Pablo Hassan: vinculación con los vecinos, promoción del deporte y conciencia ambiental como ejes de gestión

El Intendente de Oberá Pablo Hassan sostiene su gobierno en 3 ejes que considera fundamentales para mejorar la calidad de vida de los obereños. Los 3 ejes están compuestos de políticas de bienestar social y de mejoramiento de la gestión del gobierno.

“Estos dos meses y medio los venimos transitando a paso firme, trabajamos con el equipo como nos habíamos planteado desde el primer día”, expresaba el intendente obereño Pablo Hassan, quien recientemente se hizo cargo del Ejecutivo municipal, ante el pedido de licencia de Carlos Fernández, quien asumió como diputado nacional.

Hassan expresó que “las primeras reuniones fueron para ver las modificaciones que debíamos realizar para marcar una nueva impronta a nuestra gestión, proyectando los trabajos en cada una de las áreas, eso lo estamos terminando, y esta etapa va a culminar con el discurso ante el deliberativo el 2 de marzo, donde explicaré todas las proyecciones y planes para este año”.

Sintetizando, se mostró conforme con esta primera etapa, y habló de sus colaboradores “quienes tomaron el desafío con mucho entusiasmo y energía, y ya vamos a pisar fuerte para concretar cada uno de los proyectos importantes que vamos planteando como equipo político”, afirmó.

Los 3 ejes principales

Lo consultamos sobre los puntos principales que necesitan una intervención inmediata, a lo que el intendente expresó: “En cada área del municipio va a haber un proyecto específico, pero hablaré de los 3 que más me gustan. El primero: las comisiones vecinales. Vemos las necesidades de rearmarlas, que sirvan de nexo con los vecinos y a su vez con el intendente, le puse mucho énfasis a este tema, porque es fundamental para la comunicación de los vecinos del barrio, no tiene sentido que el intendente vaya a visitar la casa de un vecino sin que el resto se entere, así escuchamos solamente una visón; y mi idea principal con las comisiones vecinales es que organicen las necesidades del barrio, porque siempre digo, que si me vienen las comisiones vecinales con 30 pedidos de necesidades es imposible. Por eso sostengo; la comisión barrial recibe todos los reclamos, discuten con los vecinos cual es la prioridad, y esa prioridad la acercan al municipio, para que se pueda trabajar e ir solucionando concretamente esa prioridad, y de esa forma van a recuperar la confianza en el municipio, ya que hubo una pérdida de esa confianza últimamente”, para avanzar en el sentido de que “muchas comisiones no quieren siquiera formarse, porque piensan que nunca se hizo nada en concreto, por eso ir de a poco pero con paso firme es fundamental”. Sin dudas que la interacción entre la comisión barrial y sus vecinos, para organizar los pedidos a la comuna, es una sinergia que debería funcionar muy bien.

Llevar las escuelas deportivas a cada barrio

Otro de los puntos considerados fundamentales por el joven intendente es el deporte. “Vamos a estar reactivando las escuelas deportivas en todos los playones de los barrios, los cuales los vamos a remozar, por efectos seguramente de la pandemia no había escuelitas en los barrios, solamente en el Complejo, y la idea es que en cada barrio los chicos puedan practicar algún deporte, que de paso los aleje de vicios y demás”, aseguró, para después ampliar: “También podemos detectar a los más talentosos, y esos pueden pasar al centro de rendimiento medio, que es el Ian Barney II, y si van bien, quizás puedan ir más arriba, hay que trabajar mucho con el deporte en los barrios, me parece fundamental”. Claramente el deporte aleja a los chicos de los vicios, y es una iniciativa que ojalá se vaya cristalizando prontamente.

El compromiso ambiental

Se nota por la expresión en su rostro que es un tema que lo apasiona. “Es lograr el compromiso de cuidar el ambiente desde el municipio, lograr una ciudad sustentable, darle valor al cuidado del medioambiente”. Consultado como se puede comprometer al ciudadano a involucrarse en esto, que es de fundamental importancia, Hassan aseveró “que hace tiempo ya estamos trabajando en Oberá Sustentable, y estamos viendo la forma de llegar mejor al vecino, para que articule las acciones con el municipio, ya tenemos casi lista esa planificación y el equipo que hará el trabajo…queremos empezar por las escuelas, me parece fundamental que el chico le lleve el mensaje a la familia, ya que son los mejores difusores de las ideas. Es un proceso que no se da de un día para el otro, y es de educación social”.

