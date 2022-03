Apertura de Sesiones: Stelatto propuso “una Posadas siempre linda” e instó a la ciudadanía a comprometerse en la transformación

El intendente Lalo Stelatto enumeró las principales obras del 2021 y adelantó los proyectos para el 2022. Invitó a todos los sectores a trabajar con una mirada hacia el 2035 con especial hincapié en la inclusión, mayor conectividad y cuidado ambiental.

A las 9 de la mañana, el intedente Leonardo Lalo Stelatto, llegó al Concejo Deliberante de Posadas, ubicado en Rivadavia y Bolívar. Su discurso resumió todas las obras y acciones que se ejecutaron el año pasado y desplegó el plan diseñado para el 2022 donde anticipó que habrá una mirada especial en ambiente, inclusión y participación ciudadana.

Desde sus bancas, 13 de los 14 concejales que conforman el cuerpo deliberativo (Perié asume el jueves), escucharon los pronunciamientos del jefe comunal y varios de ellos, debutan en el cargo.

La apertura de la sesión especial número 1 del Concejo Deliberante de Posadas comenzó con las palabras de bienvenida y agradecimiento del presidente del recinto, Horacio Martínez. Luego entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Misionerita, con musicalización de la Orquesta Folklórica Municipal.

Lalo Stelatto hizo su ingreso al recinto y presentó ante los ediles el informe de gestión durante el 2021, detallando las políticas participativas que convirtió a Posadas en una ciudad sostenible, amigable con el medio ambiente, inclusiva y con más obras y mejores servicios para sus ciudadanos.

Destacó el plan de inversión en obras públicas, ejecutadas en gran medida con personal y recursos propios que permitieron la construcción de 941 cuadras nuevas de pavimento, correspondientes a 658.700 metros cuadrados de pavimento ejecutados con 87.150 toneladas de mezcla asfáltica, y demás obras de infraestrucutura que fueron detalladas por el Stelatto.

“Para hacer realidad nuestra propuesta de una Posadas Linda, continuamos con el enorme esfuerzo de mejorar los servicios de limpieza, mantenimiento y recolección de residuos, bajo la visión de sustentabilidad que pregonamos desde el primer día”, expresó Lalo Stelatto.

La apuesta ambiental fue otro de los puntos importantes en el plan de gestión del municipio, instalando la separación diferenciada de residuos, Eco Puntos y con el lanzamiento del Programa de Posadas Sustentable en el Centro Verde Municipal. “Logramos recuperar y comercializar 160 toneladas de residuos, provenientes de estos contenedores diferenciados y EcoPuntos, evitando que sean utilizados como relleno sanitario y fomentando la economía circular”, comentó.

Destacó el trabajo de intervención que hubo en la playa Costa Sur, bajo un “Master Plan” del sector costero en Miguel Lanús, dividido en 3 grandes sectores para instalaciones de turismo y esparcimiento como hoteles, restaurantes, pubs y discos, además de un área sobre el río con marinas y guarderías náuticas, nuevos sectores de playas, y eventualmente parques temáticos.

Adelantó obras de gran envergadura que comenzarán en el 2022, se trata de la recuperación de dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En primer lugar el ex hotel Savoy, que se refuncionalizará, preservando completamente la fachada y gran parte del edificio principal, para albergar un centro cultural con un museo de muestras itinerantes y permanentes, un auditorio a gran escala, bares, restaurantes, además de un hotel de primera categoría.

El otro ícono edilicio a reconvertir es la ex Usina Sulzer, que se transformará en un centro cultural y usina de arte. Tendrá aulas talleres, museo, dos restaurantes con vistas panorámicas al río, un auditorio para 400 personas, un salón para muestras itinerantes de arte, y un escenario flotante, con el edificio principal como telón de fondo, para grandes recitales y espectáculos públicos. Contará con más de 15.000 m2 de parque y más de 500 árboles autóctonos.

El otro gran desarrollo para este 2022 será el nuevo Código de Planeamiento Urbano, entendiendo que la ciudad ha mutado y para reconocer rol de la ciudad de Posadas dentro de un territorio más amplio, con carácter metropolitano por su cercanía con las ciudades de Garupá, Candelaria y Encarnación.

Lalo Stelatto recordó el comienzo de su gestión, bajo la idea de ver a Posadas linda de nuevo, y con las obras concretadas aseguró que hoy, “se convirtió en motivo de orgullo para los vecinos y vecinas, que no sólo disfrutan sino que contribuyen a hacer de esta capital un lugar cada vez más bello”.

Y propuso a los concejales y ciudadanos, que el nuevo objetivo sea una Posadas siempre linda, “una ciudad que asume con responsabilidad un destino de liderazgo regional”, aseguró el intendente.

Es un honor para mí regresar a este recinto a presentar nuestro informe de gestión ante la ciudadanía y las instituciones de Posadas, dando cuenta del cumplimiento del mandato popular que nos ha sido encomendado. La esencia de la democracia es la rendición de cuentas, en tanto implica la renovación del vínculo que nos obliga como delegados de la voluntad de la gente a llevar adelante las tareas necesarias para lograr, entre todos y todas, una ciudad mejor.

En dos años y tres meses buscamos dar una señal clara de la forma en que entendemos a la política y la gestión, de la manera en que planteamos el vínculo con nuestros vecinos, de la construcción comunitaria que queremos llevar adelante para que el respeto, la cooperación y la empatía sean los valores centrales de nos unan hacia el objetivo principal de este gobierno, que es el de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno.

No son momentos fáciles los que nos tocan afrontar. A poco de vislumbrar la salida de una pandemia sin precedentes en la historia contemporánea, que nos obligó a cambiar de un día para el otro nuestras formas de trabajar, estudiar, vincularnos y vivir nuestros afectos, se desata una tragedia ambiental que enluta a toda la región, con incendios que amenazan selvas, montes y cultivos, como consecuencia de una prolongada sequía y temperaturas agobiantes.

Queda claro que ya no hay margen para postergar las decisiones importantes, para asumir que el cambio climático es una realidad insoslayable, que las crisis ambientales tienen que ver con los abusos del hombre sobre la naturaleza, y que un cambio de conducta urgente es la única forma de recuperar ya no el futuro, sino el presente de nuestro planeta, de nuestro hogar.

Antes que ningún otro dirigente argentino, Carlos Rovira entendió que el camino para eldesarrollo pasaba por proteger los recursos de Misiones, y no dilapidarlos con modelos productivos voraces y contaminantes. El Ing. Rovira fijó las bases políticas, jurídicas e institucionales para que nuestra provincia lidere la construcción de un paradigma distinto, uno que restaure la armonía del ser humano con su entorno, que supere los dogmas falsos, vetustos, que vinculan al progreso con el extractivismo, que va asociado a la precarización laboral y el empobrecimiento de toda la sociedad.

En casi dos décadas, el proyecto político del Frente Renovador de la Concordia ha impulsado la modernización de la matriz productiva con un aprovechamiento responsable de los recursos, la preservación de enormes superficies de selvas y bosques, con su fauna y su flora, pero también sus costumbres rurales y respetando los espacios y derechos de los pueblos originarios, y sobre todo con una apuesta a la educación, la modernización y la tecnología como bases de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, sensible y abarcativo de toda la sociedad.

Un camino arduo, complejo y a largo plazo, pero que hoy se manifiesta urgente, diría que inevitable, para nuestra supervivencia. Esta visión de Estado, que se muestra en las acciones del gobierno del Dr. Oscar Herrera Ahuad, debe ser trasladada a la planificación y gestión de las ciudades y pueblos, porque ha quedado demostrado que los modelos de urbanización que transforman espacios naturales en cementerios de cemento generan graves daños al ecosistema, a la salud y calidad de vida de las personas, e instauran ciclos insostenibles en términos económicos y sociales.

El otro gran desafío que tenemos por delante es atender los problemas estructurales de la desigualdad, pobreza, precarización y exclusión. Las medidas de coyuntura y contención deben dar paso a soluciones integrales que permitan hacer realidad la igualdad de oportunidades que corresponde a cada vecino de Posadas. Es un camino complejo y en etapas, que no podemos emprender solos, y nos vincula con el gobierno provincial, empresarios y trabajadores, actores de la comunidad y la sociedad toda.

