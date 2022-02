Posadas | “Mi papá y Yoel Pereyra le dispararon a Marcos Sotelo desde el Up blanco en A 3-2”, aseguró la pareja de Gambini

Ezequiel Gambini está detenido como sospechoso de atacar a tiros a Marcos Sotelo en el barrio A 3-2 de Posadas. Sus familiares aseguran que es ajeno al hecho y que los verdaderos culpables son Yoel Pereyra y El “Negro” Gómez.

Darío Ezequiel Gambini (22) fue apuntado por Marcos Sotelo como su agresor aquel pasado 19 de enero en el barrio A 3-2 de Posadas. En su denuncia, aseguró que un rubio de ojos claros (facetas de Gambini) iba a bordo de un Volkswagen Up blanco acompañado por otra persona, y fueron estos quienes abrieron fuego para intentar asesinarlo.

Brisa Gómez y Liliana Martinez, pareja y suegra de Gambini, dialogaron con Misiones Online y aseguraron que Yoel Pereyra y el “Negro” Gómez fueron los que atacaron a Marcos Sotelo desde el Up blanco y que Gambini no tiene nada que ver con esa agresión.

“Ezequiel ese día estuvo todo el día conmigo. Estuvimos en el Boratti haciéndome análisis porque estoy embarazada, hicimos compras, fuimos a merendar hasta las 21:30 horas, vinimos a casa y miramos películas hasta las 3 de la mañana. Queremos justicia, que todo esto se aclare. Hay cámaras que comprueban que estuvimos por todos lados«, comenzó diciendo Brisa Gómez.

Fuentes policiales y judiciales informaron que Marcos Sotelo apuntó contra Gambini por sus facetas físicas pero aparentemente no hay pruebas convincentes que lo involucren de lleno con el hecho. “Ezequiel no es un chico con antecedentes, jamás se involucró en nada raro. No es suficiente que este detenido porque Marcos Sotelo dice haberlo reconocido a través de una foto en el facebook«.

“Mi papá es el negro Gómez, quien es amigo personal de Yoel Pereyra”.

Cabe aclarar que El “Negro” Gómez se encuentra prófugo de la Justicia por una causa que lo involucra en el tráfico de estupefacientes y además, por tener vinculo estrecho con el reconocido Narcotraficante misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas.

“Tenemos entendido que mi papá con Yoel Pereyra estaban en el Up blanco cuando le dispararon a Marcos Sotelo. Estamos buscando las pruebas para que lo suelten a Ezequiel, creemos que nos quieren hacer daño a la familia por ser hija del Negro”.

Gambini fue detenido tras una serie de allanamientos en búsqueda de Yoel Pereyra y del arma utilizada tanto para disparar a Marcos Sotelo en el barrio A 3-2 como para acabar con la vida de “Keko” Sotelo en la balacera frente a la Sagrada Familia.

“Ezequiel trabajaba en una casa de celulares, nos íbamos a independizar. Yo tenía un showroom y tuve que cerrar porque tengo embarazo de riesgo. Vendimos todo y estábamos con un emprendimiento familiar, ahora está todo parado porque él es mi sostén».

Esta historia parece de nunca acabar, constantemente surgen datos, pruebas, nombres, testigos, lo cual hace difícil el esclarecimiento de los hechos. “Nosotros no tenemos vinculo con el Negro Gómez, ni tampoco con la gente con la que él se maneja. No conocemos a los Sotelo ni a los Pereyra, nunca tuvimos trato. El teléfono de Ezequiel está a disposición del juez para que vea que no tiene ningún vínculo con ellos”.

El Up blanco

Marcos Sotelo fue atacado a tiros el pasado 19 de enero mientras se encontraba haciendo hamburguesas en el corazón del barrio A 3-2 de Posadas. En su denuncia policial dejó asentado que sus agresores se manejaban en un Volkswagen Up blanco. “Gambini nunca manejó el Up blanco, el auto era de mi papá, pero le prestaba a mi hermano. El 18 de enero le vendió el auto a Yoel Pereyra, tenemos una foto de cuando se lleva el auto. Lo involucran a mi marido porque dicen que ese era su auto, hay cámaras del 911 para que vean que él nunca se subió al mismo”.

Por su parte, Liliana Martínez, ex pareja de “Negro” Gómez recordó que “El día del allanamiento en mi casa, entraron sin testigos y sin querer mostrarme la orden. No me decían que estaban buscando, entraron rompiéndome la puerta de una patada”.

El hogar de la mujer se encuentra bajo la lupa de los pesquisas debido a que es el declarado por Gómez como su domicilio. “El año pasado me allanaron mi casa por una causa del Negro Rojas, buscándole a Gómez. Siempre tuvimos problema porque él tenía su domicilio acá”.

En este último allanamiento, la Policía de Misiones tenía una orden de captura en contra de Darío Ezequiel Gambini, por ser el apuntado por Sotelo como su agresor. “Tenían la orden de detención para Ezequiel, en el allanamiento no encontraron nada, salvo unas esposadas que eran de mi ex novio policía”, explicó Martínez.

