En el marco de la Semana de la Lucha Contra la Obesidad, desde el Parque de la Salud de la Provincia de Misiones Dr. Ramón Madariaga, a través del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, concientizan a la comunidad sobre esta patología, tan perjudicial para la salud, al tiempo que informan sobre las prestaciones que ofrecen para dar respuesta a la comunidad con este tipo de problema.

En este contexto, el especialista en Cirugía Bariátrica, del Hospital Escuela, Dr. Eduardo Carrozzo, se refirió a la las principales características de la obesidad, “el 4 de marzo del 2022, se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra la Obesidad por lo que queremos dar, esta semana, un mensaje a la población informando sobre la patología con la meta de que se tome conciencia. “La obesidad es una enfermedad crónica, muy compleja, que requiere un tratamiento en equipo, requiriendo la intervención de diferentes profesionales, como ser de la psicología, de la nutrición, de la clínica médica y en la cirugía bariátrica”.

En la misma línea agregó “se trata de una patología progresiva, que se genera por hábitos no saludables, comer mal, no hacer actividad física, no respetar el descanso”.

A ello añadió algunas recomendaciones “para las personas con obesidad, la primera recomendación es comer sano, respetar las 4 comidas, hidratarse adecuadamente, realizar actividad física, 3 o 4 veces por semana y respetar el descanso nocturno para regular las hormonas en el cuerpo”.

Finalmente, recordó que el Hospital Escuela, dispone de un equipo interdisciplinario para dar respuesta integral a estos pacientes, durante todo el proceso de tratamiento, en este contexto remarcó “se realizan cirugías bariátricas en los casos que lo requieran y posteriormente procedimientos reconstructivos”.