Con esta hoja de ruta llegamos al gobierno municipal, con un equipo de mujeres y hombres de experiencia y formación diversa y enriquecedora, que comparten el compromiso con su lugar y la convicción de que hay sueños que valen la pena, cuando está en juego el porvenir de aquellos que más queremos. Por eso trabajamos convencidos en que atender las urgencias no debe distraernos de abordar las cuestiones estructurales, aún cuando esto requiera poner en discusión intereses contrapuestos o modelos profundamente enraizados.

Queremos hacer de Posadas una ciudad jardín, en la que cada vecino tenga acceso a espacios verdes como nunca antes en la historia, que sean oasis de naturaleza donde se preserve nuestra flora y nuestras aves, que limpien el aire y regulen la temperatura y las lluvias; una ciudad a escala humana, en la que la calle no sea un ámbito hostil y peligroso sino un espacio de encuentro, de interacción y creación; una ciudad inclusiva, en la que todos accedan a servicios de calidad que garanticen las condiciones dignas que merecen, en cada barrio; una ciudad sustentable, en la que reemplacemos las prácticas que contaminan y dilapidan recursos por otras que minimicen el impacto en el ambiente; una ciudad con responsabilidad ciudadana, en la que funcionarios, empresarios, trabajadores, jóvenes, mayores, y cada vecino cumplan con sus obligaciones y respeten los derechos del otro; una ciudad de futuro, con oportunidades de desarrollo que materialice inversiones en creación de empleo moderno y de calidad; en suma, una ciudad justa, en la que tengamos el orgullo de garantizar el acceso a derechos y la posibilidad de un proyecto de vida a todos y cada uno.

Por eso, seguiremos adelante con las obras de infraestructura básica que vienen a cerrar la brecha de desigualdad urbana, en forma conjunta con cada organismo público y privado que tiene responsabilidad en garantizar el acceso de los vecinos de Posadas al agua y la sanidad, la energía y el transporte público, el alumbrado y veredas transitables, la plaza del barrio y el centro de salud, y cada servicio esencial. Gracias al invaluable apoyo del Gobierno de la Provincia de Misiones, que nos acompaña permanentemente en esta tarea de hacer una ciudad mejor, velaremos para que los derechos de los vecinos sean respetados, las inversiones sean realizadas, y los servicios tengan la calidad que corresponde.

Las obras transforman la realidad urbana, solucionan problemas estructurales, conectan a las personas, generan empleos directos y posibilitan que prosperen nuevos emprendimientos, pero por sobre todo hacen a la dignidad de las personas, a su condición de ciudadanos y miembros de una unidad, un colectivo diverso pero unido por historia, valores y objetivos compartidos.

Pero la evolución que proponemos no es única ni primordialmente territorial, si bien incluye aspectos de planificación y morfología de la ciudad que viene. Se trata de una transformación eminentemente social, de un cambio de conductas que vuelva a colocar al interés general por sobre el particular, al largo plazo en equilibrio con el corto, y a las responsabilidades recíprocas por delante del “sálvese quien pueda”.

En ese sentido, queda mucho por hacer. Venimos trabajando en la implementación de la separación de residuos en varios barrios de la ciudad, en una prueba a gran escala que busca lograr una gestión más racional de la mal llamada basura, para propiciar la economía circular y un menor impacto ambiental. Sin embargo, pese a grandes esfuerzos en comunicación, capacitación y prestación de servicios, aún no logramos la adhesión vecinal que esperábamos.

Es un ejemplo de que las políticas públicas no pueden imponerse de arriba hacia abajo, sino que exigen el compromiso de la sociedad toda. Seguiremos firmes en este esfuerzo, porque sabemos que es el camino correcto a seguir.

Encontramos ejemplos parecidos en otros aspectos de la convivencia urbana. No importa cuántas barreras y señales coloquemos en las ciclovías y bicisendas: si los conductores de vehículos motorizados no asumen la obligación de respetar el lugar de los ciclistas, y de cuidar su vida e integridad física, no será posible un tránsito más armónico y seguro.

La misma explicación vale para los peatones: aunque llenemos las calles de cámaras e inspectores, es deber de cada automovilista respetar la senda peatonal, y ceder el paso a los caminantes en las esquinas. Lo sabemos, pero qué difícil es hacerlo.

Por eso insistimos cada día en difundir las bases del “contrato urbano”, que no es otra cosa que una regla de convivencia en libertad, pero una libertad limitada por la libertad de mi semejante. Porque no debe haber persecuciones ni privilegios, ni amigos o enemigos, sino el cumplimiento de las normas con una perspectiva solidaria, sensible hacia aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.

Señor presidente, este será un año de hitos trascendentes para la ciudad, a partir de la definición del proyecto de ciudad para los próximos años. Este Honorable Concejo es la casa de la democracia, y queremos trabajar junto a los y las concejales en la definición del Plan Estratégico Posadas 2035, a partir de una convocatoria amplia y plural a todos los sectores, en una conversación respetuosa y madura que nos permita conciliar las perspectivas, intereses y aspiraciones de nuestra comunidad. Siempre apostamos a propiciar la participación como forma de construcción de consensos, y creemos firmemente en una política de empoderamiento ciudadano, en la que los vecinos, como protagonistas de la ciudad, intervengan en las definiciones que nos guiarán por más de una década.

Porque recuperamos con convicción el concepto de política, la política como involucramiento, fortalecimiento institucional y pluralidad. Cuando algunos plantean falsas dicotomías entre “construcción política” y “capacidad técnica”, yo me pregunto: ¿Hay algo más político que llevar agua potable a una chacra que nunca la tuvo? ¿Existe una mejor forma de política que dar accesibilidad y seguridad a un sector de la ciudad, con calles asfaltadas y paradas de colectivo iluminadas? ¿Puede haber un mejor diálogo político que la conversación sincera con los vecinos al visitar un barrio y analizar las prioridades y posibilidades?

Entendemos con humildad que el trabajo bien hecho es la mejor forma de responder a la gente, que la comunicación pública está al servicio de la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos para realizar obras en toda la ciudad, y que una Municipalidad de puertas abiertas se construye mediante un equipo de personas que trabaja las 24 horas, no sólo en la persona de un Intendente.

Señor presidente, señoras y señores, permítanme entonces detallar lo que hicimos y lo que haremos, para afianzar esta visión política de gestión participativa que recién empieza.

Más obras y mejores servicios para una ciudad con equidad

A lo largo del 2021, el Municipio llevó adelante un fuerte plan de inversión en obras públicas, ejecutadas en gran medida con personal y recursos propios, lo que demandó fortalecer los equipos de trabajo para ampliar la capacidad prestacional. El financiamiento provino principalmente de fondos municipales, gracias al esfuerzo de una gestión eficiente de cada peso que los contribuyentes posadeños aportan con sus impuestos, y que hoy ven reflejados en mejoras reales en sus barrios.

Quiero destacar, entre las obras más importantes, la construcción de 941 cuadras nuevas de pavimento, correspondientes a 658.700 metros cuadrados de pavimento ejecutados con 87.150 toneladas de mezcla asfáltica. Estos trabajos fueron efectuados en 651 cuadras de calles internas de barrios y 8 kilómetros de avenidas nuevas, logrando un acumulado en lo que va de la gestión de 1.410 cuadras nuevas con pavimento asfáltico.

De estas obras, 925.700 metros cuadrados fueron ejecutados en 950 cuadras de calles internas en barrios y 14 kilómetros corresponden a avenidas nuevas, para los cuales se ocuparon en total 122.200 toneladas de mezcla asfáltica. Todo esto producido con dos plantas asfálticas, y ejecutado con equipos y recursos humanos municipales.

Se ejecutaron, además, 15 dársenas de hormigón en paradas de colectivos, el mantenimiento y reparación de 272 plazas y la construcción de 6 nuevos espacios verdes en el centro de la ciudad, los trabajos de pintura y manutención en todos los CAPS dependientes del Municipio, la puesta en valor del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, la remodelación, ampliación y puesta en valor del IMuSA y las mejoras edilicias y sanitarias en los balnearios Costa Sur y El Brete.