“Cuando se estaban yendo, mi hija baja con Ezequiel, la policía lo ve, lo tiran al piso, lo esposan y lo llevan. Allanaron el departamento de mi hija y de Ezequiel y también dio negativo. Dicen que buscaban un arma, no entendíamos nada”.

Yoel Pereyra y su vínculo con el “Negro” Gómez

Una semana después del tiroteo en contra de Marcos Sotelo, se produjo un impactante enfrentamiento en una plazoleta posadeña, ubicada sobre la Avenida Roque Sáenz Peña, frente a la Capilla Sagrada Familia.

Héctor “Keko” Sotelo, acompañado por una persona no identificada, descienden de un Fork Ka azul y abren fuego contra Yoel Pereyra que se encontraba con otras tres personas tomando tereré. De aquel enfrentamiento, Sotelo fue herido de tres balazos, uno de ellos mortal.

Las identidades de los acompañantes de Pereyra se mantuvieron tras las sombras, pero todo parece tener sentido cuando surgió el nombre de Gómez, como aquel que se encontraba junto a Yoel en la plaza para niños.

“Nosotros no alejamos de mi papá por la vida que él eligió, no queremos esa vida para nosotros. Cada problema que tiene el Negro Gómez nos vienen a patear la puerta a nosotras. Esta gente no tiene problema en sacar un pistola en cualquier lugar público y menos le va a importar venir hasta acá a dispararnos”.

Gambini fue detenido y hasta el momento, continúa tras las rejas sin haber sido imputado por algún delito específico, a pesar de haberse presentado a declaración indagatoria. “Quien va a limpiar el nombre de Ezequiel, como hacemos desaparecer la foto que le sacaron cuando lo detuvieron, como le explicamos a nuestros hijos lo que paso con su papá. Si hubiera tenido algo que ver que se aguante, pero no es así. Yo tengo una nena de 4 años y estoy embarazada de 6 meses, necesito una respuesta porque pido algo justo, no tenemos nada que ver con esta gente”.

“Estamos en contra de todo lo que hace mi papá, así como los Sotelo piden justicia por su hermano, yo también la pido para Ezequiel. Espero que encuentren quien le hizo eso a los Sotelo pero también que se aclare que mi marido no tuvo nada que ver. No tengo la culpa de ser la hija del Negro Gómez”.

Dos tiroteos en una semana

El 19 de enero Marcos Sotelo fue atacado a tiros en su barrio. Una semana después, Keko Sotelo se cruzó a balazos con Yoel Pereyra frente a la Sagrada Familia, y como resultado falleció el primero de estos. Mientras que Pereyra fue imputado por homicidio simple.

“Tenemos entendido que el 19 le dispararon a Marcos en la A 3-2, el 20 él hace una denuncia y da características de dos personas que estaban en el auto, personas robustas, trigueñas pero con ojos verdes y uno de gorrita azul. Esas son las características de Yoel y de Gómez”, afirmaron madre e hija.

“Después del tiroteo en la capilla, Sotelo va a ampliar la denuncia y dice con certeza que Ezequiel Gambini estaba en el tiroteo de la A 3-2 y él es rubio de ojos celestes, tiene tatuajes, no tiene nada que ver la primera descripción con la segunda que hizo”.

“Sabemos que Marcos lo culpó a Ezequiel para hacerle daño a mi papá. Esta familia Sotelo buscó datos de mi familia en las redes sociales. Ellos observan nuestras vidas pero nosotros estamos alejadas de ese mundo. Ellos no nos conocen a nosotros, pero si le conocen bien a mi papá, el Negro Gómez”.

Ambas mujeres no dejan dudas en cuanto a que Ezequiel Gambini nada tiene que ver con el mundo y las personas con las que se maneja Gómez, y además, se encuentran a disposición de la justicia contando con una serie de pruebas que podría desvincular del todo al joven de 22 años.

Balacera frente a la Sagrada Familia y las claves de las cámaras del 911

El brutal enfrentamiento a tiros fue captado por las cámaras del 911, difundidas en exclusiva por Misiones Online. No dejó dudas en cuanto a los principales involucrados en el fuego cruzado, lográndose visibilizar un Chevrolet Cruze como el vehículo en el cual Yoel Pereyra y otro hombre se dieron a la fuga luego de atacar a Keko Sotelo.

“El Chevrolet Cruze que estaban buscando luego del tiroteo en la Sagrada Familia es del Negro Gómez. Nosotras decidimos contar toda la verdad de mi papá, porque está en juego la libertad de mi pareja”.

El automóvil mencionado tiene pedido de captura por parte de la Policía de Misiones.

Por una foto en Facebook

La familia de Ezequiel Gambini asegura que el joven fue supuestamente identificado por Marcos Sotelo a raíz de una foto en la red social Facebook, pero que los verdaderos culpables del intento de homicidio fueron tanto Yoel Pereyra como el “Negro” Gómez, quienes circulaban en el Up blanco.

