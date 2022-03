El lugar, ubicado en la intersección de Salta y Junín, estuvo en el ojo de la tormenta en los últimos días por una denuncia penal sobre abandono de persona que desembocó en el fallecimiento de una anciana. Desde Salud, habían manifestado que el lugar no se encuentra habilitado.

En horas de la mañana, autoridades del Observatorio de los Derechos del Adulto Mayor, conformado por personal del Ministerio de Salud y el Consejo del Adulto Mayor, acompañados por la Defensoría del Pueblo de Posadas, se reunieron con el propietario de la Residencia Itatí, Roberto Cordero, para exigirle explicaciones acerca del funcionamiento del lugar, así como también intimarlo a regularizar su situación en materia de la habilitación del lugar.

Según pudo saber Misiones Online, en dicha reunión, se le comunicó a Cordero que en el día de mañana se realizará un relevamiento en el geriátrico inhabilitado, ubicado en la esquina de Junín y Salta, para constatar las falencias del edificio así como también el estado de los ancianos.

“Se pidió un informe del estado de salud de los residentes, así como también se intimó a esta persona (por Cordero) a avanzar con los trámites de la habilitación con un plazo máximo de 7 días”, manifestaron desde la Defensoría del Pueblo.

La situación de la habilitación no es un tema al que le haya sido esquivo el propio Cordero, sino que él mismo reconoció que no cuenta con ella. “No tenemos la habitación física, pero estamos en condiciones y tenemos todo en regla”, había afirmado hace unos días en dialogo con Misiones Online. “Por la burocracia que hay, en otro geriátrico que tuve me llevó 12 años obtener la habilitación”, contó.

Por otra parte, autoridades de Salud explicaron que en diciembre pasado se había elevado un expediente con las observaciones realizadas al lugar al momento de solicitar la habilitación correspondiente por parte del dueño.

“La última visita fue en diciembre. Desde aquella inspección, se le comunicó al propietario que contaba con un plazo de 3 meses para poner en condiciones el lugar así como también contar con el personal necesario para el cuidado de los residentes”, comentaron.

El caso de Florentina Núñez

La situación que desencadenó una investigación tanto penal como administrativa, tuvo lugar el 15 de febrero cuando una anciana que residía en el lugar fue internada en el CEMEBA con un cuadro de desnutrición y deshidratación.

La anciana, identificada como Florentina Núñez de 81 años, había ingresado en la Residencia Itatí el 15 de diciembre del año anterior. A raíz de lo sucedido, tanto su hija como su nieta realizaron una denuncia penal en contra del lugar y de su dueño.

“En 60 días mi mamá quedo así. Cuando ella sale de acá hacia el sanatorio nos dicen que fue por presión baja y que no había nada de qué preocuparnos”, relató la hija de la octogenaria.

Finalmente, el pasado 27 de febrero, la mujer falleció producto las malas condiciones de salud que presentaba.

“Nosotros estamos pidiendo justicia y que no le vuelva a pasar a otros abuelitos porque es inhumano y abandono de persona. No pueden hacer lo que hicieron con mi mamá y con el resto de ancianos. Lo peor es que todavía está vigente el lugar y reclamamos justicia”, manifestaron sus familiares.