A esto se suma la ejecución de más de 400 cuadras de cordón cuneta en 55 barrios y más de 450 cuadras de empedrado que beneficiaron a 43 barrios de Posadas, el reacondicionamiento de más de 10.000 m² de veredas y el mantenimiento de 1330 cuadras de calles terradas.

Hicimos también obras hidráulicas de suma importancia para mejorar el escurrimiento de las aguas, y con ello, la seguridad y calidad de vida de los vecinos. Totalizaron 113 sumideros nuevos y 71 sumideros reparados, 1.070 metros lineales de conductos de desagüe pluvial y 4.305 metros lineales de entubados, que benefician a más de 26 barrios de la ciudad. A los recursos propios para estas obras, sumamos este año el Plan Argentina Hace del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que posibilitó nuevos proyectos en la ciudad.

Gracias a las gestiones del Sr. Gobernador, se ha logrado la concreción del financiamiento de la obra de saneamiento del brazo oeste del Arroyo Itá, la cual está prevista iniciarse en este mes. También se finalizó la etapa de proyecto de los saneamientos del Arroyo Siti, y del Barrio Los Paraísos, para los cuales se está tramitando el financiamiento a fin de avanzar con su ejecución.

Prestar un mejor servicio a la comunidad no pasa solamente por comprar equipos y maquinarias. También compromete la capacitación del personal y la informatización de procesos y trámites, de manera de dar respuesta rápida y eficaz cuando la gente hace un requerimiento.

Para hacer realidad nuestra propuesta de una Posadas Linda, continuamos con el enorme esfuerzo de mejorar los servicios de limpieza, mantenimiento y recolección de residuos, bajo la visión de sustentabilidad que pregonamos desde el primer día. El año que pasó, compramos 60 desmalezadoras, 20 motosierras y 20 máquinas extensibles para poda en altura, conformando un equipo exclusivo para esa tarea. Ampliamos el embellecimiento de la ciudad a través de la intervención floral en los espacios públicos con la plantación de más de 30 mil plantines y colocación de chips decorativos.

Continuamos mejorando la recolección domiciliaria, incorporando 1.612 nuevos contenedores sumando un total de 3.712 contenedores en toda la ciudad, posibilitando esto mejorar las frecuencias y generando rutas más abarcativas, que permitieron que todos los barrios presenten mejores condiciones de higiene y sanidad. Una bolsa en un contenedor en vez de la vereda, que es rápidamente recolectada, implica menos suciedad en las calles, menor proliferación de vectores y malos olores, y un barrio más sano y bello. Esta tarea de limpieza incluyó la descacharrización, tan importante para erradicar las enfermedades endémicas.

Nuestra apuesta ambiental se afianza día a día. La separación diferenciada que comenzó en 2020 con contenedores especiales en algunos barrios de Posadas sigue progresando, aunque falta involucrar a más vecinos.

En Febrero del 2021 se efectúo el lanzamiento del Programa de Posadas Sustentable en el Centro Verde Municipal. Además, se agregaron los EcoPuntos, que llegaron a más sectores de Posadas, democratizando el compromiso ambiental de los ciudadanos, con resultados que nos sorprenden.

Se trata de 12 nuevos EcoPuntos, diseñados y ejecutados siguiendo los ejes de sustentabilidad con containers reutilizados, luces led e iluminación abastecida por paneles solares, que atienden a vecinos de barrios cercanos, estando prevista la incorporación de más EcoPuntos en diferentes sectores de la ciudad. Se pusieron en funcionamiento 2 nuevos puntos limpios, a donde el vecino se acerca con los residuos voluminosos, para que personal municipal los clasifique antes de darle disposición final. Para profundizar esta labor, proyectamos 4 puntos limpios más en distintos lugares de la ciudad.

En el año 2021 se produjeron 12.300 toneladas de chips, con 4 chipeadoras propias del municipio y una arrendada durante los meses de abril a junio. 9.000 toneladas fueron utilizadas para la composición de sustrato y abono para espacios públicos de la ciudad y producción de los viveros municipales, y las 3.300 toneladas restantes se utilizaron en chips coloreados para embellecimiento de los espacios públicos y para leña.

A través de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), logramos recuperar y comercializar 160 toneladas de residuos, provenientes de estos contenedores diferenciados y EcoPuntos, evitando que sean utilizados como relleno sanitario y fomentando la economía circular.

Tenemos como prioridad que los trabajadores municipales puedan realizar sus tareas en condiciones adecuadas. Con la puesta en valor de las diferentes oficinas del Municipio,brindamos mejores espacios tanto a los vecinos que concurren a realizar trámites y consultas, como a los trabajadores que realizan su labor diaria. Hemos invertido en instalaciones, mobiliario, iluminación y climatización en varias dependencias, y seguiremos adelante en la modernización y mantenimiento edilicio.

Integtrar Posadas con movilidad más sostenible

Uno de los grandes problemas de la administración pública, es la concepción de la gestión como compartimentos estancos, que marchan en paralelo sin vincularse ni articular acciones en un plan común, que genere sinergias positivas para potenciar la capacidad de brindar resultados.

Cada jornada afrontamos el desafío de trabajar mejor, porque como funcionarios debemos entender que somos parte de un sólo equipo ante la sociedad, que tenemos una responsabilidad compartida que no se acaba en las misiones y funciones de un cargo, sino en la capacidad de dar respuesta a cada vecino, de coordinar el mejor uso de los recursos del Estado, y de mantener la humildad de escuchar y aprender todos los días.

Posadas se extiende en un amplio territorio, una extensa geografía que distribuye zonas residenciales, comerciales, de servicios, industriales y productivas. Muchas veces, los residentes de Posadas deben recorrer grandes distancias para acceder a determinados bienes y servicios, como un trámite bancario, ir a la escuela, comprar un producto o trabajar. A mayor movilidad, menor eficiencia urbana, en tanto que se consumen recursos, se contamina el ambiente, se saturan las vías de comunicación y se pierde valioso tiempo de las personas, que podría destinarse a la productividad o el descanso.

Queremos lograr una ciudad más racional y razonable, en la que paulatinamente acerquemos a la gente la atención de sus necesidades vitales, para así disminuir los desplazamientos y dotar de nueva vida a las zonas más alejadas de los centros actuales. Pero en la que, cuando sea necesario desplazarse, la gente se movilice con seguridad y fluidez, en medios de transporte menos contaminantes y de mayor calidad.

Hicimos mucho en este sentido, y recién estamos comenzando. Primero avanzamos con el ordenamiento y mejora del tránsito. Para ello, creamos el Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana, verificando el cumplimiento de recorridos y frecuencias del transporte público de pasajeros. Hicimos un mapeo georreferenciado de las paradas de cada línea para planificar tareas de mantenimiento, señalización y colocación de refugios. Gracias a ello, instalamos 80 nuevos refugios, y tenemos otros 110 en etapa de ejecución, todos con iluminación, asientos y basureros.

Hace unos días festejamos el primer año de la Estación Junín, primera parada segura, sustentable e inclusiva de la provincia, que cuenta con botón antipánico, dispenser de agua fría y caliente, puertos USB, cámaras de seguridad, carteles y pantallas multimedia para conocer el recorrido y tiempo de espera, cestos de basura para la clasificación de residuos, rampas de acceso y egreso, y baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual o capacidad visual reducida.

Con la reconversión de cuatro avenidas a circulación de manos únicas, en Centenario, Tambor de Tacuarí, López y Planes y Blas Parera, mejoramos la circulación Oeste – Este de la ciudad, logrando un tránsito más seguro y ágil para el transporte público y los particulares. Y ya están aprobadas por este Honorable Concejo la incorporación de otras dos avenidas: Lavalle y Santa Catalina, que complementan a Francisco de Haro y Rademacher, ya existentes, para unir a la ciudad de Sur a Norte.

