldo, Jhonatan Candia; Matías Cóccaro, Rodrigo Cabral.