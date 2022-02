El Turco García en Posadas: “Los jugadores están en el interior, no en Capital”, aseguró el ex campeón de América con la Selección Argentina

Jugadores del interior del país, Racing como institución, la Selección Argentina de cara a Qatar 2022 y Maradona. Los temas que habló el Turco García en Posadas con Misiones Online.

El Turco García en Posadas, este fin de semana llevó adelante una clínica para captar jugadores de Misiones en el club San Francisco y que tengan la posibilidad de llegar a Racing. La prueba se realizó en el predio ubicado sobre la Av. Andresito y participaron chicos de las categorías 2005 a 2013. Al rededor de 1200 inscriptos hubo y tuvieron la posibilidad de mostrar sus habilidades frente al campeón de América en el 93 con la Selección Argentina.

«Normalmente recorremos todo el país, casi siempre trabajamos con las filiales, nos fijamos dónde se encuentran y las hacemos participar. El «Monchi» (Medina) es quien más entiende de esto, yo acompaño y la verdad que esta bueno recorrer el interior en busca de talentos» se expresó el Turco, sobre el trabajo que se realiza desde las inferiores de Racing.

En cuanto a la posibilidad de los chicos del interior de mostrarse en clubes grandes, el ex jugador de la Selección Argentina aseguró: «Si vos te pones a pensar, en el campeonato de AFA la mayoría son del interior, de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán y del norte también. Los jugadores casi siempre están en el interior no en Capital».

Hoy en día el Turco se encuentra trabajando en el área de captación de jugadores de Racing acompañando a Medina, pero sus inicios fueron en 2014 cuando comunicándose con el vicepresidente de la Academia, Miguel Jiménez, le dijo que quería trabajar en el club.

«En Racing como jugador tuve una linda experiencia, lo quiero mucho y estoy feliz. Me dieron la posibilidad de trabajar en esta área con gente muy capacitada como «Monchi» que sacó a Zaracho, Centurión, los Zuculini a De Paul y me cansaría de nombrarlos».

En cuanto a la Academia como institución hoy en día, García también habló y contó cómo se encuentra a diferencia de tiempo atrás. «Yo creo que Racing hace 10-12 años esta transitando otra historia. Antes hubo falta de pagos, derrotas y hoy está atravesando por un momento espectacular en el cual la gente se acostumbró a ganar, nosotros cobramos del 1 al 5, la institución está creciendo más pero hay que seguir trabajando y el nuestro es traer jugadores de todo el país».

Previo a la conquista de la Copa América de la Selección Argentina en el Maracaná ante Brasil, la última vez que se consiguió el título fue 28 años atrás, en 1993 y el Turco García conformaba el plantel.

«Tuve la suerte de participar en las dos Copas Américas, de Chile 91 y Ecuador 93. Siempre decía ojalá no seamos los últimos en ganarla y por suerte se dio. Muchos no creían en Scaloni, hay notas grabadas mías en las que dije que tuvo una experiencia rica por tener técnicos como Pekerman y Bielsa. Jugó Mundial, Eliminatorias y los que colaboran con él como Samuel, Ayala, Placente saben lo que es vestir la camiseta. Además, la gestión de «Chiqui» Tapia es fundamental porque la AFA (Asociación que preside) está creciendo día a día» se expresó sobre el presente de la Selección.

Cada vez falta menos para Qatar 2022 y el Turco destacó al DT pero aseguró que existe un punto débil de cara a la cita mundialista: «Ojalá el Mundial sea hoy, pero hay que seguir creciendo, Scaloni no se casa con nada. Va dando oportunidades, pero ya debe tener por lo menos 11 que van si o si. Lo que me inquieta es que Argentina no haya jugado partidos con selecciones europeas, pero vamos a ver».

Al finalizar la nota, el Turco que fue compañero de Maradona y amigo, habló del momento en el que se enteró de la noticia y como la recibió: «Me sentí como todos, sorprendido. Sabíamos que iba a pasar en cualquier momento y por otro lado sabíamos que nunca iba a pasar porque Maradona es eterno. Me cayó mal como a todos los argentinos, pero a mí un poco más por la cercanía a él. Ojalá se haga justicia lo antes posible» finalizó García.