Con respecto a la seguridad vial, se continúa trabajando junto con la provincia y la Nación en la construcción de la travesía urbana de la ciudad de Posadas, obra en la que, a instancias del Municipio, se prevén intersecciones más seguras en los cruces de Av. Quaranta y Alicia M. de Justo a través de un soterramiento. Además, se está trabajando en un proyecto de viaducto en el nodo de la rotonda de Av. Uruguay. Por otro lado, se construye actualmente un ramal de salida de las playas de Costa Sur, que permita una vinculación directa al Acceso Sur. Y para mejorar la conectividad entre Itaembé Guazú e Itaembé Miní, se están iniciando obras en la continuación de la Av. 200 hasta Ruta 12.

Construimos 5.500 metros de bicisendas en las avenidas Tomás Guido y Santa Cruz, que se agregan a las que hicimos en Av. Roque Sáenz Peña y Av. Roque Pérez. También incluimos ciclovías en las avenidas Blas Parera y Tambor de Tacuarí, y en calle Salta desde Corrientes hasta Sáenz Peña. Así, sumamos a los ciclistas al tránsito seguro, promoviendo el uso de medios de transporte sustentables. Hoy, la ciudad cuenta con 33 kilómetros de bicisendas y ciclovías, sin incluir en esta cantidad las correspondientes a las Costaneras Oeste, Norte y Costa Sur.

Para contribuir a una ciudad más segura, se colocaron más de 10.500 luminarias nuevas en calles, avenidas y espacios públicos, todas con tecnología LED que alumbran más y consumen menos energía. Habilitamos 18 nuevos cruces semaforizados, 14 equipos de semaforización instalados en las manos únicas para completar la infraestructura de vía semaforizada en las cuatro arterias implementadas, y 7 equipos nuevos en los cruces de distintas avenidas.

Realizamos la demarcación horizontal de 3.900 cuadras, 100 espacios exclusivos de estacionamiento de motos, 30 espacios exclusivos de discapacitados e instalamos 800 señalizaciones verticales, en pos de una mejor circulación vial y un tránsito más seguro.Para brindar un mejor servicio en el cuidado del tránsito en la ciudad, sumamos 25 nuevas motos y un auto eléctrico, destinadas al ordenamiento y control del tránsito, y una mayor presencia de los inspectores en las distintas zonas de Posadas, e incorporamos formularios electrónicos y canales de comunicación online, como WhatsApp, Twitter y Facebook, para la realización de trámites varios.

Además, avanzamos en la mejora del servicio de emisión de licencias para conducir, con la instalación en el Centro de Atención al Vecino (CAV) de Av. Las Heras de 8 boxes para atención a los contribuyentes, médicos clínicos, oftalmólogos, psicólogos y bioquímicos que realizan los exámenes requeridos para la obtención de dichas licencias.

Planificar un crecimiento distribuido

Este esfuerzo de inclusión y descentralización, como forma de llegar con una mejor calidad de vida a todos los sectores de la ciudad, se construye con el fortalecimiento de la infraestructura urbana, de los servicios, y de la movilidad. Pero precisa de intervenciones que se constituyan en nodos de promoción de las nuevas dinámicas sociales. Espacios donde ocurra el encuentro, la interacción, el comercio, el trabajo comunitario, el turismo, el ocio, el deporte, la cultura, y tantas otras dimensiones de la vida urbana.

Por eso, en 2021 trabajamos en varios lugares de Posadas, creando o reacondicionando ámbitos que contribuirán a esta ciudad Siempre Linda que buscamos.

Sin lugar a dudas, uno de los logros que nos produce mayor orgullo, porque refleja esta convicción de desarrollo y descentralización que fue una promesa a la sociedad, es la puesta en marcha del primer Centro de Atención al Vecino (CAV), en la intersección de las Av. Urquiza y San Martín, el cual tiene como objetivo establecer polos administrativos redistribuidos estratégica y equitativamente en el ejido municipal, a los fines de reducir los desplazamientos al centro de la ciudad.

El CAV fue pensado para albergar diversaoficinas institucionales que permiten al vecino realizar trámites municipales, provinciales y nacionales, el pago de servicios, además de contar con sectores de esparcimiento para niños, un hermoso espacio de coworking y wifi libre, entre otros.

En un paso más en esta línea, quiero anunciar que en los próximos seis meses inauguraremos el segundo CAV en el barrio Dolores Norte, y que estamos trabajando en conjunto con la provincia, para comenzar las obras este mismo año de otros cuatro Centros de Atención, para que los vecinos de la ciudad tengan igualdad de condiciones en todos los barrios.

El Parque de la Ciudad es un pulmón verde para varios barrios, que requería mejoras y más servicios. Allí construimos un Centro de Atención al Turista, un salón de usos múltiples, 2 resto-bares y 2 núcleos sanitarios que buscan revitalizar un espacio fundamental para los vecinos de la zona, y crear un nuevo atractivo turístico y punto de referencia para la ciudad.

Los mercados “Villa Urquiza”, el “Mercado Modelo La Placita” y la “Placita del Puente”,

se convierten en espacios más cómodos, seguros y modernos, donde se podrán realizar recorridos y tours de compras tanto para los turistas como para los posadeños.

El Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez” es un símbolo para la ciudad, y punto de referencia de eventos de nivel nacional e internacional. Lo estamos transformando en un ícono de la vida cultural, con intervenciones sobre la infraestructura para mejorar su aptitud para eventos y dotarlo de accesibilidad en todas las áreas, logrando un espacio público verdaderamente inclusivo. Además, se moderniza la fachada de cara al río, una de las principales postales de nuestra ciudad, y se incorpora un nuevo sector de ferias en la antesala al anfiteatro.

Avanzamos en la recuperación patrimonial y ambiental de la histórica Plaza 9 de Julio, que incorporará a la brevedad más de 1100 m2 de espacio verde, un sector de estar con nuevos equipamientos, la puesta en valor del escenario y la construcción de una fuente de agua nueva de mayor escala, ello a los fines de continuar fortaleciéndola como postal misionera para los turistas y principal plaza cívica de la provincia.

Cultura y turismo, vidrieras de una Posadas siempre linda

El sueño de una Posadas turística nos compromete como ciudad desde hace mucho tiempo. El turismo es una actividad que genera empleo, dinamiza la economía, fortalece la identidad y el cuidado del patrimonio, y contribuye a la valorización de la propia comunidad de su casa, su lugar.

Pero la realidad era que nos faltaba mucho para ser una propuesta atractiva para los mercados turísticos, y en los últimos años logramos enormes avances en materia de conectividad, con tres compañías aéreas volando a Posadas, en infraestructura, con una red vial de excelente calidad, en propuestas, con una gastronomía cada vez más diversa, en hotelería, con una disponibilidad de plazas creciente, en distintas categorías y modalidades, entre otros factores. Así, luego del fuerte impacto de la pandemia en el turismo, en 2021 tuvimos más de 84.000 arribos de turistas a esta capital, y contabilizamos más de 50.000 en lo que va de 2022.

Sin embargo, entendimos que, para consolidar un proyecto turístico serio, es necesario dotar a la ciudad de espacios y actividades que permitan disfrutar de nuestra hermosa naturaleza, del río maravilloso, del paisaje y el calor misionero.

Tenemos la alegría de poder decir que el proyecto del balneario Costa Sur es hoy es una realidad y permite el disfrute de más de 5 mil posadeños y turistas todos los fines de semana, sumándose a la propuesta existente en El Brete. Se trata de una playa accesible, con rampas, baños inclusivos y acceso al río.

La nueva área de esparcimiento cuenta con sectores deportivos, gastronómicos y de recreación con infraestructura de apoyo de primer nivel, lo que ha generado estímulos y oportunidades para un gran número de comerciantes con oferta de cervecerías, comidas al paso y heladerías, entre otros. Además, se realizó el tendido de 1200 metros de fibra óptica para brindar conectividad al área.

Atendiendo a la repercusión que tuvo la intervención en la playa Costa Sur, empezamos a trabajar en un “Master Plan” del sector costero en Miguel Lanús, dividido en 3 grandes sectores: en el sector norte de Costa Sur proyectamos sectores para instalaciones de turismo y esparcimiento como hoteles, restaurantes, pubs y discos, además de un área sobre el río con marinas y guarderías náuticas, nuevos sectores de playas, y eventualmente parques temáticos.

