Un futbolista misionero quedó en el medio de la invasión Rusa a Ucrania: “Él está allá y tiene que salir”, manifestó su madre.

A medida que avanza la situación en Ucrania, aparecen testimonios de argentinos en el foco de todo el conflicto. En este contexto, Misiones Online dialogó con Adela Alvarenga, madre de Fabricio Alvarenga, un futbolista misionero que se encontraba jugando en Ucrania cuando la situación se vio desbordada.

“Sabemos que están saliendo de Ucrania y que ya llegaron a la frontera con Polonia. Ellos tienen que esperar como todos los que están ahí para poder cruzar”, comentó Adela.

“Mucha gente quiere pasar al mismo tiempo y se complica bastante pero por suerte ya salió de la zona de conflicto y está alejado”.

Respecto a cómo tomaron la noticia, Adela resaltó que no tenían conocimiento de lo que ocurría hasta que todo explotó. “Obviamente nos preocupamos, pero la verdad es que yo estaba muy alejada, no sabía nada. No soy de mirar noticias ni leer cosas así, asique no tenía idea lo que estaba pasando”, expresó.

La madre del futbolista comentó que solamente hablaba con él, sabía que estaba bien pero que no “caía en la cuenta de lo que sucedía”.

“Resulta que de un momento a otro pasó todo esto y recién supe lo que sucedía ayer por la mañana. Al final me terminó contando él que es lo que había pasado y que le dieron la orden de salir del país”, mencionó Alvarenga.

El delantero, surgido de Vélez, se encuentra en Ucrania desde mediados del 2020. “La verdad que fue una sorpresa que fuera a parar ahí pero así es el futbol. Él cuando tuvo la oportunidad se fue”, dijo su madre.

“No sabíamos nada de Ucrania hasta que empezamos a escuchar de esto que podía pasar, pero lo veíamos como algo tan lejano que nunca pensamos que sucedería finalmente. Hoy es una realidad lo que pasa, que él está allá y que tiene que salir”.

Con respecto al “escape” del jugador del país, Alvarenga destacó el trabajo tanto del club como de las autoridades. “La verdad que la gente del club se portó muy bien, siempre estuvieron en contacto. Ellos, junto con la embajada Argentina en el país, son los que les brindaron los medios para poder salir”, manifestó.

Fabricio Alvarenga, oriundo de Aristóbulo del Valle, comenzó su carrera en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, debutando en la primera división en el año 2015. En el club porteño, jugó 43 partidos y marcó 2 goles.

Mientras aún pertenecía al club de Liniers, Alvarenga tuvo un fugaz paso por el Coritiba brasileño (2018) y Deportivo Morón en el ascenso (2019). Finalmente, fue traspasado al Olimpik Donetsk en 2020 y posteriormente recaló en su actual club, el Rukh Lviv, donde lleva disputados solamente dos encuentros.

En las últimas horas, y producto de ésta situación que está viviendo, el jugador protagonizó un cruce en redes sociales un tanto subido de tono. Y es que, según posteó Alvarenga en su cuenta de Instagram, diversos medios y periodistas quisieron contactarse con él en medio de todo el conflicto ruso-ucraniano, lo que despertó la furia del misionero.

“Cuando las cosas van bien, a nadie le importa. Hacen de cuenta que no existís. Pero cuando pasa algo malo… Ahora todo el mundo quiere mandarte mensaje, llamar, hacer notas. No rompan los h….», posteó el ex Vélez en una historia.

El futbolista misionero se suma a un grupo de argentinos que se encontraban jugando en Ucrania del cual también forman parte Claudio Spinelli, Gerónimo Poblete, Francisco Di Franco, Iker Scotto, Lucas Patanelli y David Vallejos.