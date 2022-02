La Poceada Misionera no para de entregar premios: esta vez el ganador es de Leandro N. Alem y se llevó más de $3 millones

Hace pocos días se conoció que un apostador de San Ignacio se hizo acreedor de más de $10 millones y, nuevamente la Poceada Misionera entregó un nuevo premio millonario, pero esta vez el afortunado es oriundo de Leandro N. Alem.

La jugada la realizó en la Agencia N° 390 (vendedor N°100) de la Capital de la Alegría. De esta forma acertando los números del primer premio se hizo acreedor de $3.838.922.

En esta ocasión la suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 2348 que se realizó en la siesta de este viernes 25 de febrero.

Por otro lado, el segundo premio, de $122.801 fue para dos afortunados. En el tercer premio, 18 jugadores se dividieron $86.144. El cuarto premio, de $12.240, se repartió entre 153 beneficiados.

Cabe mencionar que el pozo estimado para el sorteo de esta noche es de $2.510.000.

9“Me resistía a controlar el ticket”, sostuvo el ganador de los más de 10 millones de pesos de la Quiniela Poceada Misionera

El joven empleado de la localidad de San Ignacio que resultó ganador de los 10.128.840 pesos de la Quiniela Poceada Misionera, había hecho su jugada en la Agencia N° 301 (vendedor N°406) de la Capital de las Ruinas Jesuíticas, y la suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 2342 efectuado en la siesta del 22 de febrero.

Contó que apuesta a la Quiniela Poceada Misionera desde los inicios de este juego del IPLyC SE, “cuando había oportunidad. Si bien alternaba con otros, siempre tuve confianza a la Poceada, porque la veo como un juego a la medida de los misioneros”.

Agregó que, depende del pozo, “confecciono dos o tres boletas, aunque ese día, estaba complicado con el trabajo y pedí al vendedor que me hiciera una sola, y de manera aleatoria”.

Cuando en la ciudad comenzó a correr el rumor que el nuevo millonario era de San Ignacio, “me negaba a revisar el ticket, era una sensación rara. Incluso, me llamó un familiar que tiene que ver con la venta de juegos de azar y me preguntó si no sabía quién había sido el afortunado o ¿no será tuyo? Ni idea, le respondí”, señaló el hombre, que se mostró “contento pero cauteloso” y que utilizará el dinero para pagar algunas deudas, como primera medida.