En el área de la playa central, actualmente ejecutada, prevemos sumar al sector gastronómico hoy existente, un sector de ferias de artesanos, un sector deportivo, más espacios de estacionamiento y un parador que incluya un centro de atención al turista.

Finalmente, en el sector sur, prevemos la futura estación de transferencia intermodal, en la que confluyan colectivos simples, colectivos dobles, colectivo inter-playas y tren urbano, un parque acuático, un área comercial, sector deportivo, playa con solárium y bares y un sector para la implantación a futuro de un centro comercial.

A través del Programa de Recuperación Patrimonial encarado en conjunto entre el

Gobierno Provincial y el Municipio, tenemos el orgullo de dar inicio en 2022 las obras de recuperación de dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En primer lugar el ex hotel Savoy, que se refuncionalizará, preservando completamente la fachada y gran parte del edificio principal, para albergar un centro cultural con un museo de muestras itinerantes y permanentes, un auditorio a gran escala, bares, restaurantes, además de un hotel de primera categoría.

El otro ícono edilicio a reconvertir es la ex Usina Sulzer, que se transformará en un centro cultural y usina de arte. Tendrá aulas talleres, museo, dos restaurantes con vistas panorámicas al río, un auditorio para 400 personas, un salón para muestras itinerantes de arte, y un escenario flotante, con el edificio principal como telón de fondo, para grandes recitales y espectáculos públicos. Contará con más de 15.000 m2 de parque y más de 500 árboles autóctonos.

Por otro lado, en esta perspectiva de ciudad jardín, con espacios verdes distribuidos y de calidad ambiental y paisajística, dimos inicio a las obras en el Bioparque y Jardín Botánico Alberto Roth, para convertirlo en uno de los grandes atractivos de la provincia de Misiones.

Ya concluimos el laboratorio de cultivo, el vivero y área de rustificación con más de 20.000 plantines dentro del Centro de Investigación y Producción, la oficina de informes en el casco histórico, además de nuevos sectores de estacionamiento y senderos, playón deportivo, iluminación, y veredas. Este año iniciaremos la construcción de la plaza pública con obras que involucran un pórtico de acceso, ferias y una plaza de juegos temáticos para niños.

El Proyecto integral de Revalorización Patrimonial de la Ciudad de Posadas propone la activación turística-educativa del patrimonio que representa nuestro acervo cultural mediante el desarrollo de circuitos históricos, con señalizaciones inclusivas e inteligentes, integradas a una web. En el año 2020, se instalaron 12 postas interactivas: 6 en la Plaza San Martín y 6 en la Plaza 9 de Julio.

En 2021 sumamos 18 postas interactivas: 6 postas en el Parque República del Paraguay; 6 postas en la Bajada Vieja y 6 postas en La Placita y Villa Blosset, rescatando la historia, la cultura, la música y el patrimonio de los principales sitios históricos de la ciudad de Posadas. Participan de forma permanente 6 instituciones, 20 profesionales y más de 15 colaboradores. Este año se prevé alcanzar 24 postas más en diferentes barrios de la Ciudad.

Para posibilitar el acceso y disfrute de estos y otros espacios, sumamos servicios de

conectividad. Por un lado, pusimos en funcionamiento La Jangada, un transporte gratuito diseñado para el paseo recreativo de turistas que deseen conocer la ciudad. Complementariamente, implementamos el servicio de colectivos “Interplayas”, que cuenta con tres recorridos y acerca a la gente de distintos barrios a los balnearios habilitados.

El Municipio cuenta con una red de doce espacios culturales distribuidos en toda la ciudad, que albergaron talleres, exposiciones de arte, y diversas manifestaciones artísticas como teatro, música, danza, cine, literatura, ferias de emprendedores y artesanos.

Con la implementación de protocolos sanitarios y en forma paulatina, hemos realizar diversas actividades, de las que se destacan talleres de capacitación cultural, a través de convenios con el Instituto Nacional del Teatro, y el Parque del Conocimiento y el Ministerio de Cultura Provincial; el Programa “Cultivarnos”, que capacita gratuitamente en distintos barrios de la ciudad en gastronomía, manualidades, diversos tipos de danzas e instrumentos, permitiendo la contención y hasta la posibilidad de una salida laboral para los vecinos.

En políticas culturales orientadas a la juventud, llevamos adelante una nueva edición del concurso Confinados y Afinados del que participaron más de 10 bandas de rock local y fue transmitido de manera online por YouTube. También la competencia de Free Style Condenados Free, que convocó alrededor de 100 jóvenes y fue desarrollada en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.

Nuevamente en esta temporada vacacional implementamos el programa Posadas Linda en Verano, que en 2022 sumará su versión de Invierno, un programa ejecutado en conjunto con las distintas Secretarías, que aprovecha los balnearios, anfiteatros, plazas y otros espacios públicos, para llevar música, teatro, cine, y talleres recreativos a distintos barrios de la ciudad.

Quiero destacar la realización del 52° Festival Nacional de la Música del Litoral, nuevamente de manera presencial y con una asistencia aproximada de 20 mil personas, que pudieron disfrutar de artistas misioneros, regionales y nacionales de renombre en una propuesta de excelencia, que vio colmada su capacidad en todas las fechas, y contó esta vez con nuevos escenarios para ampliar la participación de artistas de diversas trayectorias y propuestas.

Posadas, polo de innovación y sustentabilidad

Las políticas de estado trascienden gestiones, y se transforman en proyectos comunitarios que expresan el deseo de una ciudad de ser mejores, de crecer y desarrollarnos.

El viejo anhelo de lograr que los jóvenes de Posadas pudieran estudiar en su lugar, y así frenar el éxodo de talentos y capacidades, hoy se ha transformado en una escena inédita, con una capital que atrae estudiantes de toda la región, y apuesta a la economía del conocimiento para su futuro.

La Expo Posadas Ciudad Universitaria es hoy un evento académico de impacto regional que representa la oportunidad de encontrar en un sólo lugar todas las alternativas académicas y servicios que ofrece la ciudad a futuros estudiantes universitarios, y posibilita a las diferentes universidades e institutos de educación superior mostrar sus ofertas académicas y beneficios a estudiantes, trabajo sinérgico entre el municipio y la comunidad educativa en general.

En el año 2021 se realizó su sexta edición, en el cuarto tramo de la Costanera, con la participación de más de 10.00 estudiantes, 145 instituciones educativas de Misiones y también de Corrientes visitaron el evento. Además, la 6ta Expo tuvo una modalidad virtual con un promedio de visitas de más de 120 mil usuarios que consultaron las diferentes ofertas académicas de la Ciudad.

El año pasado también llevamos adelante la primera Expo de Formación Profesional de Posadas, con el objetivo de promover la formación técnico-profesional, revalorizando los oficios y la profesionalización de los mismos, en el marco de las Semana de la Educación Técnica, junto a la Subsecretaría de Educación Técnica de la Provincia y el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). Participaron más de 6.000 estudiantes que recorrieron 25 carpas y 7 aulas móviles instaladas en camiones con las ofertas de formación profesional de nuestra capital.

Además de estos eventos tan importantes para la promoción de la educación en nuestra ciudad, a través de la Agencia Universitaria el municipio brinda servicios permanentes a la comunidad, entre los que se destacan la Guía del Estudiante, que resume la información de las 210 carreras, 44 institutos de educación superior y 5 universidades que tiene la Ciudad de Posadas, las Charlas y Talleres de Orientación Vocacional, que en 2021 tuvieron 75 encuentros presenciales y 40 virtuales con un alcance de más de 3.000 estudiantes secundarios; los Talleres de Técnicas de Estudio, que atendieron a más de 2.000 estudiantes, los talleres para exámenes finales, con más de 450 tutorías personalizadas a estudiantes universitarios de Posadas, el Espacio Gratuito de Acompañamiento Estudiantil, que brinda atención psicopedagógica, y las Prácticas Profesionales, para apoyar la formación de estudiantes avanzados de diferentes carreras profesionales.