Gambini estuvo detenido más de una semana en la Comisaría Décima, ubicada en el barrio A 3-2 de Posadas, luego fue trasladado. “Como era el barrio de los Sotelo, lo sacaron de ahí. Esa familia amenaza a la policía. Le llevaron a una comisaría en la otra punta de Posadas sabiendo que nosotras somos de Garupá. Tenemos que llevarle comida dos veces por día y esos gastos quien nos va a devolver. Tenemos como comprobar que Ezequiel no tiene nada que ver”.

El abogado defensor de Gambini presentó como primer medida un pedido de excarcelación ante el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo del Magistrado Marcelo Cardozo. La medida fue rechazada por las autoridades de turno. “Le negaron la excarcelación a Ezequiel por un supuesto peligro de fuga, no nos vamos a ir porque estoy embarazada, tenemos familia acá y no tenemos de quien correr. El no le conoce a esta gente, solamente nos enteramos de los Sotelo por las noticias”.

“Nosotros de la vida del Negrito Gómez no tenemos idea, nunca más tuvo vinculo con nosotros. El Negrito tiene una mujer nueva, y con ella el estaba también en la plaza frente a la Sagrada Familia”.

Tanto Yoel Pereyra como Ezequiel Gambini fueron llevados ante el Magistrado interviniente a prestar declaración indagatoria por separado. El primero de ellos se abstuvo y fue imputado por homicidio simple, como autor penalmente responsable del asesinato de Héctor “Keko” Sotelo.

En cuanto al segundo, trascendió que también hizo uso a su derecho constitucional de permanecer en silencio, sin que eso implique culpabilidad, pero según sus familiares, el joven declaró ante el Juez y manifestó no tener conocimiento en cuanto a las acusaciones. “Él declaró ese día cuando le tomaron declaración indagatoria, pero en los medios dijeron que no. Le preguntaron que quería declarar y dijo que no entendía de qué se lo estaban acusando. “Lleva una vida totalmente sana con su familia, que esto le esté pasando porque yo soy la hija de Negro es una locura”, aclaró Brisa Gómez.

“Yoel es amigo de mi papá”

Tras la balacera frente a la sagrada familia, Yoel Pereyra estuvo prófugo de la justicia por casi una semana, fue detenido por la Policía de Misiones en la Localidad de San Javier y trasladado hacia Posadas.

En sus horas en la clandestinidad, Pereyra emitió un comunicado admitiendo que fue él quien disparó a Keko Sotelo y además, desligó completamente a Ezequiel Gambini. “La declaración de Yoel Pereyra ante los medios no tiene validez. Nosotros pensamos que cuando Yoel iba a declarar lo iba a desligar a mi marido porque no tenía nada que ver. En los diarios dijeron que Ezequiel era íntimo amigo de Yoel, pero ni se conocen”.

“Suponemos que Yoel fue el que disparó esa tarde frente a la Sagrada Familia, pero lo que sí sabemos es que estaba con el Negrito Gómez y dos mujeres, una de ellas pareja de mi papá y la otra, de Yoel”.

Liliana Martínez no negó haber tenido contacto telefónico con Gómez tras la balacera y posterior detención de Gambini. “Después de que paso lo de Ezequiel, me comunique con el Negro y le pedí que se entregue porque todos estamos sufriendo por culpa de él. Me dijo que si estuvo en la plaza pero que él jamás sacó una pistola, pero sí lo hizo Yoel. Yo no sé si es cierto”.

Negocios “sucios”

Es necesario recordar la vinculación de Gómez con el tráfico ilegal de estupefacientes y su relación con el capo narco Néstor Fabián “El negro” Rojas, detenido en el Complejo Federal Penal II de Marcos Paz.

En cuanto a Gómez, tiene bajo su alfombra un amplio prontuario delictivo y por ello, posee un pedido de captura emitido por autoridades policiales, pero hasta el momento, no logró ser detenido. “El Negro Gómez tiene su casa acá en Ñu Porá frente a la Manza, si le quieren encontrar lo van a hacer”.

Ezequiel Gambini no tiene que pagar los platos rotos por otra gente que anda por la calle en libertad. Tienen que buscar a los verdaderos culpables, tienen que estar presos porque sino van a seguir haciendo daño”.

Secuestro del Up blanco

El pasado 16 de febrero, en la intersección de la Avenida Chacabuco y calle 139, la Dirección Agrupación Motorizada secuestró el Volkswagen Up blanco desde el cual dispararon a Marcos Sotelo. Según el parte oficial, un transeúnte habría dado el dato acerca del paradero del vehículo.

Martínez fue certera y dijo que “Nosotros mismos fuimos los que perseguimos el Up y dimos aviso a la policía. Nos dirigíamos al barrio Santa Rita a buscar a mi hijo y a mi nuera. Cuando volvimos, mi hijo reconoce el Up que iba arrastrando un Fiat Uno. Lo empezamos a perseguir y grabar. La policía llegó al lugar donde estaba el Up y lo secuestraron”.

Los efectivos detuvieron tanto al acompañante como al conductor del vehículo. “El up era manejado por el primo de Yoel Pereyra”, cerraron.