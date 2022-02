Crudo testimonio sobre cómo escapó de Ucrania el misionero Fabricio Alvarenga

Fabricio Alvarenga, ex Vélez, es uno de los futbolistas argentinos que se encontraban trabajando en Ucrania al momento del estalllido de la guerra con Rusia, por lo que se encuentran entre las miles de personas que evacúan el país.

En su caso, optó por la salida más recomendada, Polonia, y fue su novia brasileña, Aline Vittorazzo, quien contó las peripecias que debieron pasar para lograr huir.

“Fabri, Manu, Meg y yo estamos en un auto, junto con una familia que nos ayudó. No puedo dormir, tengo dolor en el pecho sabiendo que mis amigos están afuera y aún no han encontrado refugio”, contó la pareja del jugador de Rukh Lviv. También, con tres grados bajo cero de temperatura, relató: “Mis pies y piernas están tan fríos. Estoy en un coche, con la manta de Meg en las piernas, y no hace nada de calor. Estoy entrando en pánico pensando en mis amigos por ahí”.

“El bus que nos llevará a pasar la migración dice que llega a las 6. El hombre (padre de familia que nos ayudó aquí) vino a dejar a la familia para abordar este bus y tendrá que volver a Lviv, porque es ucraniano y no dejan que los hombres ucranianos salgan del país”, fue otra parte del crudo relato.

“Ucrania ha estado sufriendo estas amenazas de ataques desde 2014, por lo que la gente no creía que esta vez el ataque realmente sucedería. Hasta el día anterior al inicio del bombardeo, Ucrania había llevado una vida normal y los ucranianos nos decían que tuviéramos la seguridad de que esto era normal y que no pasaría nada”, repasó.

También, Vittorazzo mostró su equipaje cubierto de polvo y cenizas: “Las bolsas estaban afuera, al lado del auto. Amanecieron así. Ni siquiera puedo imaginar el sufrimiento de las personas que pasaban por la calle, mi corazón está tan apretado por nuestros amigos. Todavía están a pie, en medio de la confusión, tratando de atravesar la migración”.

Finalmente, el grupo integrado por la pareja pudo llegar a Polonia: “Un cansancio gigantesco, físico y psicológico. Gracias a Dios por pasar por la migración. El ejército en la frontera está prohibiendo fotos, videos… Tercer día sin comida, pero confieso que no tengo hambre… Toda esta situación sin duda trae un sentimiento más fuerte que cualquier otra necesidad física… ¡El objetivo es escapar de la guerra a toda costa!”.

Fabricio Alvarenga y su reacción ante los mensajes que recibió por la guerra Rusia – Ucrania

«Cuando las cosas van bien a todos les chupa un huevo, a nadie le importa. Hacen de cuenta que no existís. Pero cuando pasa algo malo… Ahora todo el mundo quiere mandarte mensaje, llamar, hacer notas. No rompan los huevos», escribió en su momento Alvarenga en su Instagram.

Invasión rusa a Ucrania: fuertes explosiones en Kiev mientras la gente corre a los bunkershttps://t.co/YIJxDAPiE4 — misionesonline.net (@misionesonline) February 27, 2022



Fuente: TyC Sports