Comenzó la etapa clasificatoria provincial para los Juegos Nacionales Evita de Playa

Este sábado comenzaron a disputarse los torneos de la etapa clasificatoria provincial para conformar la delegación que representará a Misiones en los Juegos Nacionales Evita de Playa, previstos del 28 de marzo al 1 de abril en la ciudad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires.

Las competencias de Stand Up Paddle (SUP) y Canotaje se llevaron a cabo durante la mañana en el club Vairuzú, en la ciudad de Posadas, bajo la fiscalización del equipo del club náutico León Sero. En SUP, hubo seis participantes (cuatro mujeres y dos varones), todos representantes de la división SUP de la Escuela de Vela Optinic. Malena Bernaud y Tobías De Olivera fueron los ganadores del recorrido de un kilómetro sobre el río Paraná y de esa manera lograron la clasificación.

En canotaje, en tanto, bajo la modalidad kayak travesía, participaron 10 palistas (cinco mujeres y cinco hombres). Las regatas fueron a dos vueltas sobre un circuito boyado, totalizando cuatro kilómetros de recorrido total. Constanza Bernal y Jorge Kailer -del club León Sero- ganaron y lograron la clasificación.

Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, en la playa Costa Sur ubicada en Miguel Lanús, durante toda la jornada se jugó la clasificación de Vóley de Playa y Beach Handball masculino.

Los torneos de vóley de playa contaron con la participación de 10 equipos. En la rama masculina, fueron cuatro: Halcones, Brujos, Leones de Costa Sur 1 y Leones de Costa Sur 2, todos de Posadas. En la rama femenina, en cambio, fueron seis: Brujas, Leonas de Costa Sur (presentó cuatro duplas en total) y Tormenta de Arena (Wanda). Los equipos ganadores de los partidos finales, y clasificados, fueron Brujas (Valentina Núñez-Ariana Samaniego, en femenino; y Leones de Costa Sur (Marcos González-Facundo Doval), en la rama masculina.

En beach handball (masculino), por su parte, la definición es ida y vuelta entre Posadas Sporting Club y AEMO Beach de Oberá. El primero fue para Posadas, por 2-0. La revancha se jugará en la ciudad de la zona Centro en fecha a confirmar. Próximamente se programarán las competencias de Aguas Abiertas y Handball femenino.

La etapa clasificatoria provincial es organizada por el Ministerio de Deportes, con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Posadas. Las actividades de este sábado contaron además con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, delegación Posadas, y el Ministerio de Salud Pública.

Los Juegos Nacionales Evita de Playa serán organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, la ciudad sede (Mar de Ajó), y las federaciones nacionales. En Misiones, el Ministerio de Deportes tiene a su cargo la realización de la etapa clasificatoria y selectiva provincial, organizadas en conjunto con las federaciones/asociaciones provinciales de cada disciplina y las ciudades sedes, como también la organización logística para la participación de la delegación en la competencia de Mar de Ajó.