Consultado sobre la planta de reciclaje -que no funciona-, aseveró que “tenemos todos los elementos, que los recibimos a través de gestiones con Nación, compactadora, trituradora, cortadora de neumáticos, trituradora de vidrios, una balanza; y estamos empezando a armar ese parque de reciclado en un sector de Obras Públicas de la Avenida Guayaba”. En este punto aseguró que el lugar elegido es para que le quede accesible al vecino, ya que el que quiera llevar la basura clasificada para el reciclaje lo pueda hacer.

Desburocratización del Estado

El intendente Hassan también se refirió a la necesidad de dinamizar la estructura estatal. “Desde el día 1 le pedí a mi equipo que trabaje con eso, y en donde va a haber cambios es en la licencia de conducir, pago de tributos y trámites varios, lo estamos organizando para que se haga todo por la Web, vamos a tener tótems automáticos, para evitar que el contribuyente tenga que hacer la fila, de a poco descentralizarlos, y llevar los tótems a otros lugares; y con la página remozarla, darle todas las herramientas que podamos para que el contribuyente pueda hacer sus trámites ahí”.

La problemática del agua

A nadie escapa lo que padece la ciudad de Oberá con la falta de agua potable en los domicilios. También se lo consultó al titular del ejecutivo municipal sobre el tema.

“El municipio no puede trabajar desarticuladamente con la CELO, tenemos que trabajar en coordinación, y eso fue difícil el último año, y estamos tratando de mejorar hoy en día. La municipalidad tiene hecha la planificación y desarrollo sostenible de la provisión de agua potable en la ciudad, pero el municipio solo no puede encarar esa proyección, necesita si o sí caminar de la mano con la Cooperativa Eléctrica, y sin dudas realizar las gestiones y pedidos a otras instituciones, porque son obras de gran envergadura que escapan al presupuesto que tiene la comuna”.

También hizo mención a como se debería trabajar a conciencia. “Con las políticas públicas sustentables, a 20 o 30 años, y que tengan continuidad en el tiempo, necesitamos obras macro que acompañen el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, el troncal norte, que se empezó a gestionar y planificar en 2015, hoy hay un 40% de avance en la obra, pero cuando se termine tenemos que empezar a pensar cuando esté agotado, ¿Qué va a seguir? Y eso lo tenemos ya que empezar a proyectar. Es fundamental comenzar a gestionar las obras que son imprescindibles desde ya”.

Insistió que se está trabajando en readecuar la planta de agua potable, el Troncal Sur está terminado el proyecto, faltan conseguir los fondos para su realización, “y a medida que se vayan concretando estas obras, pensar en otras que le sigan para ir solucionando este tema”.

Sobre la energía eléctrica, Hassan expresó: “el Gobernador nos dijo que están presionando siempre para lograr el anillado que podría mejorar bastante el servicio, y con las cloacas hemos comenzado a dialogar municipio y cooperativa, ya que tenemos el proyecto, pero queremos que lo vean y lo analicen, ya que son los encargados de brindar el servicio”.

Juventud y cambios en el gabinete

Se nota el acompañamiento a esta nueva gestión de Pablo Hassan a nivel provincial. “Nos están apoyando bastante, y creo que viene de la mano de dos cosas: primero, porque somos la segunda ciudad de la provincia, y segundo el apoyo a la juventud en lugares de toma de decisión, y en mi caso soy el primero en la intendencia -tiene 28 años- por eso estoy muy agradecido al Gobernador y al Conductor de nuestro espacio político al que pertenezco, por darnos la oportunidad a los jóvenes; y no me olvido del Dr. Carlos Fernández, que también apostó a los jóvenes; y recordar siempre que quien abrió la puerta a la juventud fue la Renovación”, dijo en su impronta política.

Finalmente, sobre posibles cambios en el Gabinete, Hassan aseguró: “Estamos analizando todo el Gabinete hasta el 1 de marzo, está todo abierto, hubo ya un cambio en la primera etapa, seguimos analizando si es necesario algún otro cambio, pero por ahora no hay mayores novedades”.