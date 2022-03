Doble femicidio en Misiones | “Hasta que no tengamos respuesta vamos a seguir porque necesitamos la condena de Kozak”, señalaron familiares de las victimas

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso del doble femicidio en San Antonio, los familiares junto a la ciudadanía continúan pidiendo justicia. MisionesOnlineTV se comunicó con Carmen Agüero, una familiar de las víctimas, para conversar sobre la marcha realizada ayer en San Antonio y otros puntos de Misiones.

El rostro de Sergio Kozak (33) fue difundido tanto nacional como internacionalmente luego del pedido de captura internacional emitido por Interpol. Pasada una semana del doble femicidio en San Antonio, los investigadores no tienen indicios ni rastros de su paradero.

La Localidad de San Antonio continúa conmocionada por el asesinato de Gabriela Agüero y Débora Elizalde, madre e hija, y es por esa razón que en la lluviosa jornada de ayer, realizaron una marcha pacífica desde el Polideportivo municipal hacia el comercio del cual Sergio Kozak es propietario.

“Recorrimos el pueblo” comentó Carmen, quien además agregó que “la gente nos acompañó”.

“No me esperaba la cantidad de gente que nos apoya” manifestó durante la entrevista, mostrando gratamente sorprendida por el apoyo que tuvo de la ciudadanía. Expresó que las marchas van a continuar hasta “que no esté preso el parásito este. Porque no es una persona, es un parásito”.

Aclaró que durante la marcha, estuvieron en frente del comercio del acusado, “pero pacíficamente”. Al consultar sobre la información que tenían, afirmó que “no hay ninguna novedad y según ellos no pueden dar ningún dato por el tema de la investigación”.

“Mientras no tengamos una resolución o una respuesta no nos podemos quedar tranquilos”, dijo la familiar de las víctimas.

En cuanto a la situación familiar, Carmen expresó que la familia está “tratando de juntar los pedazos”, ante tan difícil situación. La madre “vio todo el hecho pasar frente a ella”, comentó.

“Pedimos justicia, pedimos de rodillas justicia” recalcó la tía y hermana de las víctimas. “Necesitamos una respuesta”, agregó.

Afirmó que la madre “está desecha” y que entre todos están cuidando a la bebé de una de las víctimas. “Gabriela tenía una bebita de un año. El 30 de enero cumplió un año”, explicó Carmen.

En cuanto a los pasos a seguir, comentó que “tenemos para el 8 a las 8 de la mañana una movida”. Remarcó que tienen grupos de afuera que le brindaron su apoyo en esta búsqueda de justicia. “Vinieron de Iguazú, de Oberá, de Irigoyen. De todos lados vinieron. Por ahí no voy a mencionar a todos porque son mucha gente”, aseguró.

Además, invitó a todos los interesados a manifestarse “para el 8 están todos invitados”.

“Hasta que no tengamos respuesta vamos a seguir, porque necesitamos la condena del señor este (por Kozak)”, concluyó Carmen.

La manifestación se replicó a su vez en Puerto Iguazú, comandada por el grupo de mujer autoconvocadas de la Localidad, donde estuvo presente María Estela Leite, madre de una de las víctimas de femicidas en Misiones, Vilma Mercado.

En cuanto al paradero de Sergio Kozak, efectivos de la Policía de Misiones andan en la búsqueda insaciable de la ubicación del hombre de 33 años. Una de las hipótesis que se manejaba era que el asesino se habría quitado la vida en alguna chacra de su propiedad, pero ese pensamiento se extinguió casi por completo.

Lo que más fuerte suena entre los investigadores es que Kozak habría cruzado hacia Brasil por cualquier paso clandestina que ofrece la frontera seca en Bernardo de Irigoyen, sin descartar a su vez que haya contado con la ayuda de otra persona, debido a que la camioneta Fiat Toro en la que se trasladaba fue hallada abandonada en un camino cercano a una de sus propiedades.