Con el Programa Municipal de Terminalidad Educativa Aprender es Posible, 42 agentes municipales han logrado finalizar sus estudios secundarios. Y seguimos trabajando para llegar a más personas de todas las áreas. Trabajamos por una ciudad sustentable, inclusiva, que ofrece calidad de vida sin comprometer los recursos a generaciones futuras. El desarrollo urbano sostenible busca armonizar la ciudad con las tres dimensiones claves del desarrollo, la dimensión social, la ambiental y la económica, con un eje prioritario en la educación.

El Programa Municipal de Educación Ambiental #CuidarPosadas tiene por objetivo sentar las bases para lograr una ciudad verde, sostenible y sustentable. Es un paso hacia la construcción de una sociedad más respetuosa con la biodiversidad y el patrimonio natural, más eficiente en la producción y el consumo de recursos.

La Red Municipal de Instituciones Sustentables propone que diversas organizaciones

adhieran a buenas prácticas ambientales en pos de certificarse como instituciones saludables y sustentables, potenciando el empoderamiento de actores locales, especialmente a los jóvenes e instituciones educativas, participando activamente en la definición y ejecución de agendas ambientales locales.

El programa cuenta con cuatro etapas cuyo objetivo es lograr una implementación efectiva de las políticas de sustentabilidad del municipio y lograr el compromiso institucional.

En el 2021 se entregaron certificados en buenas prácticas sustentables a más de 25 instituciones educativas, de administración pública y escuelas secundarias con un alcance directo de 3.000 personas. Más de 45 centros educativos visitaron el Centro Verde Municipal con un alcance directo e indirecto de más de 50 mil personas.

En 2022 se integran más de 50 instituciones a la red, más de 60 proyectos institucionales y visitas diarias al centro verde municipal, más de 40 certificaciones con un alcance aproximado de más de 100 mil personas.

Salud integral y deportes para el desarrollo humano

En el segundo año de pandemia, la salud de los posadeños continuó siendo una prioridad municipal indelegable. Trabajamos con el fin de crear las condiciones necesarias para el mantenimiento de la atención integral de salud en los 10 centros de salud municipal a través de diferentes programas y con la adquisición de equipamientos, tecnologías, y fortalecimiento del recurso humano, dando respuesta a las necesidades de la comunidad para todas las edades en sus mismos entornos barriales.

Se llevaron adelante dispositivos de vacunación anti COVID-19, el control de enfermedades infecciosas, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades no transmisibles, promoción de la salud sexual y procreación responsable, prevención de enfermedades de transmisión sexual, el impulso a la alimentación saludable, atención de enfermedades crónicas, entre otros ejes.

Además, se prestó especial atención a los estilos de vida saludables, específicamente a prevención de adicciones, nutrición, y actividad física y se trabajó tanto en la dimensión biológica como en la salud mental, la salud sexual y reproductiva desde perspectivas de género.

Algunas de las acciones destacadas del área fueron la realización de 47 operativos integrales en diferentes barrios de la ciudad, con más de 25.000 consultas, llegando de manera inclusiva a diversos sectores con acciones que ofrecen salud en el mismo entorno urbano de residencia. Ello implica atención médica, odontología, farmacia, vacunas COVID y de calendario, HIV y Enfermedades de Transmisión Sexual, capacitación en diversidad y género, prevención de adicciones, control vectorial y de mascotas.

Trabajando en forma conjunta con la provincia, aplicamos más de 41.000 dosis de vacunas COVID a todos los grupos etarios con indicación, incluyendo más de 160 operativos en espacios públicos. Y ello no descuidó el programa de inmunizaciones de calendario que ha alcanzado las 16.578 dosis.

En nuestros 10 CAPS municipales recibimos más de 23 mil consultas de especialidades médicas clínica, generalista, diabetología, ginecología, odontología y pediatría, acompañadas de 85 mil prestaciones de enfermería.

Desplegamos acciones de descacharrado en 305 barrios y chacras, donde se descartaron aproximadamente 2.380 toneladas de inservibles. Mantuvimos el monitoreo entomológico y control focal regular en 105 barrios y chacras, llegando a 30.015 casas visitadas, mientras que el LIRAa (Levantamiento Rápido de Índices de Aedes aegypti) en sus dos ediciones llegó a 26.191 casas visitadas, con 717 bloqueos epidemiológicos y más de 46 mil casas fumigadas (peridomiciliar y espacial ULV).

En 2021 relanzamos el Instituto Municipal de Sanidad Animal, una institución muy querida por los posadeños, que presta un servicio invaluable para la salud de nuestros animales. Luego de una puesta en valor edilicia, reorganización integral, adquisición de equipamiento e implementación de operativos en toda la ciudad, logramos la aplicación de 23.364 dosis de vacunación antirrábica, atendiendo a 13.858 mascotas y realizando 857 muestras de laboratorio de leishmaniasis. Además, se realizaron 13.522 esterilizaciones y 31.063 desparasitaciones.

Porque la salud también abarca la tarea de comercios y prestadores de servicios, trabajamos junto al sector privado para lograr una actividad comercial urbana más segura, otorgando 1.751 Habilitaciones Comerciales y realizando 2.705 Inspecciones a locales comerciales.

Con el objetivo de promover la salud e igualdad de oportunidades para que los ciudadanos de Posadas puedan practicar, entrenar, participar y competir en algún deporte; y de esta manera desarrollar una vida más saludable, se diseñó una planificación de actividades deportivas en los barrios para que los vecinos puedan acceder a las mismas cerca de sus casas.

Dicha planificación se apoyó en el desarrollo de actividades durante todo el año, entre las que podemos destacar: clases de canotaje para niños y adultos, clases de vóley playero, gimnasia rítmica y colonia infantil de vacaciones, entre otros, además de la promoción del deporte comunitario por medio de las escuelas deportivas municipales, que brindan acceso a diversas prácticas deportivas en 68 puntos distintos de Posadas.

Con el programa Posadas REanima capacitamos en primeros auxilios, RCP y DEA a la población de la ciudad, para que más personas sepan brindar ayuda e interactuar con el sistema de emergencia médica.

Desarrolo económico y promoción del empleo

Luego del fuerte impacto de la pandemia en la economía nacional, con una caída en el PBI en 2020 de la que Misiones no se vio exenta, el año pasado logramos ingresar en el camino de la recuperación, con una serie de herramientas del gobierno provincial que dieron apoyo a empresas para el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el cumplimiento de sus obligaciones, así como diversos programas de promoción del consumo local, factor fundamental para la actividad comercial y de servicios.

La gestión municipal acompañó estas medidas con una política de fuerte compromiso

con la economía local, mediante moratorias que atendieron las necesidades de los distintos sectores, y una política salarial que garantizó el poder de compra y la recuperación del ingreso del empleado municipal, como reconocimiento a la dignidad de su actividad, que además representa un monto de recursos importantes volcados al consumo en loscomercios y servicios de Posadas. A esto se suma el impacto directo e indirecto de la obra pública en creación de empleos, compra de materiales y demás factores que dinamizan un sector de la economía.

Durante el 2021 se puso en marcha de manera inicial el sistema digital “Mis Trámites”, para posibilitar la realización de habilitaciones comerciales en forma remota. Como resultado de este esfuerzo compartido entre la Municipalidad y la Agencia Tributaria de Misiones se llevaron adelante numerosas mejoras en el sistema digital que permiten al contribuyente posadeño comenzar el trámite de habilitación con mayor agilidad y comodidad.

Todo esto llevó a que entre enero y diciembre del año 2021 se entregaran un total de 2.651 certificados de habilitaciones en la Municipalidad de Posadas. Del total, 1.317 (50.3%) fueron certificados correspondientes a renovaciones y 1.334 (49.7 %) fueron entregados a nuevos comercios. Entre los certificados nuevos, 509 certificados fueron con carácter definitivo y los restantes 825 son certificados provisorios. Mientras que, para el caso de las renovaciones, 837 fueron con carácter provisorio y los restantes 480 fueron certificados de habilitaciones definitivas.

Si se realiza la comparación con años anteriores se puede observar que, durante el 2021 se emitieron 1.118 certificados más que durante el año 2020 y 1.039 más que durante el año 2019. En términos porcentuales, implica un aumento del 73% respecto al año 2020 y del 64% en relación al 2019. En la ciudad de Posadas, en los últimos 3 años, se han registrado más altas que bajas; entre el 2019 y el 2021 el número neto de altas menos bajas se ha incrementado en un 49.5 %, lo que evidencia el crecimiento de la actividad comercial en la ciudad.

