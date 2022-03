Inicio de clases | Así se vivió el UPD en Posadas, varios alumnos asistieron a las escuelas trasnochados

Este miércoles, inició en Misiones el ciclo lectivo 2022 y los estudiantes asistieron a las instituciones acompañados de sus padres, la imagen se replicó en distintos colegios posadeños, donde también se observó la asistencia de alumnos de los quintos y sextos años que llegaban en grupos, con signos de haber trasnochado en el UPD en Posadas.

Por ejemplo, frente al instituto Roque González, un grupo de adolescente llegó en una camioneta, al ser consultado sobre si han estado celebrado su UPD en Posadas, una de las jóvenes dijo, “nos juntamos ayer en una quinta a celebrar nuestro último primer día, y hoy vinimos a clases”.

Otro joven del mismo grupo, en aparente estado de ebriedad, dijo sentirse feliz por el inicio de su último año de secundario.

Mientras que frente al Colegio Martín de Moussy, se observaban filas de estudiantes esperando a ingresar al establecimiento. Muchos de ellos, acompañados. Mientras que los jóvenes del último año se retiraban del instituto en aparente estado de ebriedad, los mismos no quisieron hablar a las cámaras, de Misiones Online. Hasta el momento se desconoce, si las autoridades del colegio no les permitieron el ingreso en ese estado, o si los jóvenes habían decidido no ingresar al instituto.

Por otra parte, en el colegio Cep 4, también hubo largas filas en el ingreso al instituto, en esta oportunidad se trataba de alumnos que habían llegado tarde, sumado al protocolo sanitario para el ingreso a la escuela. Allí algunos padres, se acercaron para interiorizarse sobre la situación de los alumnos de distintos años.

Mientras que un grupo de estudiantes del quinto año dijo, que “no pudimos organizar la fiesta del UPD”.