Con una visión orientada hacia la nueva economía, más sostenible y justa, con el Centro Verde Municipal pusimos en práctica un mecanismo de venta de material reciclable producto de la clasificación de residuos domiciliarios, activando el ciclo de la economía circular que nos permita encaminarnos a ser un municipio sustentable.

Cada posadeño es una unidad productiva en potencia. Por esa razón ponemos a su alcance herramientas para potenciar conocimientos y habilidades, porque sostenemos que la fortaleza del desarrollo económico en el actual contexto, pasa por la innovación. Hoy en día, más del 80% del valor de un producto tiene su base en la tecnología y los servicios asociados a ella como el software, la ciencia de datos, el marketing digital y la inteligencia artificial, entre otras.

Nuestro objetivo es alcanzar un desarrollo de emprendedores con alto impacto y generación de empleos de calidad. Proyectamos una ciudad donde los inversores encuentren su espacio, amparados en la calidad institucional de la provincia y el municipio.

Contamos para ello con un conjunto de enclaves para el desarrollo del conocimiento, como la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y Silicon Misiones, y diversas entidades del gobierno provincial, sus ministerios y organismos, guiados por la visión estratégica clara, a la que ya hicimos referencia. A esto se suma la red de universidades e instituciones terciarias, el Parque Industrial y el futuro puerto, que articulan capacidades, infraestructuras y recursos para lograr las sinergias de un modelo de desarrollo realista, sostenible, competitivo y de impacto social.

En este año, nos abocaremos a la consolidación de esta visión, con políticas activas de promoción de Posadas como destino de inversiones, turistas, estudiantes, y diversos capitales que promuevan nuestra expansión económica y progreso.

En materia de promoción del empleo, la Oficina Municipal de Empleo realizó actividades de capacitación y formación para el mundo laboral, y tareas de vinculación con los empresarios posadeños al fin de propiciar la inserción laboral de más jóvenes de nuestra ciudad. Durante el 2021 capacitamos a 2.120 jóvenes en los diferentes talleres de formación, entre los que destaco el curso de introducción al mundo del trabajo, el taller club empleo joven y taller de empleabilidad.

Esto permitió que 903 beneficiarios del programa Acciones para el entrenamiento del

Trabajo obtuvieran su primera experiencia laboral a través de los entrenamientos en distintas empresas. Además, 113 jóvenes pudieron acceder a un puesto de trabajo registrado a través del Programa de Inserción Laboral. Todo esto fue posible gracias a la vinculación de los jóvenes con 469 empresas de la ciudad que a su vez contaron con distintos beneficios a la hora de la contratación de los participantes de los programas.

Por otro lado, 187 emprendedores obtuvieron subsidios a través del Programa de Empleo Independiente, facilitando así la posibilidad de potenciar, en la mayoría de los casos, su primer emprendimiento. Esta gestión de fondos ante el Gobierno Nacional permitió ingresar a la economía local más de 94 millones de pesos.

Este año, la Municipalidad de Posadas presentó por segundo año consecutivo una propuesta de formación profesional en el marco la Línea de Economía del Conocimiento, acción que viene llevando a cabo en alianza con la Escuela de Robótica y Polo TIC, que permitirá obtener financiamiento por $4.184.040 para potenciar las capacidades de los participantes en la utilización de herramientas digitales, buscando promover la creatividad y economía del futuro.

Desde el municipio llevamos adelante diversas políticas, programas y proyectos para desarrollar la economía. Implementamos una asistencia a emprendedores con Aportes No Reintegrables, y el Programa Nacional del Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social, desarrolladas junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de Misiones (IFAI). A través de los mismos, en 2022 buscamos alcanzar el financiamiento para 128 emprendedores por un monto de $30.000.000.

Llevamos adelante cursos y capacitaciones para la inserción laboral de jóvenes y talleres de formación profesional; capacitamos en economía del conocimiento y promocionamos la incubadora de empresas Proyecta.te.Con las Ferias Francas fomentamos la producción hortícola para consumo familiar, junto al programa de Huertas Urbanas y Fortalecimiento del Cinturón Verde Agrícola.

Dimos asesoramiento, asistencia crediticia y capacitaciones para grupos emprendedores, trabajando junto al Fondo de Crédito de Misiones, el Consejo Federal de Inversiones, el Banco de la Mujer y el Ministerio de Producción de la Nación.

Dictamos el taller de oficios Manos Productivas, los talleres productivos para beneficiarios del Potenciar Trabajo y los programas Navidad más linda en los barrios y Casas Saludables. Además, para mejorar la comercialización de los productos de los feriantes, implementamos el sistema PosDigital para el relevamiento de feriantes y productos de las 13 Ferias Francas que operan en la Ciudad de Posadas, y creamos la Guía Digital de Showrooms y Ferias de venta online por medio de redes sociales como Instagram o Facebook.

Derechos humanos, género e inclusción

Desde un primer momento, planteamos a la inclusión como eje central de esta gestión. Nuestra perspectiva concibe a la persona como sujeto de derechos, e integrante de la sociedad que representa una comunidad de intereses y valores compartidos. El respeto es un valor central en un marco de libertad, y la solidaridad guía nuestra sensibilidad hacia el prójimo. No hay ciudad posible con ganadores y perdedores, no podemos naturalizar las exclusiones y marginaciones. Tengo la absoluta convicción que sólo lograremos la paz y felicidad a través de la justicia social, que es la equidad en el acceso a bienes y servicios de todos y cada uno.

Hemos enumerado varias políticas en ese sentido. Obras y servicios que integran y

brindan calidad de vida, políticas que permiten el acceso a una mejor salud, un ambiente sano, oferta cultural y deportiva. También acciones y programas para lograr empleo de calidad y más oportunidades de desarrollo.

A todo esto agregamos el Programa Posadas Más Inclusiva, con el propósito de consolidarnos como lugar que garantiza la igualdad de derechos, oportunidades, el acceso seguro e inclusivo de las y los posadeños a la ciudad y su economía. Una de sus propuestas es Río Inclusivo, que acerca a los niños al deporte náutico en un trabajo mancomunado con la Escuela de Navegación a Vela, el Canotaje Recreativo y el Club Náutico OptiNic, buscando erradicar la limitación del acceso al río de niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.

También implementamos Equidad Digital, funcionando actualmente en el CAV de la Avda. San Martín, que consiste en el primer espacio de co-working totalmente gratuito para que todos puedan realizar sus actividades tanto escolares como laborales en un ambiente cómodo y sustentable.

Erradicar los prejuicios y estigmas que excluyen, demanda medidas activas que propicien la ruptura de los círculos viciosos de la marginalidad y la pobreza. Con mucho orgullo avanzamos en la implementación del cupo laboral trans en la Municipalidad de Posadas, sumando a trabajadoras en distintas áreas de servicio, con la convicción de que el trabajo es una herramienta formidable de inclusión y dignificación. Invitamos a otras organizaciones públicas y privadas a sumarse a esta iniciativa, que construye una ciudad mejor.

El compromiso con la democracia, la paz y los derechos humanos, requiere del ejercicio permanente de la memoria, para que los crímenes y atrocidades de la última dictadura militar sean recordados como el nefasto ejemplo de un país al que nunca debemos volver, nunca más. A través del proyecto integral Posadas por la Memoria se instalaron tótems QR informativos en los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención, para contar los testimonios de ex presos políticos y familiares. También pusimos en valor del Monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia en la “Ex Casita de Mártires”, donde restituimos la placa institucional e instalamos un Tótem QR.

Además, inauguramos del Monumento a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el Espacio Literario: Posadas, Por La Memoria.

Se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Con el programa Malvinas 40 Años, queremos rendir homenaje a veteranos y caídos en el conflicto, así como proponer espacios de reflexión y análisis sobre la causa Malvinas, un objetivo colectivo que une a todos los argentinos. Además, hemos creado el Registro de Ex Combatientes de Malvinas, resultado del trabajo con la Federación Misionera de Ex Combatientes de Malvinas y con la Dirección Provincial de Atención al Veterano de Malvinas.

Con los programas de Prevención y trata de Personas, Violencia de Género, Protección de las Infancias y Recuperación Nutricional, trabajamos en la protección de personas en situación del vulnerabilidad. Desarrollamos políticas de promoción de derechos para niños, niñas, adolescentes y minorías, con asistencia y acompañamiento a mujeres en situación de violencia. Además, reacondicionamos las instalaciones del Centro Integral Municipal de la Mujer y el Niño, para brindar una mejor atención.

Los Operativos Integrales Municipales permiten atender las necesidades urgentes de

vecinos de barrios vulnerables y alejados del casco céntrico, mientras abordamos la resolución de los factores estructurales. Tuvimos para ello el acompañamiento de las distintas instituciones que componen al Gobierno Provincial y la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. También actuamos en emergencias, con asistencia ante incendios y adversidades climatológicas, atendiendo a familias afectadas con trabajos de construcción, reparación y ampliación de viviendas familiares, entre otros.

Promovimos el programa Ahora Gas, que abarca distintos barrios de la ciudad y ofrece a los vecinos una carga de gas de 10kg a un precio accesible, superando las 5 mil garrafas durante todo el año.

También impulsamos el programa Hornos ecológicos y huertas comunitarias con la visión de avanzar en la generación de oportunidades productivas y trabajo; y el programa de atención y cuidado para las trabajadoras de comedores y merenderos. Y entregamos lentes a más de 700 alumnos de distintas instituciones secundarias, bajo el marco del Programa de Asistencia Solidaria (PAS).

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, y condición de base para

cualquier política pública de inclusión. Se trata de una cuestión compleja, en tanto Posadas recibe año a año a miles de familias en situación vulnerable que llegan a la capital en busca de un futuro mejor, de trabajo, educación y salud para sus hijos. Decidimos abordar esta problemática con una perspectiva de sensibilidad, pero bajo el marco de las leyes, por lo que trabajamos junto a los residentes de los asentamientos en la paulatina regularización de sus situaciones.

Ya lo hemos dicho: a cada uno corresponden derechos, pero también obligaciones que deben ser cumplidas, y en el caso de los asentamientos, los vecinos asumen compromisos para poder obtener el título de propiedad de sus parcelas.

La creación de la Coordinación de Tierra y Hábitat fue un primer paso. Desde allí se despliega la tarea de regularización de los lugares ocupados además de que se interviene para prevenir nuevos intentos de ocupación, mediante el Registro Único de Aspirantes, que gestiona soluciones planificadas y ordenadas. Nada de esto hubiera sido posible sin la creación del programa Regularizando mi propiedad, que nos permite realizar relevamientos barriales y mantener una actualización diaria de la información.

Así, asistimos en la gestión de permisos de ocupación, relocalizaciones, expedientes de compra de casa, y otras soluciones habitacionales, y trabajamos junto al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas, el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento y la empresa EMSA para ampliar el acceso al agua potable de los posadeños.

Participación para decidir la ciudad que queremos

Venimos de una generación que luchó por recuperar la democracia. Nuestra voz estaba excluida, nuestras ideas censuradas, y unos pocos imponían por la fuerza un modelo de marginación y terror. Cumpliremos 39 años de construcción colectiva de esta nueva era, en la que el respeto por las instituciones y la voluntad popular son valores incuestionables, que defendemos desde todas las ideologías políticas.

Ello no quita comprender que el sistema representativo está en crisis, y que transitamos el nacimiento de una nueva era, en la que la sociedad se involucra cada vez más en la definición de su futuro, del modelo de ciudad, de provincia y de país en el que quiere vivir. Propiciar la conversación pública, el intercambio maduro e informado, y la construcción colectiva de un proyecto común, son objetivos que nos fijamos como manera de avanzar hacia una nueva legitimidad, basada en el diálogo y la participación.

Un ejemplo de esta posición es la implementación lograda del Presupuesto Participativo, que ha sido reconocido a nivel nacional, tanto en calidad de obras, como en los mecanismos tecnológicos utilizados, a los fines de democratizar la participación por medio de canales tecnológicos que buscan garantizar la transparencia de los procesos y la accesibilidad al conjunto de los ciudadanos. Se ha logrado la digitalización de las plataformas y la ejecución de proyectos de manera autónoma, aumentando significativamente la cantidad de proyectos y votantes.

Para el año que se inicia, tenemos dos grandes temas en agenda, que requerirán un amplio diálogo e intercambio enriquecedor. Por un lado, el nuevo Plan Estratégico de Posadas 2035, que fijará las bases del modelo de desarrollo de la ciudad para los próximos años, tomando como punto de partida el proyecto que finaliza ahora, así como también los aprendizajes y nuevos desafíos que nos plantea el contexto, para hacer realidad la ciudad sustentable e inclusiva que queremos.

El otro gran desarrollo será el nuevo Código de Planeamiento Urbano, entendiendo que la ciudad ha mutado, se ha expandido, y los usos del suelo sobre el ejido urbano deben ser revisados, reconociendo el rol de la ciudad de Posadas dentro de un territorio más amplio, con carácter metropolitano por su cercanía con las ciudades de Garupá, Candelaria y Encarnación.

Resulta indispensable por ello modificar aquellos aspectos que han perdido vigencia y consolidar e impulsar aquellos relacionados a un modelo de ciudad sustentable, ambientalmente amigable que proteja el patrimonio social, ambiental y urbano.

Para ambos temas, y otros complementarios que irán surgiendo, queremos trabajar en conjunto con este Honorable Concejo Deliberante, en su carácter de espacio representativo de la diversidad y pluralidad, y así llegar a toda la comunidad.

Posadas siempre linda

Comenzamos nuestra gestión con una frase que era expresión de una promesa, un deseo y una aspiración: ver a POSADAS LINDA DE NUEVO. Esta propuesta se convirtió en motivo de orgullo para los vecinos y vecinas, que no sólo disfrutan sino que contribuyen a hacer de esta capital un lugar cada vez más bello, que se abre generoso a su gente y a los visitantes que llegan.

La Posadas Linda que queremos es una ciudad que incluye a todos sin excepción, una ciudad que crece y se desarrolla cuidando su entorno, su naturaleza y sus paisajes, que empieza a transitar hoy el camino de un futuro mejor.

Somos conscientes de que falta mucho para hacer, y venimos a pedirles su acompañamiento en los desafíos que vienen. Vamos a hacer de Posadas un polo del turismo, de la creatividad, de las industrias tecnológicas, de la sustentabilidad y de la calidad de vida.

Por eso, desde hoy, les proponemos una POSADAS SIEMPRE LINDA, una ciudad que asume con responsabilidad un destino de liderazgo regional.

Para finalizar, haga llegar mi sincero agradecimiento a los que nos acompañan en este enorme desafío. A Dios nuestro Señor, por la guía que nos da en la búsqueda de la fe, la solidaridad y el amor por el prójimo; a mi esposa, hijos, hijos políticos y mis nietos, por estar siempre a mi lado, y darme tanta felicidad; al Ing. Carlos Rovira, por ser la referencia obligada en la construcción de un proyecto político cada vez más amplio y plural; al Gobernador Oscar Herrera Ahuad y sus funcionarios de gobierno, por su permanente acompañamiento, haciendo realidad cada día el concepto de equipo; a este cuerpo legislativo, por su compromiso democrático y cooperación; y a los Secretarios, funcionarios y empleados municipales, por el esfuerzo que hacen en forma permanente, a sol y sombra, para cumplir con nuestro deber público. Y agradezco especialmente a los vecinos y vecinas de Posadas, que se involucran en hacer de esta casa de todos el lugar que soñamos.

Por último, quiero hacer desde mi humilde lugar un llamamiento a la paz, y que ante el difícil momento que atraviesan pueblos hermanos, prime el diálogo y respeto Erradiquemos el dolor de la guerra de una vez por todas, para que podamos arribar a una auténtica fraternidad en este mundo que compartimos.

De esta manera, dejo formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del año 2022 del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas. Muchas gracias.